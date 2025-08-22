Thời sự Thủ tướng Chính phủ: Đảm bảo mọi công dân phải được tiếp cận bình đẳng với giáo dục Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu tập trung chuyển đổi trạng thái coi nhiệm vụ giáo dục - đào tạo của ngành Giáo dục thành nhiệm vụ chung của cả hệ thống chính trị, của toàn dân, toàn xã hội; chuyển trạng thái trang bị kiến thức sang phát triển năng lực toàn diện của người học.

Chiều 22/8, Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết năm học 2024-2025, triển khai nhiệm vụ năm học 2025-2026. Đồng chí Phạm Minh Chính - Thủ tướng Chính phủ chủ trì hội nghị.

Đồng chí Phạm Minh Chính - Thủ tướng Chính phủ chủ trì hội nghị. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Tại điểm cầu tỉnh Nghệ An, các đồng chí: Nguyễn Đức Trung - Bí thư Tỉnh ủy; Lê Hồng Vinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì.

Tham dự hội nghị có đồng chí Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; cùng lãnh đạo các sở, ngành: Giáo dục và Đào tạo, Nội vụ, Tài chính, Công an tỉnh, Dân tộc và Tôn giáo; các xã, phường: Thành Vinh, Vinh Hưng, Hưng Nguyên, Nghi Lộc, Cửa Lò và các Trường Đại học Y khoa Vinh, Đại học Nghệ An, Cao đẳng Văn hóa - Nghệ thuật Nghệ An.

Toàn cảnh điểm cầu tỉnh Nghệ An. Ảnh: Phạm Bằng

Chất lượng giáo dục của Nghệ An tiếp tục khẳng định dẫn đầu cả nước

Năm học 2024 - 2025, với tinh thần nỗ lực cố gắng, khắc phục mọi khó khăn, toàn ngành Giáo dục đã thực hiện tốt các nhiệm vụ được Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao, hoàn thành Kế hoạch nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm học và đã đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Đột phá trong xây dựng thể chế, tạo hành lang pháp lý để thực hiện đổi mới và phát triển giáo dục, đào tạo. Chất lượng giáo dục và đào tạo các cấp học mầm non, phổ thông tiếp tục được nâng cao.

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn cho biết, toàn ngành Giáo dục hoàn thành kế hoạch năm học 2024-2025 với nhiều kết quả tích cực. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 được triển khai đồng bộ với đầy đủ các môn học, hoạt động giáo dục từ lớp 1 đến lớp 12 trên phạm vi cả nước, hoàn thành chu trình đổi mới chương trình, sách giáo khoa. Tổ chức thành công Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2025 bảo đảm an toàn, nghiêm túc, khách quan.

Chất lượng giáo dục mũi nhọn tiếp tục được khẳng định, các đoàn học sinh Việt Nam tham dự các cuộc thi khoa học, kỹ thuật học sinh trung học năm học 2024 - 2025 cấp quốc gia, quốc tế và các Kỳ thi Olympic quốc tế và khu vực tiếp tục đạt kết quả cao.

Tại điểm cầu tỉnh Nghệ An, các đồng chí: Nguyễn Đức Trung - Bí thư Tỉnh ủy; Lê Hồng Vinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì. Ảnh: Phạm Bằng

Đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục tiếp tục phát triển về số lượng và nâng cao về chất lượng. Chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành và trong hoạt động dạy và học tiếp tục được đẩy mạnh.

Đối với Nghệ An, năm học 2024-2025 đạt được nhiều thành tích, kết quả ấn tượng. Chất lượng giáo dục tiếp tục được khẳng định dẫn đầu cả nước với 7 Huy chương khu vực và quốc tế, trong đó, có 4 Huy chương Vàng, 3 Huy chương Bạc.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh chụp ảnh lưu niệm với thầy và trò Trường THPT chuyên Phan Bội Châu. Ảnh: Thành Duy

Đoàn học sinh của tỉnh Nghệ An (THPT chuyên Phan Bội Châu) đạt 96 giải, trong đó, có 9 giải Nhất, 29 giải Nhì, 37 giải Ba; Trường THPT chuyên Đại học Vinh đạt 3 giải Nhì, 8 giải Ba trong Kỳ thi học sinh giỏi quốc gia năm 2025.

Nghệ An dẫn đầu 34, tỉnh, thành với điểm trung bình chung các môn thi (52,92 điểm) trong kỳ thi tốt nghiệp THPT. Tỉnh cũng dẫn đầu Vòng chung kết sáng tạo Robotics năm 2024 khu vực miền Trung với 2 giải Nhất.

Lãnh đạo UBND tỉnh và các sở, ngành tham dự hội nghị. Ảnh: Phạm Bằng

Năm học 2025-2026, ngành Giáo dục Nghệ An “Hiện đại hóa, đột phá phát triển, đổi mới sáng tạo, kết nối bền vững, sẵn sàng bước vào kỷ nguyên phát triển mới” quyết tâm triển khai thành công năm học đầu tiên tích hợp triển khai đồng bộ các chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước nhằm đột phá đổi mới căn bản, toàn diện, phát triển bền vững giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh.

Chuyển trạng thái, trang bị kiến thức sang phát triển năng lực toàn diện của người học

Kết luận hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính khẳng định, Đảng và Nhà nước ta luôn coi trọng giáo dục là quốc sách hàng đầu. Nguồn lực con người là yếu tố quyết định sự thành bại của quốc gia, quyết định sự phát triển của đất nước nhanh và bền vững.

Đánh giá cao những kết quả, thành tích mà ngành Giáo dục cả nước đạt được trong năm học 2024-2025, Thủ tướng Chính phủ cho rằng, thể hiện trong việc thể chế hoàn thiện, bộ máy tinh gọn, chất lượng nâng cao, kỳ thi chuyên nghiệp, giáo viên nâng tầm, hội nhập mở rộng, cơ sở khang trang, khoa học phát triển, tài năng nở sớm.

Lãnh đạo UBND tỉnh và các sở, ngành tham dự hội nghị. Ảnh: Phạm Bằng

Nhấn mạnh quan điểm học sinh là trung tâm, chủ thể, thầy, cô giáo và động lực, nhà trường là nền tảng, gia đình là điểm tựa, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu tập trung chuyển đổi trạng thái coi nhiệm vụ giáo dục - đào tạo của ngành Giáo dục thành nhiệm vụ chung của cả hệ thống chính trị, của toàn dân, toàn xã hội; chuyển trạng thái trang bị kiến thức sang phát triển năng lực toàn diện của người học.

Mọi tư duy, phương pháp luận, cách tiếp cận giải quyết mọi vấn đề phải tiếp tục đổi mới theo hướng mọi công dân phải được tiếp cận bình đẳng với giáo dục, nhất là người yếu thế, ở vùng sâu, vùng xa. Xây dựng chương trình học tập hiện đại, thống nhất, tiên tiến, phù hợp với thế giới; học đi đôi với hành, học được làm được, học thật, thi thật, hiệu quả thật, phù hợp với sự phát triển của đất nước.

Lãnh đạo UBND tỉnh và các sở, ngành tham dự hội nghị. Ảnh: Phạm Bằng

Thầy, cô là động lực truyền cảm hứng cho học sinh, sinh viên. Dứt khoát không để học sinh thiếu trường, thiếu lớp, thiếu thầy, cô, thiếu ăn, thiếu mặc. Gia đình, xã hội là điểm tựa, nền tảng, chỗ dựa cho thầy, cô giáo, học sinh.

Trong thời gian tới, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tập trung chuẩn bị chu đáo các điều kiện cho năm học mới 2025-2026. Tiếp tục hoàn thiện thể chế, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về giáo dục, đổi mới quản trị nhà trường. Sắp xếp lại và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập.

Lãnh đạo UBND tỉnh và các sở, ngành tham dự hội nghị. Ảnh: Phạm Bằng

Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên đảm bảo tính khoa học, sư phạm; thực hiện hiệu quả hướng dẫn dạy 2 buổi/ngày đối với các cơ sở giáo dục phổ thông có đủ điều kiện.

Đặc biệt, nâng cao hiệu quả các phương pháp, hình thức tổ chức dạy học, kiểm tra đánh giá nhằm phát triển phẩm chất, năng lực học sinh; thúc đẩy và nâng cao chất lượng giáo dục STEM/STEAM, giáo dục phát triển kỹ năng số, giáo dục sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI)...