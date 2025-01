Thời sự Thủ tướng Chính phủ gửi điện thăm hỏi nạn nhân vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng tại Kỳ Sơn, Nghệ An Ngày 13/1, Thủ tướng Chính phủ có Công điện số 01/CĐ-TTg thăm hỏi và khắc phục hậu quả vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng tại xã Nậm Càn, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An và vụ tai nạn giao thông trên đường Võ Nguyên Giáp, thành phố Hà Nội.

Vụ tai nạn thảm khốc xảy ra vào khoảng 17h ngày 12/1, tại xã Nậm Càn, huyện Kỳ Sơn, khi một chiếc xe tải lao xuống dốc và tông trực diện vào cửa hàng tạp hóa của một hộ gia đình. Ảnh tư liệu: CTV

Trong đó, tại địa bàn huyện Kỳ Sơn, Nghệ An, vào lúc 17 giờ ngày 12/12025 đã xảy ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng tại xã Nậm Càn do xe ô tô tải mang biển kiểm soát 37C-537.03 mất lái đâm vào nhà dân, hậu quả làm 6 người chết.

Ngay khi nhận được thông tin các vụ tai nạn, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo gửi lời thăm hỏi, chia buồn sâu sắc tới thân nhân, gia đình các nạn nhân tử vong; động viên, thăm hỏi các nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn; đồng thời chỉ đạo lãnh đạo tỉnh Nghệ An và lực lượng Công an đến hiện trường các vụ tai nạn để chỉ đạo khắc phục hậu quả và thăm hỏi các nạn nhân trong vụ tai nạn.

Để khắc phục hậu quả và ngăn chặn các vụ tai nạn giao thông tương tự, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu:

Bộ trưởng Bộ Công an chỉ đạo Cục Cảnh sát giao thông và Công an các đơn vị, địa phương tăng cường tuần tra, kiểm soát đối với xe ô tô, nhất là xe ô tô tải, xe chở khách khối lượng lớn trong thời điểm trước, trong và sau Tết Nguyên đán Ất Tỵ, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với các trường hợp vi phạm, nhất là các vi phạm về phần đường, làn đường, tránh, vượt trái quy định, vi phạm về nồng độ cồn, đi quá tốc độ, chở quá số người quy định...; cùng với đơn vị quản lý đường cao tốc có biện pháp xử lý kịp thời đối với các trường hợp dừng xe trên đường cao tốc, kể cả dừng xe do sự cố của phương tiện để phòng tránh tai nạn giao thông; phối hợp với Bộ Giao thông vận tải và UBND các thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức giao thông khoa học, hợp lý để khẩn trương khắc phục ùn tắc giao thông, nhất là tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh.

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chức năng của địa phương bố trí mọi điều kiện về y tế, thuốc men để cứu chữa người bị nạn, hạn chế thấp nhất các thiệt hại về người và tài sản của người dân; tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ, động viên gia đình các nạn nhân trong các vụ tai nạn nêu trên; đồng thời khẩn trương làm rõ các vi phạm của tổ chức, cá nhân có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải chỉ đạo Cục Đường bộ Việt Nam tiếp tục phối hợp với các cơ quan có liên quan tiến hành rà soát và tăng cường tổ chức giao thông hợp lý trên các tuyến đường có mật độ giao thông cao, đường có độ dốc lớn... nhằm bảo đảm an toàn giao thông và tránh ùn tắc giao thông; chỉ đạo đơn vị quản lý, khai thác các tuyến đường cao tốc có biện pháp ứng phó ngay đối với các trường hợp dừng đỗ xe trên cao tốc nhằm bảo đảm an toàn giao thông, nhất là trước, trong và sau đợt nghỉ Tết Nguyên đán Ất Tỵ.