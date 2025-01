Xã hội

Thăm hỏi các gia đình có trẻ em tử vong do tai nạn giao thông nghiêm trọng tại huyện Kỳ Sơn

Sáng 14/1, Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Nghệ An phối hợp với chính quyền địa phương huyện Kỳ Sơn đã đến thăm hỏi, động viên và trao hỗ trợ cho gia đình 4 trẻ em không may tử vong do tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra tại xã Nậm Càn, huyện Kỳ Sơn.