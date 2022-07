Thủ tướng Chính phủ khảo sát các dự án nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại Nghệ An

(Baonghean.vn) - Sáng 23/7, tiếp tục chương trình công tác tại Nghệ An, đồng chí Phạm Minh Chính - Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ cùng đoàn công tác đến thăm, khảo sát một số dự án của Tập đoàn TH đầu tư tại huyện Nghĩa Đàn.



Cùng đi có đồng chí Phan Đình Trạc - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng: Hồ Đức Phớc - Bộ trưởng Bộ Tài chính; Lê Minh Hoan - Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Nguyễn Văn Hùng - Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch; Thượng tướng Đoàn Xuân Chiến - Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; cùng lãnh đạo một số bộ, ngành. Về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy và lãnh đạo một số sở, ngành, địa phương.

Trong những năm qua, Tập đoàn TH đã đầu tư hơn 20 dự án tại Nghệ An. Hầu hết các dự án đều nằm ven đường Hồ Chí Minh phía Tây Nghệ An, tạo vành đai phát triển kinh tế ở những vùng đất còn nhiều gian khó và có ý nghĩa đặc biệt về quốc phòng, an ninh.

Các dự án của TH phần lớn thuộc lĩnh vực nông nghiệp như: Dự án Chăn nuôi và Chế biến sữa quy mô công nghiệp tập trung, vốn đầu tư 1,2 tỷ USD; Dự án Trồng rau và hoa trong nhà kính, vốn đầu tư 2.423 tỷ đồng, quy mô diện tích 520 ha (FVF); Dự án Nhà máy gỗ Nghệ An (MDF), vốn đầu tư 1.896 tỷ đồng; Dự án Bảo tồn và Phát triển nguồn dược liệu chất lượng cao gắn với phát triển rừng bền vững tại Nghệ An, vốn đầu tư giai đoạn 1 là 2.743 tỷ đồng (tổng vốn đầu tư các giai đoạn tiếp theo dự kiến 19.512 tỷ đồng); Vùng nguyên liệu cho Nhà máy chế biến gỗ, vốn đầu tư 1.211 tỷ đồng; Nhà máy nước tinh khiết, thảo dược và hoa quả Núi Tiên, vốn đầu tư 1.176 tỷ đồng; Dự án Nhà máy chế biến thức ăn chăn nuôi công nghệ cao, vốn đầu tư 326,4 tỷ đồng…

Các dự án này đã và đang làm thay da, đổi thịt vùng đất miền Tây Nghệ An với cách làm điển hình về ứng dụng công nghệ cao, tạo thành chuỗi dự án từ sản xuất, chế biến đến thị trường tiêu thụ theo mô hình kinh tế tuần hoàn; thúc đẩy xanh hóa nền kinh tế nông nghiệp trên địa bàn huyện Nghĩa Đàn nói riêng và tỉnh Nghệ An nói chung. Bên cạnh đó, các dự án tạo nhiều việc làm và nâng cao đời sống cho lao động địa phương, đóng góp thu ngân sách tỉnh, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế - xã hội địa phương, đồng thời, làm tiền đề thu hút nhiều dự án khác vào đầu tư trên địa bàn tỉnh.

Thăm cánh đồng ứng dụng công nghệ cao của Tập đoàn TH, sau khi nghe giới thiệu về quy trình sản xuất, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh: Muốn làm nông nghiệp đạt hiệu quả cao phải có doanh nghiệp, có khoa học công nghệ, có giống, cùng với quỹ ruộng đất lớn. Bên cạnh đó, cần chú trọng đến việc kết hợp giữa người nông dân và doanh nghiệp, giữa doanh nghiệp và nhà khoa học, giữa doanh nghiệp - nông dân và thị trường, giữa trồng trọt và chăn nuôi, giữa sản xuất nhỏ và nâng lên thành sản xuất lớn.

Tại đây, đoàn công tác của Thủ tướng Chính phủ đã gặp gỡ, trò chuyện với nông dân Hoàng Văn Thanh ở xóm Phú Lợi, xã Nghĩa Phú (Nghĩa Đàn). Ông Thanh cho biết, gia đình hiện trồng 2 ha ngô, nông sản được Tập đoàn TH bao tiêu đầu ra, hỗ trợ giống, phân bón, hướng dẫn khoa học, kỹ thuật nên gia đình ông nói riêng và người dân địa phương nói chung rất tự tin trong sản xuất. Trong công tác an sinh xã hội, Tập đoàn cũng chăm lo sát sao, quan tâm đến người dân.

Trò chuyện với nông dân Hoàng Văn Thanh, Thủ tướng Chính phủ thân tình thăm hỏi đời sống lao động, sản xuất và lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của gia đình. Bày tỏ vui mừng trước thực tiễn đời sống có nhiều khởi sắc của các hộ dân địa phương, Thủ tướng đúc kết, đây là thành quả của quá trình 35 năm đổi mới, lấy 3 trụ cột chính: Xóa quan liêu bao cấp, kinh tế nhiều thành phần, hội nhập; với nền tảng là xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa để phát huy tối đa trí tuệ tập thể, đại đoàn kết toàn dân tộc, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Thủ tướng nhấn mạnh, kinh tế thị trường phải tuân thủ quy luật cung - cầu, cạnh tranh, song hành với đó là an sinh xã hội, không hy sinh an sinh xã hội, môi trường để chạy theo tăng trưởng đơn thuần. Xuyên suốt đó phải lấy con người làm trung tâm, làm chủ thể, mục tiêu, nguồn lực và động lực cho sự phát triển.

Tiếp đó, Thủ tướng Chính phủ thăm cụm trang trại nuôi bò sữa tập trung và làm việc với Tập đoàn TH. Thủ tướng chia sẻ và nhiệt liệt hoan nghênh những thành tựu, đóng góp của Tập đoàn TH trong những năm qua.

Ghi nhận sự trưởng thành lớn mạnh và vai trò, sứ mệnh đối với quê hương, đất nước của các doanh nghiệp, trong đó có Tập đoàn TH, Thủ tướng khẳng định vai trò, vị trí của kinh tế tư nhân trong nền kinh tế Việt Nam: “Chúng ta không phân biệt đối xử, không chỉ trong ý thức xã hội mà còn cả trong cơ chế, chính sách Nhà nước. Kinh tế tư nhân vươn lên mạnh mẽ trong thời kỳ đổi mới, đóng góp ngày càng nhiều cho ngân sách nước nhà, tạo việc làm cho xã hội và phát huy tiềm năng, lợi thế sẵn có của mỗi địa phương cũng như trong cả nước”.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương, các doanh nghiệp triển khai nghiêm túc đường lối của Đảng về kinh tế tư nhân; tiếp tục cụ thể hóa, thể chế hóa đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước để kinh tế tư nhân tiếp tục trở thành động lực quan trọng trong nền kinh tế nước nhà.

Cùng với đó, phát huy tối đa trí tuệ, năng lực của người Việt Nam trong các doanh nghiệp tư nhân, các thành phần kinh tế cá thể khác; xây dựng văn hóa lành mạnh, trong sáng, văn minh, chuyên nghiệp, bình đẳng trong kinh tế tư nhân; đẩy mạnh hợp tác công - tư, huy động mọi nguồn lực để phát triển đất nước; thu hút nguồn lực tư nhân vào đổi mới khoa học công nghệ, chuyển đổi số, ứng dụng thành tựu cách mạng công nghiệp 4.0 vào quản trị, sản xuất, kinh doanh, phân phối, mở rộng thị trường… Các doanh nghiệp cũng cần tiếp tục quan tâm đến phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế tri thức; tham gia vào chống biến đổi khí hậu, phát triển năng lượng xanh, góp phần bảo vệ môi trường.

Ngoài định hướng phát triển chung, Thủ tướng đề nghị các doanh nghiệp thực hiện nghiêm đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước, kinh doanh đúng pháp luật. Doanh nghiệp phải mạnh dạn dám nghĩ, dám làm, vì lợi ích chung, song song với đó là góp phần vào công cuộc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Đối với Tập đoàn TH, Thủ tướng Chính phủ mong tập đoàn tiếp tục phát huy những thành tựu đạt được trong thời gian qua, tiếp tục đóng góp, xây dựng quê hương Nghệ An và nhiều địa phương khó khăn khác. Tập đoàn cần tiếp tục nỗ lực để đời sống tinh thần và vật chất của cán bộ, công nhân viên đi lên cùng sự trưởng thành, lớn mạnh của tập đoàn.

Dịp này, Thủ tướng trao tặng 1 tỷ đồng hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa cho 20 gia đình thương binh, liệt sĩ và 1,5 tỷ đồng hỗ trợ xây dựng nhà văn hóa cho 30 xã vùng miền núi Phủ Quỳ.