Thủ tướng Chính phủ yêu cầu thi công '3 ca, 4 kíp' để hoàn thành đường bộ cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt đúng tiến độ

(Baonghean.vn) - Dự án đường bộ cao tốc này dài 49,3 km, đã đưa vào khai thác 30 km từ ngày 29/4 vừa qua. Hiện còn hơn 19 km chưa khai thác thuộc địa bàn huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An và huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh, dự kiến sẽ hoàn thành vào cuối tháng 6/2024.

Văn phòng Chính phủ vừa phát đi Thông báo Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính - Trưởng ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành Giao thông Vận tải tại Phiên họp lần thứ 11 tổ chức ngày 8/5 vừa qua.

Dự án cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt đoạn qua huyện Nghi Lộc đã đưa vào khai thác. Ảnh: Thành Duy

Trong đó, liên quan đến tiến độ đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông đoạn qua địa bàn 2 tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh, Thủ tướng yêu cầu Bộ Giao thông Vận tải quyết liệt chỉ đạo chủ đầu tư, doanh nghiệp dự án, nhà thầu tập trung hoàn thiện các thủ tục, thi công “3 ca 4 kíp” hoàn thành đoạn còn lại của dự án Diễn Châu - Bãi Vọt theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Dự án thành phần đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc đoạn Diễn Châu - Bãi Vọt có tổng chiều dài 49,3 km, đi qua địa phận tỉnh Nghệ An (44,4 km) và tỉnh Hà Tĩnh (4,9 km), được thực hiện theo hình thức hợp đồng đối tác công tư (PPP). Trong đó, giai đoạn phân kỳ đầu tư với quy mô 4 làn xe, bề rộng nền đường 17m, có vận tốc thiết kế tối đa 90 km/h.

Tổng mức gần 11.158 tỷ đồng (nguồn vốn nhà đầu tư hơn 5.090 tỷ đồng; nguồn vốn Nhà nước tham gia trong dự án gần 6.068 tỷ đồng); dự kiến thời gian thu phí và vận hành khai thác là 16 năm 6 tháng 8 ngày.

Trong tương lai, khi đầu tư hoàn chỉnh, đoạn Diễn Châu - Bãi Vọt sẽ có 6 làn xe với chiều rộng 32,5m, vận tốc thiết kế đạt 100-120 km/h, riêng hầm Thần Vũ vận tốc thiết kế 80 km/h.

Chiều 28/4 vừa qua, Bộ Giao thông Vận tải phối hợp với UBND tỉnh các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh tổ chức thông xe đưa vào khai thác Dự án đường bộ cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt (đoạn từ Diễn Châu đến Quốc lộ 46B) có chiều dài khoảng 30 km đi qua địa phận các huyện: Diễn Châu, Nghi Lộc, Hưng Nguyên của tỉnh Nghệ An, với điểm đầu thuộc xã Diễn Cát, huyện Diễn Châu kết nối với điểm cuối Dự án thành phần Nghi Sơn - Diễn Châu; điểm tách làn tại nút giao Quốc lộ 46B thuộc xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An.

Hiện dự án còn 19,3 km đoạn từ nút giao Quốc lộ 46B, xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên Nghệ An đến điểm cuối tại xã Thanh Bình Thịnh, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh, tiếp nối với dự án cao tốc Bãi Vọt - Hàm Nghi, do nhiều đoạn có nền đất yếu nên cần thời gian chờ gia tải.

Mới đây, Bộ Giao thông Vận tải có văn bản yêu cầu Ban Quản lý dự án 6, doanh nghiệp dự án đảm bảo an toàn khai thác đoạn Diễn Châu-Quốc lộ 46B và thi công các hạng mục còn lại, nhất là đoạn tuyến Quốc lộ 46B-Bãi Vọt để thông xe dự kiến vào cuối tháng 6/2024.

Cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt (đoạn từ Diễn Châu đến Quốc lộ 46B) đưa vào khai thác vừa qua có ý nghĩa hết sức quan trọng, góp phần hoàn thiện hệ thống đường bộ cao tốc qua địa bàn tỉnh Nghệ An; hình thành tuyến giao thông huyết mạch, trục xương sống kết nối các khu vực kinh tế, hành lang kinh tế, khu công nghiệp trọng điểm, sân bay, cảng biển của tỉnh; rút ngắn thời gian kết nối tỉnh Nghệ An với các tỉnh vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, nhất là với Thủ đô Hà Nội từ 5 giờ xuống còn hơn 3 giờ đồng hồ.