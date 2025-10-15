Thời sự Thủ tướng dự lễ khởi công ngôi trường tại xã vùng núi cao biên giới Thanh Hóa Chiều 14/10, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Lễ khởi công trường nội trú liên cấp tiểu học – trung học cơ sở tại xã miền núi Bát Mọt, cách trung tâm tỉnh Thanh Hóa khoảng 120 km về phía Tây.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và các em học sinh xã miền núi Bát Mọt. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Cùng dự sự kiện có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn; Đại tướng Nguyễn Tân Cương - Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Trung tướng Nguyễn Văn Gấu - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Nguyễn Doãn Anh; lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương và địa phương; cùng đông đảo đồng bào các dân tộc và các thầy cô giáo, các em học sinh.

Trường nội trú liên cấp tiểu học, THCS Bát Mọt là một trong những trường liên cấp được xây dựng theo Kết luận số 81-TB/TW ngày 18/7/2025 của Bộ Chính trị về chủ trương đầu tư xây dựng các trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học, THCS tại 248 xã biên giới đất liền, trong đó, thí điểm đầu tư xây mới hoặc cải tạo 100 trường trong năm 2025; đồng thời là một trong những công trình quy mô lớn, ý nghĩa được khởi công, khánh thành trong dịp này để chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Chương trình được tỉnh Thanh Hóa tổ chức đồng loạt tại 4 điểm cầu tại các dự án theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, điểm cầu chính tại xã Bát Mọt.

Thực hiện Kết luận số 81 của Bộ Chính trị, tỉnh Thanh Hóa đã khẩn trương khảo sát, lập danh mục và đề xuất đầu tư 21 công trình giáo dục tại 16 xã biên giới trong giai đoạn 2025-2026, với tổng mức đầu tư khoảng 1.590 tỷ đồng. Trong đó, năm 2025 dự kiến khởi công 6 công trình, với tổng vốn khoảng 767 tỷ đồng; năm 2026 tiếp tục khởi công 15 công trình với tổng vốn khoảng 823 tỷ đồng.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đến dự lễ khởi công trường nội trú liên cấp tiểu học – trung học cơ sở tại xã miền núi Bát Mọt, Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Xã Bát Mọt là xã miền núi cao, biên giới của tỉnh Thanh Hóa, có hơn 17 km đường biên giới tiếp giáp với nước Lào, cách trung tâm tỉnh Thanh Hóa khoảng 120 km.

Nằm ở vùng biên giới xa xôi, xã có địa hình hiểm trở, đời sống của đồng bào còn nhiều khó khăn. Xã có diện tích tự nhiên 205,7 km2 (lớn nhất tỉnh), dân số 4.052 người, trong đó, đồng bào dân tộc Thái chiếm trên 96%.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công trường nội trú liên cấp tiểu học – trung học cơ sở tại xã miền núi Bát Mọt. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Trên địa bàn hiện có 3 trường phổ thông (2 tiểu học, 1 THCS) với 25 lớp, 616 học sinh. Cơ sở vật chất mới được đầu tư một số hạng mục cơ bản, chưa đáp ứng đủ tiêu chí theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Toàn xã có hơn 600 học sinh, nhưng điểm trường còn phân tán, đi lại rất khó khăn, cơ sở vật chất phục vụ dạy học còn thiếu, nhiều hạng mục đã xuống cấp, điều kiện học tập còn nhiều hạn chế.

Các em học sinh dự lễ khởi công Trường Nội trú liên cấp Tiểu học, THCS Bát Mọt. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Dự án Trường Nội trú liên cấp Tiểu học, THCS Bát Mọt được thực hiện theo cơ chế, chính sách đặc thù để triển khai thực hiện đầu tư theo quy định của Chính phủ thực hiện Kết luận số 81 của Bộ Chính trị.

Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Dự án được khởi công xây dựng trên khu đất hiện hữu của Trường Mầm non Bát Mọt, Trường Tiểu học Bát Mọt 1 và Trường THCS Bát Mọt với tổng diện tích khoảng 1,5 ha. Quy mô đầu tư cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất đáp ứng trường chuẩn quốc gia mức độ 2 gồm các hạng mục khu nhà lớp học với 22 phòng học và 12 phòng học bộ môn, 1 tòa nhà hiệu bộ, 1 nhà đa năng, 1 nhà truyền thống văn hóa dân tộc, thư viện, sân chơi thể thao, khu nội trú, bán trú cho 260 học sinh, nhà ở công vụ cho 25 giáo viên và các hạng mục phụ trợ khác.

Tổng mức đầu tư dự án khoảng 170 tỷ đồng, hoàn thành trước ngày 30/8/2026, kịp đưa vào sử dụng cho năm học mới 2026 - 2027.

Với các trường, Thủ tướng yêu cầu "đã khởi công là phải làm" và hoàn thành chậm nhất trong khoảng 1 năm, bảo đảm tiến độ và chất lượng. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Cũng trong chương trình, tỉnh Thanh Hóa tiến hành Lễ khởi công dự án nhà ở xã hội tại phường Hàm Rồng, tỉnh Thanh Hóa gồm 4 khối nhà cao 25 tầng với tổng số căn hộ dự kiến 2.376 căn, diện tích sử dụng đất khoảng 2,8 ha, tổng mức đầu tư 3.721 tỷ đồng.

Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng Khu công nghiệp WHA Smart Technology - Thanh Hóa được khởi công tại địa phận các xã: Hoằng Sơn, Hoằng Phú và Hoằng Giang, tỉnh Thanh Hóa; quy mô sử dụng đất hơn 178 ha, tổng vốn đầu tư 1.320 tỷ đồng.

Một dự án được khánh thành là Cung Văn hóa thiếu nhi và Trung tâm Thể dục, thể thao tại phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa, tổng mức đầu tư hơn 247 tỷ đồng.

Thủ tướng Phạm Minh Chính trao bức tranh "Bác Hồ quàng khăn đỏ cho học sinh" tặng thầy và trò Trường Phổ thông liên cấp Bát Mọt. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Phải làm vì mệnh lệnh từ trái tim và tình cảm đong đầy với các em

Nhân dịp này, Thủ tướng Phạm Minh Chính trao bức tranh "Bác Hồ quàng khăn đỏ cho học sinh" tặng thầy và trò Trường Phổ thông liên cấp Bát Mọt; tặng áo ấm cho toàn thể 618 em học sinh. Thủ tướng và lãnh đạo Bộ Quốc phòng cũng tặng quà các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, bị thiệt hại do thiên tai trên địa bàn 2 xã Yên Nhân và Bát Mọt.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tặng áo ấm cho các em học sinh. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam, Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội trao tặng kinh phí góp phần xây dựng Dự án Trường Nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Bát Mọt. Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng thư viện trường hơn 2.600 cuốn sách.

Phát biểu tại lễ khởi công, Thủ tướng Phạm Minh Chính bày tỏ vui mừng, phấn khởi dự lễ khởi công, khánh thành các công trình rất ý nghĩa chào mừng Đại hội lần thứ XX của Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa.

Thủ tướng nhắc lại câu nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh: "Vì lợi ích mười năm trồng cây, vì lợi ích trăm năm trồng người", cũng như quan điểm của Đảng, Nhà nước ta khẳng định giáo dục - đào tạo là quốc sách hàng đầu, đầu tư cho giáo dục là đầu tư cho phát triển.

Thủ tướng và lãnh đạo Bộ Quốc phòng cũng tặng quà các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, bị thiệt hại do thiên tai trên địa bàn 2 xã Yên Nhân và Bát Mọt. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Mới đây nhất, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết 71 về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo, nhằm phát triển giáo dục và đào tạo toàn diện, bao trùm hơn với tinh thần "không có ai bị bỏ lại phía sau" và bảo đảm tiếp cận bình đẳng về giáo dục của các dân tộc, các vùng, miền, các đối tượng, nhất là những đối tượng yếu thế, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo. Bộ Chính trị cũng đã ban hành Kết luận 81 về đầu tư, xây dựng các trường liên cấp tại các xã biên giới, trong đó, Thanh Hóa có 16 xã.

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn tặng thư viện trường hơn 2.600 cuốn sách. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Vừa qua, Trung ương đã phân bổ từ nguồn tiết kiệm chi cho tỉnh Thanh Hóa 350 tỷ đồng để xây dựng các trường liên cấp tại các xã biên giới, Thủ tướng đề nghị cùng với nguồn vốn Nhà nước, cần phát động phong trào "ai có gì giúp nấy, ai có công giúp công, ai có của giúp của, ai có nhiều giúp nhiều, ai có ít giúp ít"; kêu gọi người dân ủng hộ, tham gia giải phóng mặt bằng... Thủ tướng nhấn mạnh tinh thần là "làm trường nào ra trường đó"; tỉnh Thanh Hóa hoàn thành chương trình dứt điểm trong khoảng 2 năm, đồng thời phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí.

Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội trao tặng kinh phí góp phần xây dựng Dự án Trường nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Bát Mọt. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Riêng với Trường Bát Mọt, Thủ tướng yêu cầu chậm nhất tới tháng 6/2026 phải hoàn thành, với cách làm tốt nhất, hiệu quả nhất. Với các trường nói chung, Thủ tướng yêu cầu "đã khởi công là phải làm" và hoàn thành chậm nhất trong khoảng 1 năm, bảo đảm tiến độ và chất lượng.

"Nếu không có trường nội trú này thì rất nhiều cháu không được tới trường. Phải có các trường nội trú để tất cả các cháu được tới trường, gieo con chữ cho các cháu, ươm mầm tri thức, thắp sáng ước mơ, giúp các cháu lớn lên, trưởng thành, hiện thực hóa khát vọng của mình. Đây là trách nhiệm của Nhà nước, của xã hội, của nhà trường, của tất cả chúng ta. Chúng ta phải làm với tất cả tấm lòng, tình cảm, nhiệt huyết của mình, vì mệnh lệnh từ trái tim, từ tình cảm đong đầy với các em, các cháu", Thủ tướng phát biểu.

Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam trao tặng kinh phí góp phần xây dựng Dự án Trường Nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Bát Mọt. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Nhân dịp này, Thủ tướng cũng yêu cầu tỉnh Thanh Hóa và các địa phương khẩn trương rà soát, khôi phục các trường lớp bị thiệt hại do thiên tai vừa qua. Thủ tướng mong các cháu học sinh ngoan, học giỏi, thực hiện tốt "5 điều Bác Hồ dạy"; các phụ huynh tiếp tục cùng nhà trường chăm lo tốt nhất cho các cháu.

Được biết, vừa qua, tỉnh Thanh Hóa phải ứng phó với 3 cơn bão lớn liên tiếp (số 3, số 5, số 10), gây ra rất nhiều khó khăn, thiệt hại về đời sống, sản xuất và hạ tầng. Theo thống kê sơ bộ của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, toàn tỉnh có 277 điểm trường, trường bị ảnh hưởng, thiệt hại bởi các cơn bão từ đầu năm đến nay, riêng thiệt hại do cơn bão số 10 là 205 trường/điểm trường.