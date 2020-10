Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Cương quyết thay đổi cán bộ không biết làm việc, lợi ích nhóm trong thực hiện chương trình, dự án ODA

Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Trương Hòa Bình - Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; Phạm Bình Minh - Phó Thủ tướng Chính phủ; đồng chí Vũ Đức Đam - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; lãnh đạo các bộ, ban, ngành, cơ quan Trung ương. Chủ trì tại điểm cầu Nghệ An có các đồng chí: Nguyễn Xuân Sơn – Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Đức Trung – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh. Tại hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc lưu ý các bộ, ngành, cơ quan Trung ương và địa phương khẩn trương khắc phục hậu quả mưa bão, cứu hộ, cứu nạn, không để người dân trong vùng mưa lũ phải chịu cảnh “màn trời chiếu đất”, nhất là đối với 5 tỉnh đã bị ngâm trong nước lũ nửa tháng qua. Nhấn mạnh cơn bão số 9 đã tàn phá các tỉnh miền Trung rất nặng nề, Thủ tướng yêu cầu các cơ quan liên quan khẩn trương tìm kiếm ngư dân mất tích trên biển, tìm kiếm nạn nhân bị đất đá vùi lấp ở tỉnh Thừa Thiên Huế và Quảng Nam. Các địa phương miền Trung không được để người dân đói rét; các bộ, ngành tiếp tục vận động, hỗ trợ, cứu trợ người dân bị ảnh hưởng trong những ngày qua. Chính phủ chỉ đạo xuyên suốt công tác phòng, chống mưa bão, sẽ xem xét các vấn đề về tài chính, ngân sách, nhất là kế hoạch sắp tới để xử lý vấn đề thiên tai, lũ lụt. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì Hội nghị trực tuyến với các bộ, cơ quan, địa phương về tình hình thực hiện, giải ngân các chương trình, dự án ODA. Ảnh: VGP Nhiều bộ, ngành Trung ương giải ngân mức thấp



Theo báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, giải ngân kế hoạch đầu tư vốn nước ngoài đến ngày 31 tháng 10 năm 2020 ước đạt 18.089 tỷ đồng, bằng 30,15% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, trong đó, số vốn giải ngân của các bộ, cơ quan Trung ương là 5.824 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 27,07% so với dự toán được giao; số vốn giải ngân của các địa phương là 12.265 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 31,87% so với dự toán được giao.

Theo số liệu của Bộ Tài chính, ước đến ngày 31/10/2020, phần lớn các bộ, ngành Trung ương có mức giải ngân thấp. Bộ Giao thông Vận tải có mức giải ngân cao nhất, với tỷ lệ 44,8%. Các tỉnh có mức giải ngân khá, gồm: Tây Ninh (91,74%), Bình Định (73,26%), Cao Bằng (62,58%), Hà Nam (61,64%), Bắc Kạn (60,66%), Lai Châu (60,61%), Khánh Hòa (53,89%), Kiên Giang (52,82%), Hải Phòng (52,71%), Sóc Trăng (52,37%), Điện Biên (51,55%).

Cầu Cửa Hội trong ngày hợp long. Ảnh: Nguyễn Xuân Thủy Trong 10 tháng đầu năm 2020, đặc biệt, trong 2 tháng 9 và 10 các bộ, cơ quan Trung ương và địa phương đã thực hiện nghiêm túc ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, bao gồm vốn ODA và vốn vay ưu đãi nước ngoài, nhờ đó, tình hình thực hiện và giải ngân nguồn vốn nước ngoài đã có những chuyển biến tích cực.



Tại Hội nghị trực tuyến, các bộ, ngành, địa phương đã đánh giá và báo cáo tình hình thực hiện giải ngân các chương trình, dự án ODA, vốn vay ưu đãi nước ngoài và thảo luận các biện pháp tháo gỡ vướng mắc, để làm sao giải quyết các vấn đề giải ngân mà Thủ tướng đã chỉ ra: Vốn đọng (có tiền đó mà không tiêu được), nợ đọng (tức là hạn mục thi công xong, đã hoàn thành nhưng không quyết toán, “cứ ngâm đó mãi”) và thủ tục đọng.

Đề xuất cắt giảm vốn, trả về đối với các dự án không có khả năng giải ngân

Chủ trì điểm cầu Nghệ An có các đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh. Ảnh: Đào Tuấn Ở Nghệ An, tính đến cuối tháng 10/2020, trung bình tỷ lệ giải ngân vốn nước ngoài các nguồn đạt tỷ lệ 40,88% kế hoạch và đạt 57,62% so với kế hoạch đề nghị điều chỉnh, trong đó, tính đến ngày 28/10/2020, tổng số vốn nước ngoài theo kế hoạch năm 2020 đã giải ngân là: 204,175 tỷ đồng/397,682 tỷ đồng, đạt 51,34%; Giải ngân vốn nước ngoài được giao bổ sung kế hoạch năm 2019 là: 126,998 tỷ đồng/265,683 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 47,8%.



Số vốn đã đề nghị trả về ngân sách Trung ương là: 56.019 triệu đồng.

Về giải ngân kế hoạch vốn nước ngoài năm 2019 kéo dài sang năm 2020, có 5 dự án được kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân từ năm 2019 sang năm 2020 với tổng số vốn hơn 147,999 tỷ đồng, trong đó, 2 dự án giải ngân theo cơ chế tài chính trong nước với số vốn kéo dài hơn 66,585 tỷ đồng.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Nghệ An. Ảnh: Đào Tuấn

Để phấn đấu giải ngân đạt 100% chỉ tiêu kế hoạch vốn năm 2020, căn cứ tình hình giải ngân thực tế của các dự án, UBND tỉnh Nghệ An đề xuất cắt giảm vốn đối với các dự án không có nhu cầu và khả năng giải ngân. Đối với kế hoạch vốn được giao bổ sung năm 2019, đề nghị cắt giảm trả về ngân sách Trung ương số vốn 56,019 tỷ đồng, trong đó, có 2,153 tỷ đồng của dự án Khôi phục vùng ngập lũ thừa do đã giải ngân hết khối lượng hoàn thành nghiệm thu; 6,242 tỷ đồng của dự án Phát triển giáo dục THCS khu vực khó khăn nhất giai đoạn 2 và 47,624 tỷ đồng của dự án LRAM thừa do đã được bố trí vốn và giải ngân trong kế hoạch năm 2020.



Số vốn vay lại từ nguồn vốn vay nước ngoài của Chính phủ không có nhu cầu sử dụng đề nghị cắt giảm là 45,206 tỷ đồng để tương ứng tỷ lệ với giải ngân nguồn cấp phát từ ngân sách Trung ương.

Không để tồn tại nghịch lý có vốn, có tiền mà không tiêu được