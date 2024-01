Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) - Chiều 22/1, Thường trực HĐND tỉnh Nghệ An tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 1/2024. Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì.

Toàn cảnh phiên làm việc của Thường trực HĐND tỉnh. Ảnh: Thành Duy

Dự cuộc làm việc có các đồng chí: Nguyễn Nam Đình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Nguyễn Như Khôi - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, cùng lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh và Văn phòng UBND tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An.

DỰ KIẾN BAN HÀNH HƠN 60 NGHỊ QUYẾT CỦA HĐND TỈNH TRONG NĂM 2024

Chuẩn bị cho các kỳ họp trong năm 2024 của HĐND tỉnh, UBND tỉnh đã có công văn về việc thống nhất danh mục đề nghị xây dựng nghị quyết trình HĐND tỉnh năm 2024 với 60 nghị quyết kèm theo.

Đồng chí Bùi Duy Sơn - Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Nghệ An trình bày các báo cáo trình phiên làm việc. Ảnh: Thành Duy

Ngoài ra, Công an tỉnh Nghệ An đã có công văn gửi Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh về việc đăng ký xây dựng nghị quyết, quyết định quy phạm pháp luật quy định chi tiết một số điều của Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

Đồng chí Phạm Thành Chung - Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Mặt khác, để lựa chọn nội dung Thường trực HĐND tỉnh giám sát trong năm 2024, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh đã tổng hợp 27 nội dung các Ban HĐND tỉnh, Tổ đại biểu HĐND tỉnh đề xuất.

Sau khi xem xét các nội dung đã được HĐND tỉnh chất vấn, Thường trực HĐND họp giải trình; HĐND, Thường trực HĐND, các Ban HĐND tỉnh giám sát, khảo từ đầu nhiệm kỳ 2021 - 2026 đến nay; nội dung các Ban HĐND tỉnh đã lựa chọn giám sát, khảo sát năm 2024; Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh trình Thường trực HĐND tỉnh 2 nội dung: Giám sát việc thực hiện các tiêu chí quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Nghệ An và giám sát công tác đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Đồng chí Nguyễn Như Khôi - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu ý kiến liên quan đến hoạt động giám sát của Thường trực HĐND tỉnh. Ảnh: Thành Duy

Tại cuộc làm việc, các ý kiến đã thảo luận các vấn đề xung quanh 2 nội dung quan trọng trên.

Trong đó, về danh mục nghị quyết UBND tỉnh dự kiến trình HĐND tỉnh trong năm 2024, lãnh đạo Sở Tư pháp và Chánh Văn phòng UBND tỉnh đã giải trình, làm rõ nhiều nội dung về sự cần thiết, tính phù hợp của một số nghị quyết mà Thường trực HĐND tỉnh đặt ra.

Đồng chí Nguyễn Nam Đình - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Về danh mục các nghị quyết của UBND tỉnh dự kiến trình HĐND tỉnh trong năm nay, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nghệ An Nguyễn Nam Đình đề nghị cần bổ sung thêm các chi tiết liên quan đến từng nghị quyết, dự kiến thời gian trình kỳ họp UBND tỉnh cho ý kiến trước khi trình thẩm tra và trình kỳ họp HĐND tỉnh; từ đó làm cơ sở để theo dõi, đôn đốc thực hiện.

Giám đốc Sở Tư pháp Nghệ An Hoàng Thị Thu Trang phát biểu giải trình, làm rõ một số nội dung về việc xây dựng danh mục nghị quyết UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành trong năm 2024. Ảnh: Thành Duy

Các đại biểu cũng thảo luận về cách thức đổi mới hoạt động của Thường trực HĐND tỉnh, trong đó, xem xét sự cần thiết hay không cần thiết đối với việc triển khai hoạt động giám sát của Thường trực HĐND tỉnh.

Đồng chí Đặng Thanh Tùng - Chánh Văn phòng UBND tỉnh phát biểu giải trình, làm rõ một số nội dung về việc xây dựng danh mục nghị quyết UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành trong năm 2024. Ảnh: Thành Duy

BAN HÀNH CHÍNH SÁCH PHẢI CÓ TRỌNG TÂM, TRỌNG ĐIỂM, GẮN VỚI NGUỒN LỰC

Phát biểu kết luận, đối với hoạt động giám sát của Thường trực HĐND tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý - Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Như Khôi chủ trì nghiên cứu, đánh giá tổng thể hoạt động giám sát triển khai bấy lâu nay, nghe các ý kiến nhiều chiều; từ đó trả lời được câu hỏi: Có nên triển khai hoạt động giám sát của Thường trực HĐND tỉnh hàng năm hay không?. Qua đó, báo cáo Thường trực HĐND tỉnh xem xét lựa chọn phương án thể hiện được sự đổi mới, cách làm khoa học, hiệu quả của Thường trực HĐND tỉnh, góp phần nâng cao vai trò của HĐND tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý - Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu kết luận. Ảnh: Thành Duy

Liên quan đến danh mục UBND tỉnh đề nghị xây dựng nghị quyết trình HĐND tỉnh năm 2024, Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An ghi nhận sự vào cuộc, phương pháp làm việc của UBND tỉnh; đồng thời lưu ý một số nội dung để làm cơ sở cho lãnh đạo UBND tỉnh và Thường trực HĐND tỉnh theo dõi, đôn đốc.

Theo đó, bên cạnh sự cần thiết thì cần bổ sung vào loại hình nghị quyết (nghị quyết quy phạm pháp luật, nghị quyết cá biệt), cơ quan chủ trì soạn thảo; dự kiến thời gian trình UBND tỉnh, xin ý kiến Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy (nếu có); dự kiến phân công đơn vị thẩm tra, dự kiến thời gian trình kỳ họp HĐND tỉnh; đồng thời UBND tỉnh cũng cần sớm cho ý kiến để thống nhất tổ chức kỳ họp chuyên đề vào nửa đầu năm 2024.

Các đại biểu dự cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Đối với các nghị quyết được xây dựng theo quy trình 2 bước, UBND tỉnh cũng cần chủ động tính toán thời gian phù hợp các bước thực hiện, đảm bảo theo quy định.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An cũng cho biết, Đảng đoàn HĐND tỉnh lưu ý, khi các luật, văn bản mới của Trung ương có hiệu lực mà có các nội dung được phân cấp cho HĐND tỉnh thì cần phải tham mưu kịp thời cho HĐND tỉnh để ban hành nhằm đưa luật, quy định mới sớm đi vào cuộc sống.

Về nội dung này, Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An đồng thời lưu ý một số nghị quyết dự kiến trình trong năm nay, như các nghị quyết liên quan đến thu học phí, các khoản thu trong các cơ sở giáo dục cần điều chỉnh thời gian trình HĐND tỉnh phù hợp để đảm bảo có hiệu lực ngay từ đầu năm học.

Các đại biểu dự cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Còn đối với Nghị quyết về phát triển du lịch, trên cơ sở đánh giá việc thực hiện Chiến lược phát triển du lịch tỉnh, nếu UBND tỉnh nghiên cứu thấy cần thiết phải có một số cơ chế, chính sách đủ mạnh để thực hiện, gắn với đủ nguồn lực bố trí thì mới xem xét trình HĐND tỉnh ban hành nghị quyết về phát triển du lịch. Qua đó, Chủ tịch HĐND tỉnh cũng lưu ý, việc ban hành chính sách chung đều phải có trọng tâm, trọng điểm, gắn với nguồn lực.

Tại phiên làm việc, Thường trực HĐND tỉnh Nghệ An cũng đã nghe và cho ý kiến báo cáo công tác dân nguyện tháng 1/2024; kết quả hoạt động tháng 1, nhiệm vụ trọng tâm của tháng 2/2024.