Thường trực HĐND tỉnh tặng quà Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 tại xã Na Loi

Đoàn công tác trao quà cho hộ gia đình khó khăn ở xã Na Loi. Ảnh: Thành Cường

Đoàn do đồng chí Nguyễn Như Khôi - Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh làm trưởng đoàn; cùng đi có đồng chí Trần Nhật Minh - đại biểu Quốc hội chuyên trách cùng đại diện Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh.

Tại xã Na Loi, đoàn đã hỗ trợ xây nhà cho 2 hộ có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở là gia đình ông Lô Phăn Hùng và ông Pịt Văn Xuân với số tiền 50 triệu đồng/ hộ.

Thường trực HĐND tỉnh và Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội tặng quà cho các em học sinh nhận đỡ đầu. Ảnh: Thành Cường

Đoàn cũng tặng quà cho 50 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn và 5 em học sinh do Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh nhận đỡ đầu.

Qua chuyến thăm và tặng quà này, đoàn mong muốn góp phần chia sẻ khó khăn, giúp các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở các xã trên địa bàn huyện Kỳ Sơn đón Tết cổ truyền đủ đầy và ấm áp hơn.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Như Khôi trao quà cho gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Thành Cường

Đại biểu Quốc hội chuyên trách Trần Nhật Minh tặng quà cho gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Thành Cường

Phát biểu tại lễ tặng quà, đồng chí Nguyễn Như Khôi khẳng định, những năm qua, Đảng và Nhà nước thường xuyên quan tâm, thực hiện tốt công tác chăm lo đời sống cho đối tượng chính sách, người có công, người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, nhất là dịp Tết đến, Xuân về. Thông qua đó, thể hiện truyền thống tương thân tương ái, “lá lành đùm lá rách” và không để ai bị bỏ lại phía sau.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Như Khôi chúc Tết cán bộ, nhân dân xã Na Loi. Ảnh: Thành Cường

Những phần quà Tết được trao tặng thể hiện tình cảm, trách nhiệm xã hội của cộng đồng đối với hộ nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn với phương châm sản xuất, kinh doanh gắn liền với công tác an sinh xã hội.

Đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh gửi lời chúc Đảng bộ và nhân dân xã chuẩn bị đón Tết Giáp Thìn vui vẻ, ấm cúng và hạnh phúc, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2024.

Đoàn công tác thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Na Loi. Ảnh: Thành Cường

Đến thăm, tặng quà cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Na Loi, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Như Khôi đánh giá cao những kết quả mà cán bộ, chiến sĩ đạt được trong thời gian qua.

Cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng đã khắc phục khó khăn, triển khai đồng bộ, có hiệu quả các biện pháp công tác; giữ gìn tốt an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và phòng chống tội phạm; bảo vệ, bảo đảm an toàn đường biên giới quốc gia; góp phần duy trì tốt mối quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt - Lào.

Thường trực HĐND và Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tặng quà, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Na Loi. Ảnh: Thành Cường

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Na Loi cũng tích cực chăm lo đời sống cho bà con đồng bào vùng biên, nhất là chăm sóc sức khỏe, việc học tập của các em học sinh; động viên bà con tiếp tục xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, xóa bỏ những hủ tục lạc hậu, gìn giữ những nét đặc sắc văn hóa dân tộc…

Nhân dịp năm mới và đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 , đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Như Khôi chúc toàn thể cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Na Loi luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới thiêng liêng của Tổ quốc.