Thời sự Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An chúc mừng ngày truyền thống Hội Nông dân Sáng 14/10, đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Tỉnh ủy chúc mừng Hội Nông dân tỉnh nhân dịp kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 - 14/10/2024).

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu và lãnh đạo các Ban Đảng, Văn phòng Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng Hội Nông dân tỉnh. Ảnh: Thành Duy

Cùng dự có đồng chí Ngọc Kim Nam - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh: Nguyễn Thị Hồng Hoa - Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Nguyễn Đình Hùng - Chánh Văn phòng Tỉnh ủy và lãnh đạo các Ban Đảng Tỉnh ủy.

Phát biểu chúc mừng, đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu đã điểm lại những kết quả nổi bật về tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh trong 9 tháng đầu năm, qua đó ghi nhận những đóng góp của Hội Nông dân các cấp trong tỉnh vào thành quả chung đó.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu phát biểu chúc mừng Hội Nông dân tỉnh nhân kỷ niệm ngày truyền thống. Ảnh: Thành Duy

Đặc biệt, tổ chức Hội đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân thực hiện chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; nhất những chủ trương đường lối có liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn và các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; trở thành cầu nối giữa quần chúng nông dân với Đảng; góp phần tham gia xây dựng Đảng, chính quyền và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân thông qua nhiều hoạt động hiệu quả, thiết thực.

Các đồng chí lãnh đạo các Ban Đảng, Văn phòng Tỉnh ủy đến chúc mừng Hội Nông dân tỉnh nhân kỷ niệm ngày truyền thống. Ảnh: Thành Duy

Thời gian tới, Phó Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An mong muốn và tin tưởng Hội Nông dân tỉnh Nghệ An tiếp tục giữ vững tinh thần đoàn kết, thống nhất, bám sát tôn chỉ, mục đích và Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Nghệ An lần thứ X, nhiệm kỳ 2023 - 2028 để cụ thể hóa và nhanh chóng triển khai thực hiện sâu rộng, thực hiện đạt mục tiêu đề ra, xứng đáng là chỗ dựa tin cậy của bà con nông dân.

Các đồng chí lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh. Ảnh: Thành Duy

Theo Hội Nông dân tỉnh Nghệ An, hiện nay toàn tỉnh có có hơn 500.000 hội viên nông dân. Phát huy tinh thần “Đoàn kết - Dân chủ - Sáng tạo - Hợp tác - Phát triển”, các cấp Hội trong tỉnh tiếp tục có nhiều đổi mới, sáng tạo, sát với tình hình thực tế ở cơ sở và nguyện vọng của hội viên.

Các phong trào thi đua và các cuộc vận động của Hội được đông đảo cán bộ, hội viên nông dân hưởng ứng tham gia tích cực. Vai trò của tổ chức Hội trong phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” tiếp tục phát triển sâu rộng được khẳng định rõ nét hơn; xuất hiện nhiều gương sản xuất, kinh doanh giỏi, mô hình kinh tế, xã hội hiệu quả.

Đồng chí Nguyễn Quang Tùng - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Nghệ An phát biểu cảm ơn Thường trực Tỉnh ủy và các cơ quan tham mưu, giúp việc của Tỉnh ủy. Ảnh: Thành Duy

Vai trò của tổ chức Hội trong thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới được khẳng định. Phong trào xây dựng “Vườn chuẩn nông thôn mới”, “Vườn mẫu nông dân”, Đề án “Hội Nông dân tham gia bảo vệ môi trường nông thôn”; phong trào sản xuất phân hữu cơ vi sinh từ phế phẩm, phụ phẩm nông nghiệp được triển khai hiệu quả, đạt kết quả cao (9 tháng đầu năm 2024, sản xuất được trên 40 nghìn tấn) nhận được sự hưởng ứng của đông đảo hội viên, được cấp ủy, chính quyền đánh giá cao.

Chất lượng, tính chủ động trong tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền, sự phối hợp với các ban ngành, đoàn thể, tổ chức doanh nghiệp của các cấp hội được nâng lên. Những kết quả đó góp phần quan trọng trong phát triển nông nghiệp, nông thôn và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Các đồng chí lãnh đạo các Ban Đảng, Văn phòng Tỉnh ủy đến chúc mừng Hội Nông dân tỉnh nhân kỷ niệm ngày truyền thống. Ảnh: Thành Duy

Đồng chí Nguyễn Quang Tùng - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Nghệ An đã báo cáo những điểm nổi bật trong năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Nghệ An lần thứ X, nhiệm kỳ 2023 - 2028, đặc biệt nổi bật là có bước đột phá về kết nạp hội viên, tăng khoảng 30% so với cùng kỳ; điều đó thể hiện vai trò, tính hiệu quả của Hội Nông dân các cấp trong các hoạt động…

Cảm ơn sự quan tâm, chúc mừng, ghi nhận của Thường trực Tỉnh ủy, xem đây là nguồn động viên rất lớn để tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Nghệ An cho biết, Hội sẽ tiếp tục nỗ lực, đoàn kết, thống nhất để thực hiện hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ.