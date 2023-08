Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An gặp mặt, đối thoại với hơn 1.000 cán bộ chủ chốt 460 xã, phường, thị trấn

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) - Sáng 4/8, tại TP. Vinh, Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An tổ chức Chương trình gặp mặt, đối thoại giữa Thường trực Tỉnh ủy với người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Nghệ An năm 2023.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh dự Chương trình. Ảnh: Thành Cường

Đại biểu Trung ương có đồng chí Đặng Hữu Ngọc - Vụ trưởng Vụ Dân vận các cơ quan Nhà nước, Ban Dân vận Trung ương. Các đồng chí: Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Chương trình gặp mặt, đối thoại đồng chủ trì. Dự chương trình có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh, Đoàn ĐBQH tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các sở, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội tỉnh. Đại biểu cấp huyện, xã có 1.121 đồng chí gồm 93 bí thư, phó bí thư thường trực cấp ủy, chủ tịch HĐND, UBND, Trưởng ban Dân vận, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện, thành phố, thị xã và 1.028 đồng chí bí thư đảng ủy, chủ tịch HĐND, UBND 460 xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh.

Toàn cảnh Chương trình gặp mặt, đối thoại giữa Thường trực Tỉnh ủy với người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Nghệ An năm 2023. Ảnh: Thành Cường

Nghệ An là địa phương có diện tích lớn nhất cả nước với 460 phường, xã, thị trấn. Hiện nay, đội ngũ lãnh đạo, cán bộ, công chức cấp xã gần 9.400 người.

Đây là đội ngũ giữ vai trò quyết định trong việc hiện thực hóa sự lãnh đạo và quản lý của Đảng và Nhà nước về mọi mặt của đời sống kinh tế - xã hội ở cơ sở; quán triệt, tổ chức thực hiện mọi quyết định của cấp ủy cấp trên, cấp ủy cùng cấp và mọi chủ trương, kế hoạch, sự chỉ đạo của chính quyền cấp trên, cũng như mọi chương trình, kế hoạch của chính quyền xã.

Cán bộ xã còn là cầu nối quan trọng nhất giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân; đồng thời giữ vai trò quyết định trong việc xây dựng và thúc đẩy phong trào cách mạng của quần chúng ở cơ sở.

Với chủ đề: “Đoàn kết - Dân chủ - Sáng tạo - Phát triển”, thông qua Chương trình gặp mặt, đối thoại, Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An mong muốn chuyển tải thông điệp về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cũng như quyết tâm chính trị, thống nhất hành động của lãnh đạo tỉnh đến với người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh; đồng thời lắng nghe, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, trao đổi, thảo luận, chia sẻ giải pháp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tham mưu, thực hiện nhiệm vụ chính trị từ cơ sở.

Đồng chí Nguyễn Đình Hùng - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy phát biểu tại Chương trình. Ảnh: Thành Cường

Trong quá trình chuẩn bị, Ban tổ chức Chương trình đã triển khai đến cơ sở để đánh giá kết quả thực hiện những nội dung đặt ra tại chương trình tiếp xúc, đối thoại năm 2018 và triển khai thực hiện Đề án số 07-ĐA/TU về đổi mới, nâng cao hiệu quả tiếp xúc, đối thoại và thực hiện kết luận của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp sau tiếp xúc, đối thoại với Nhân dân trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2021 - 2025; tổng hợp những kiến nghị, đề xuất, những kinh nghiệm, cách làm hay từ các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh để trao đổi, kiến nghị với cấp uỷ, chính quyền tỉnh trong lãnh đạo, chỉ đạo điều hành.

Đến nay, Ban Tổ chức Chương trình đã nhận được 97 câu hỏi, đề xuất, kiến nghị của các xã, phường, thị trấn với Thường trực Tỉnh ủy về các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và xây dựng hệ thống chính trị; tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân.

Đây là những trăn trở, băn khoăn và tâm huyết mà các đồng chí đứng đầu cấp ủy, chính quyền các xã, phường, thị trấn còn gặp khó khăn, hạn chế, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện, cần được sự quan tâm, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của các cấp, các ngành từ tỉnh đến cơ sở và nhất là sự chỉ đạo trực tiếp của Thường trực Tỉnh ủy.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Hoàng Nghĩa Hiếu - Trưởng ban Tổ chức Chương trình phát biểu đề dẫn và định hướng nội dung đối thoại. Ảnh: Thành Cường

Phát biểu đề dẫn và định hướng nội dung đối thoại, Phó Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Hoàng Nghĩa Hiếu - Trưởng ban Tổ chức Chương trình đề nghị các lãnh đạo chủ chốt cấp xã trong tỉnh tập trung vào 3 nhóm về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; quản lý, điều hành phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh; nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và tình hình Nhân dân.

Thường trực Tỉnh uỷ đề nghị lãnh đạo các sở, ban, ngành theo dõi, tổng hợp các ý kiến, kiến nghị của đại biểu; chuẩn bị nội dung trao đổi, giải đáp đối với những ý kiến thuộc chức năng, nhiệm vụ về ngành, lĩnh vực được giao.

“Sự tham gia đóng góp ý kiến trao đổi, thảo luận, hỏi đáp của các đồng chí tại Chương trình này sẽ góp phần làm rõ hơn, đầy đủ hơn về nhận thức, quan điểm, phương châm, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện các nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ tỉnh Nghệ An”, Phó Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Hoàng Nghĩa Hiếu nhấn mạnh.

Với tinh thần đồng lòng, cùng chia sẻ, cùng lắng nghe, Thường trực Tỉnh ủy mong muốn các đồng chí đại biểu phát huy tinh thần trách nhiệm, kết quả đạt được trong thời gian qua, tiếp tục chủ động tham mưu và tổ chức thực hiện các cơ chế chính sách, nhiệm vụ, giải pháp trên tất cả các lĩnh vực, góp phần tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc từ cơ sở trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương trong thời gian tới.

Các đại biểu là bí thư đảng ủy, chủ tịch HĐND, UBND 460 xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh tham dự Chương trình. Ảnh: Thành Cường

“Thường trực Tỉnh ủy tin tưởng rằng sau Chương trình gặp mặt, đối thoại lần này sẽ tiếp thêm động lực, tạo sức mạnh tổng hợp thúc đẩy toàn Đảng bộ và Nhân dân Nghệ An đoàn kết, đồng lòng quyết tâm hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu nghị quyết đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra, tạo tiền đề vững chắc để góp phần xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; đưa Nghệ An phát triển nhanh và bền vững; thực hiện thắng lợi mục tiêu đến năm 2025 Nghệ An trở thành tỉnh khá trong khu vực phía Bắc, năm 2030 trở thành tỉnh khá của cả nước", đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Tỉnh ủy phát biểu.

Phát biểu trước khi bắt đầu Chương trình gặp mặt, đối thoại, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý mong muốn các đại biểu thẳng thắn, sát thực, đầy đủ và toàn diện những vấn đề mà lãnh đạo chủ chốt cấp xã muốn thảo luận.

“Mong các đồng chí nói thật, trải lòng thật những vấn đề, nội dung liên quan đến quá trình phát triển của tỉnh mà các đồng chí thực hiện, những vấn đề liên quan đến quá trình điều hành của Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, của các sở, ban, ngành cấp tỉnh”, Bí thư Tỉnh ủy trao đổi và khẳng định: “Thường trực Tỉnh ủy cũng như các sở, ngành sẵn sàng trả lời các câu hỏi của các đồng chí”.

(Báo Nghệ An tiếp tục cập nhật)