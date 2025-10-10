Quốc tế Thượng viện Mỹ thông qua ngân sách quốc phòng 925 tỷ USD cho năm 2026 Thượng viện Mỹ đã thông qua ngân sách quốc phòng năm 2026, bao gồm việc tăng viện trợ an ninh cho Ukraine lên 500 triệu USD.

Quân đội Mỹ. Ảnh: RIA Novosti

Theo hãng TASS ngày 10/10, Thượng viện Mỹ ngày 9/10 đã phê duyệt 925 tỷ USD cho chi tiêu quân sự trong năm tài chính 2026 (bắt đầu từ ngày 1/10), bao gồm cả 500 triệu đô la viện trợ cho Ukraine.

Văn bản này được 77 nhà lập pháp ủng hộ, trong khi chỉ 20 người phản đối. Dự luật cần ít nhất 60 phiếu để được thông qua tại Thượng viện Mỹ.

Trước đó, Ủy ban Quân vụ của Thượng viện công bố, dự luật chi tiêu quốc phòng này quy định "kéo dài Sáng kiến ​​Hỗ trợ An ninh Ukraine (USAI) đến năm 2028 và tăng kinh phí cho chương trình này lên 500 triệu đô la". Với USAI, Lầu Năm Góc sẽ ký hợp đồng với các nhà sản xuất, thay vì cung cấp thiết bị và tài nguyên trực tiếp từ kho vũ khí của Mỹ.

Vào tháng 9, Hạ viện Mỹ đã thông qua phiên bản riêng của dự luật chi tiêu quân sự cho năm tài chính 2026, lên tới gần 900 tỷ USD, bao gồm 400 triệu USD viện trợ cho Ukraine.

Phiên bản cuối cùng của văn kiện sẽ được một ủy ban đặc biệt gồm đại diện của cả Thượng viện và Hạ viện cùng xem xét lại. Sau đó, văn kiện sẽ được trình lên Tổng thống Mỹ Donald Trump để ký duyệt.

Các thành viên Quốc hội Mỹ cho biết, quân đội nước này đang hoạt động hết công suất, dù có thể sẽ không nhận được lương vào tuần tới, nếu tình trạng đóng cửa chính phủ không sớm chấm dứt, hoặc Quốc hội không thông qua một đạo luật riêng để chi trả cho lực lượng vũ trang.

Trong các lần chính phủ Mỹ tạm ngừng hoạt động trước đây, quân đội hầu như vẫn được trả lương đầy đủ, hoặc làm việc không lương cho đến khi chính phủ mở cửa trở lại. Tuy nhiên, bối cảnh căng thẳng năm nay có thể dẫn đến nhiều thay đổi.