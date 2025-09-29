Thứ Hai, 29/9/2025
Thủy điện Bản Vẽ cắt giảm 84% lưu lượng lũ, góp phần giảm thiểu thiệt hại cho hạ du

P.V 29/09/2025 14:00

Trước tình hình mưa lớn do ảnh hưởng của bão số 10 khiến vùng hạ du ngập sâu, Thủy điện Bản Vẽ đã chủ động giảm mạnh lưu lượng xả, với tỷ lệ cắt giảm gần 84% nhằm hạn chế ngập lụt và đảm bảo an toàn cho khu vực hạ lưu.

Theo báo cáo của Công ty Thủy điện Bản Vẽ lúc 13h30' ngày 29/9/2025, tổng lưu lượng nước đổ về hồ đang ở mức 2.100 m³/s. Tuy nhiên, để hỗ trợ vùng hạ du đang bị ngập sâu do mưa lớn kéo dài, nhà máy chỉ xả tổng cộng 338 m³/s, tương ứng với tỷ lệ cắt giảm gần 84% cơn lũ. Trong đó, lưu lượng qua tổ máy là 165 m³/s, phần còn lại 173 m³/s được xả qua tràn.

1.ảnh pv
Thủy điện Bản Vẽ đã chủ động giảm mạnh lưu lượng xả, với tỷ lệ cắt giảm gần 84%. Ảnh: P.V

Cơn bão số 10 đã gây mưa lớn trên diện rộng, lượng mưa đo được tại khu vực nhà máy từ 0h đến 13h cùng ngày lên tới 138,6mm. Mực nước hồ hiện đạt 193,85m, vẫn thấp hơn mực nước dâng bình thường (200m), cho thấy hồ chứa vẫn còn khả năng tiếp tục cắt lũ nếu tình hình thời tiết tiếp tục diễn biến phức tạp trong những ngày tới.

Việc chủ động giảm xả lũ ở mức cao thể hiện rõ vai trò điều tiết tích cực của Công ty Thủy điện Bản Vẽ trong công tác phòng, chống thiên tai, góp phần giảm thiểu rủi ro cho vùng hạ lưu. Hiện nay, công ty đang tiếp tục phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng để theo dõi diễn biến mưa lũ, đảm bảo vận hành hồ chứa an toàn, hiệu quả và phù hợp với tình hình thực tế.

      Thủy điện Bản Vẽ cắt giảm 84% lưu lượng lũ, góp phần giảm thiểu thiệt hại cho hạ du

