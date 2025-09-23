Kinh tế Xả nước hồ thủy điện Bản Vẽ để ứng phó với bão số 9 Trước diễn biến phức tạp của cơn bão số 9 và nguy cơ xuất hiện lũ lớn trên lưu vực sông Cả, ngày 23/9/2025, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Nghệ An đã ban hành Lệnh vận hành hồ chứa thủy điện Bản Vẽ nhằm đảm bảo an toàn công trình và giảm thiểu thiệt hại cho vùng hạ du

Theo Lệnh vận hành, Trưởng Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Nghệ An vừa có văn bản số 931/BCH ngày 23/9/2025 yêu cầu Giám đốc Công ty Thủy điện Bản Vẽ triển khai vận hành xả nước từ hồ chứa xuống hạ du với lưu lượng từ 400 m³/s đến 800 m³/s, bắt đầu từ 8 giờ sáng ngày 24/9/2025. Mục tiêu là chủ động hạ thấp mực nước hồ, đón đợt lũ lớn có khả năng xuất hiện từ chiều 25/9 đến sáng 26/9.

Cụ thể, theo dự báo, trong 24 giờ tới, lưu lượng nước về hồ thủy điện Bản Vẽ có thể đạt mức 250 - 300 m³/s, và có thể tăng lên mức 800 m³/s từ ngày 25/9.

Nếu trong quá trình vận hành, lưu lượng nước về hồ tăng lên trên 1.000 - 1.200 m³/s hoặc mực nước tại các trạm thủy văn Con Cuông, Chợ Tràng vượt mức báo động II, Công ty Thủy điện Bản Vẽ sẽ phải điều chỉnh chế độ vận hành để cắt, giảm lũ cho hạ du, theo đúng quy định tại Quy trình vận hành liên hồ chứa đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Thuỷ điện Bản Vẽ xả lũ. Ảnh tư liệu

Đáng lưu ý, nếu mực nước hồ đạt đến cao trình 200m, Công ty phải điều chỉnh dần lưu lượng xả để cân bằng với lưu lượng lũ về, đảm bảo an toàn cho công trình. Khi điều kiện khí tượng thủy văn trở lại bình thường, cụ thể là khi lưu lượng về hồ giảm dưới 1.000 m³/s và dự báo 10 ngày tới không có hình thế gây mưa, lũ lớn, hồ chứa sẽ chuyển về chế độ vận hành bình thường.

Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh cũng yêu cầu các cơ quan chuyên môn như Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Công Thương và các đơn vị liên quan tăng cường giám sát, kiểm tra việc thực hiện lệnh vận hành, đảm bảo tuân thủ đúng quy định và hạn chế tối đa thiệt hại có thể xảy ra cho khu vực hạ du.

Người dân tại các xã vùng hạ du được khuyến cáo theo dõi sát các thông tin chính thức từ cơ quan chức năng, chủ động phương án phòng tránh và ứng phó khi có tình huống xấu xảy ra.

Đây là một bước đi quan trọng và kịp thời trong công tác phòng, chống thiên tai và bảo vệ an toàn tính mạng, tài sản cho nhân dân trên địa bàn tỉnh Nghệ An.