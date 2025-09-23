Thứ Ba, 23/9/2025
Thủy điện Bản Vẽ xả điều tiết từ 8h ngày 24/9 để giảm áp lực cho hạ du

PV 23/09/2025 22:46

Trước diễn biến mưa lũ phức tạp trên địa bàn, nhằm đảm bảo an toàn cho khu vực hạ du, Công ty Thủy điện Bản Vẽ sẽ tiến hành xả điều tiết hồ chứa từ 8h00 ngày 24/9/2025 theo Lệnh vận hành số 931/BCH của Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Nghệ An, ban hành lúc 15h45 ngày 23/9/2025.

Đây là biện pháp chủ động nhằm hạ thấp mực nước hồ, tạo dung tích đón lũ lớn dự kiến sẽ xuất hiện từ chiều 25/9 đến sáng 26/9. Theo dự báo, trong 24 giờ tới, lưu lượng nước về hồ có thể đạt 250–300m³/s và có thể tăng lên mức 800m³/s từ ngày 25/9.

4.jpg
Thủy điện Bản Vẽ sẽ xả điều tiết từ 8h ngày 24/9 để giảm áp lực cho hạ du. Ảnh tư liệu: PV

Thực hiện chỉ đạo nêu trên, Công ty Thủy điện Bản Vẽ đã ban hành Báo cáo số 208/BC-TĐBV về việc vận hành hồ chứa để giảm lũ cho hạ du. Theo kế hoạch, công ty sẽ mở tràn bắt đầu từ 8h00 ngày 24/9/2025. Lưu lượng xả qua công trình (bao gồm xả qua tổ máy phát điện và qua tràn) dao động từ 400–800m³/s.

Trong quá trình vận hành, căn cứ vào lưu lượng lũ về hồ, mực nước tại các trạm thủy văn Con Cuông và Chợ Tràng, Công ty sẽ điều chỉnh chế độ vận hành phù hợp, tuân thủ nghiêm túc Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Cả và Quy trình vận hành hồ chứa Thủy điện Bản Vẽ.

Công ty Thủy điện Bản Vẽ đề nghị các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương và người dân vùng hạ du nâng cao cảnh giác, theo dõi sát sao thông tin, đồng thời chủ động triển khai các phương án ứng phó để giảm thiểu thiệt hại do mưa lũ gây ra.

