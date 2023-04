Tịch thu 59 con rùa đầu to bị vận chuyển trái phép ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Toàn bộ số động vật trên do Phòng Cảnh sát môi trường Công an tỉnh Nghệ An bắt giữ, tịch thu từ vận chuyển trái phép trên địa bàn huyện Diễn Châu.

Ngày 5/4, lãnh đạo Vườn Quốc gia Pù Mát cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Trung tâm Bảo tồn động vật hoang dã tại Việt Nam (Save Vietnam's Wildlife - SVW) tiếp nhận cứu hộ 59 cá thể rùa đầu to. Toàn bộ số động vật trên do Phòng Cảnh sát môi trường Công an tỉnh Nghệ An bắt giữ, tịch thu từ vận chuyển trái phép trên địa bàn huyện Diễn Châu.

Trước đó, cơ quan công an phát hiện một người dân xã Diễn Hồng đang vận chuyển 34 con rùa đầu to. Khám xét tại nhà của người này, công an phát hiện thêm 25 con rùa khác còn sống và một số con đã chết. Ngoài ra, tại đây còn phát hiện 3 con tê tê Java đã bị lấy hết vảy và nội tạng.

Ngay sau đó, tất cả số lượng rùa trên đã được chuyển giao tới trung tâm cứu hộ Vườn Quốc gia Pù Mát để cứu hộ và chăm sóc. Các cá thể này trong tình trạng rất yếu, có nhiều con bị thương, đang được chăm sóc tích cực tại Trung tâm Cứu hộ.

Trước đó, vào ngày 13/12/2022, SVW đã phối hợp với Vườn Quốc gia Pù Mát cũng đã tiếp nhận 68 cá thể rùa đầu to từ Công an tỉnh Nghệ An, nâng tổng số cá thể rùa đầu to mà SVW đang chăm sóc, phục hồi lên 127 con.

Theo anh Đặng Thanh Tuấn, nhân viên chăm sóc tại Trung tâm Cứu hộ Vườn Quốc gia Pù Mát, chế độ chăm sóc rùa đầu to tốn nhiều thời gian và nhân lực. Theo đó, những con rùa này được cho ăn 2 ngày một lần với các loại thức ăn cá, giun, cua, lượng ăn từ 3-5% trọng lượng cơ thể rùa. Trung bình mỗi lần 127 con rùa này ăn khoảng 3-4 kg cá nhỏ. Ngoài ra, các cá thể rùa cần được sưởi nắng, thường xuyên vệ sinh mai yếm rùa và chuồng nuôi để tránh rùa bị viêm loét da, nấm da.

Dự kiến sau khi thu mẫu di truyền và bệnh phẩm phân tích nhằm xác định phụ loài và sàng lọc những cá thể mang bệnh truyền nhiễm, những con rùa này sẽ đủ điều kiện để tái thả về tự nhiên.