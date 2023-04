Tiền vệ Nguyễn Quang Vinh và những nỗ lực ở câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An

(Baonghean.vn) - Không nổi danh như đồng đội là thủ môn Cao Văn Bình hay Lê Nguyên Hoàng, tiền vệ Nguyễn Quang Vinh đến từ mảnh đất Nghi Lộc đang có những bước tiến lặng lẽ và vững chắc trong màu áo các đội trẻ Sông Lam Nghệ An.

Tại Vòng chung kết U19 Quốc gia 2023 đang diễn ra tại Tây Ninh, U19 Sông Lam Nghệ An có rất nhiều gương mặt nổi bật đang là tuyển thủ U17 Việt Nam và U20 Việt Nam. Tuy nhiên, cái tên đang gây được ấn tượng mạnh và đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong lối chơi của Huấn luyện viên Nguyễn Văn Vinh chính là tiền vệ Nguyễn Quang Vinh.

Ở trận đấu đầu tiên, U19 Sông Lam Nghệ An chưa thực sự có được phong độ tốt nhất, nhưng ở trận hoà 1-1 trước U19 Thanh Hoá, Quang Vinh với sự chững chạc và cơ động của mình đã đạt danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất do ban tổ chức và các phóng viên bình chọn.

Mới đây trong chiến thắng 2-1 trước U19 Becamex Bình Dương, Quang Vinh chính là cầu thủ tung đường chuyền quyết định cho Trương Văn Tuyến mở tỷ số. Và cũng chính tiền vệ mang áo số 9 này đưa ra pha dứt điểm hiểm hóc ngoài vòng cấm, nâng tỷ số lên 2-1 cho U19 Sông Lam Nghệ An. Đồng thời, 2 trận liên tiếp Quang Vinh nhận danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất trận.

Ít ai biết rằng, trước đó Quang Vinh vốn đã thi đấu khá nổi bật trong màu áo các đội trẻ Sông Lam Nghệ An và có anh trai cũng từng ăn tập tại lò Sông Lam Nghệ An. Sinh năm 2005 tại xã Nghi Lâm trong một gia đình có đam mê thể thao, Quang Vinh được Huấn luyện viên Lê Trung Hiếu – Huấn luyện viên cơ sở của Sông Lam Nghệ An phát hiện từ Giải bóng đá Hội khoẻ Phù Đổng của tỉnh. Quang Vinh cũng là nhân tố chính trong thành tích đoạt Huy chương Đồng của Nhi đồng Nghi Lộc tại Giải bóng đá Thiếu niên – Nhi đồng Cúp Báo Nghệ An năm 2016.

Nhớ về cậu học trò năm xưa, Huấn luyện viên Lê Trung Hiếu cho biết: “Ban đầu khi gặp Vinh, tôi thấy em có những tố chất đặc biệt là khả năng chơi bóng tốt và điêu luyện cả 2 chân, thể hình cao to cân đối, có bản lĩnh, sự lì lợm trong thi đấu và là linh hồn của đội khi vào trận”.

Mới gia nhập lò Sông Lam Nghệ An, Quang Vinh sớm nhận được sự chăm bẵm đặc biệt của Huấn luyện viên Nguyễn Huy Hoàng – Huấn luyện viên trưởng Sông Lam Nghệ An hiện tại và sau này Huấn luyện viên Nguyễn Văn Vinh. Một trong những dấu mốc đáng nhớ của cầu thủ này là chức vô địch U13 Quốc gia năm 2018 khi em là người đeo tấm băng thủ quân, đánh bại chủ nhà PVF trong trận “thuỷ chiến” đầy căng thẳng.

Đến năm 2019, sau khi bảo vệ thành công chức vô địch tại vòng chung kết U15 Quốc gia 2019 dưới sự dẫn dắt của Huấn luyện viên Phan Như Thuật, Nguyễn Quang Vinh có tên trong 9 gương mặt được chọn vào thành phần Đội tuyển Việt Nam tham dự Giải bóng đá vô địch Đông Nam Á 2019.

Đến năm 2020 trong màu áo U15 Sông Lam Nghệ An, Quang Vinh tiếp tục là cầu thủ được Huấn luyện viên Văn Vinh tin tưởng trao tấm băng thủ quân. Đáng tiếc ở giải đấu đó, U15 Sông Lam Nghệ An không gặp may khi dừng bước tại Bán kết sau khi để thua U15 PVF ở loạt sút luân lưu 11m. Nhờ màn trình diễn ấn tượng ở các giải đấu đó, tháng 3/2022, Quang Vinh tên trong danh sách U17 Việt Nam sang Đức tập huấn cùng với các đồng đội tại Sông Lam Nghệ An như Cao Văn Bình, Lê Đình Long Vũ, Lê Nguyên Hoàng.

Với tố chất của thủ lĩnh nơi hàng tiền vệ, chơi năng nổ và cầm trịch tuyến giữa, Quang Vinh dường như sinh ra để đeo tấm băng thủ quân. Năm 2022, đội trưởng U17 Sông Lam Nghệ An và các đồng đội thi đấu tốt và tiến sâu tại vòng chung kết U17 Quốc gia 2022, tuy nhiên, đến trận Bán kết gặp U17 PVF, sự vắng mặt của Quang Vinh vì nhận đủ thẻ phạt khiến đội nhà phải bước vào loạt luân lưu 11m và nhận tấm HCĐ đầy tiếc nuối.

Đầu năm 2023, trong danh sách đội tuyển U20 Việt Nam tập trung đợt 1/2023, Nguyễn Quang Vinh góp mặt cùng với Cao Văn Bình, Lê Nguyên Hoàng nhưng không được giữ lại tham dự vòng chung kết U20 châu Á vì không thể cạnh tranh được với những đàn anh quá nổi bật, đã lên chơi tại V.League như Khuất Văn Khang hay Đinh Xuân Tiến.

Năm 2023, ở tuổi 18, Quang Vinh là trụ cột của U19 Sông Lam Nghệ An và ghi những bàn thắng cực kỳ quan trọng và đẹp mắt tại Vòng loại, đưa U19 Sông Lam Nghệ An bước vào Vòng chung kết. Tuổi còn rất trẻ, Quang Vinh sở hữu chiều cao 1m74 và một nền tảng cực kỳ sung mãn, lối chơi giàu nhiệt huyết và có tính sáng tạo. Thế nhưng với những gì đã thể hiện và những bước tiến chậm mà chắc, Quang Vinh sẽ là cái tên giàu triển vọng và đáng chú ý trong tương lai của bóng đá trẻ xứ Nghệ.