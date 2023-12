Tiền vệ Quang Vinh của Sông Lam Nghệ An hội đủ tố chất của một cầu thủ thành công

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) - Với sự thể hiện tốt cả trong chuyên môn lẫn ngoài sân cỏ, tiền vệ Sông Lam Nghệ An – Nguyễn Quang Vinh đang cho thấy, anh hoàn toàn hội đủ những yếu tố để sớm trở thành một cầu thủ thành công trong tương lai.

Sau màn thể hiện khá thành công, Quang Vinh được huấn luyện viên Phan Như Thuật trao cơ hội ra sân trong đội hình chính thức ở 3 trận đấu gần nhất. Ảnh: Chung Lê

Một cầu thủ chuyên nghiệp đúng nghĩa

Tiền vệ trẻ Nguyễn Quang Vinh thuộc biên chế Sông Lam Nghệ An bỗng chốc nổi tiếng trên cộng đồng mạng khi gửi tới Văn Quyết lời nói lễ phép, với thái độ đầy kính trọng sau pha va chạm không chủ ý với cầu thủ này - “Chú ơi, chú có sao không ạ? Cháu không may ạ”.

Câu nói này sau đó được lan truyền trên mạng và trở thành chủ đề bàn luận về đạo đức, phong cách chuyên nghiệp của một cầu thủ trẻ. Và Quang Vinh đã được các cổ động viên dành nhiều lời cho cách ứng xử có văn hóa này.

Trở lại với trận đấu thuộc vòng 5 V.League 2023/24, Hà Nội FC có cuộc tiếp đón Sông Lam Nghệ An trên sân Hàng Đẫy. Vào khoảng thời gian đầu hiệp thi đấu thứ nhất, Văn Quyết có pha đi bóng kỹ thuật bên hành lang cánh phải. Nhằm hạn chế mối nguy hiểm cho khung thành của Cao Văn Bình, Quang Vinh đã thực hiện pha áp sát với Quả bóng vàng Việt Nam 2022. Tuy nhiên, tình huống vào bóng có phần hơi quyết liệt đã khiến cho Đội trưởng Hà Nội FC phải nhờ tới sự chăm sóc của nhân viên y tế.

Tuy nhiên, sau lời ăn năn của tiền vệ trẻ Sông Lam Nghệ An, Văn Quyết đã đáp lại bằng cử chỉ thân thiện: “Chú cháu gì, anh em mình trẻ như nhau, va chạm như thế này bình thường. Anh em, chú cháu để ra ngoài sân. Cố gắng lên!”

Sự lễ phép, biết nhận ra lỗi lầm của Quang Vinh khiến cho một ngôi sao lớn của bóng đá Việt Nam như Văn Quyết không hề có ý trách móc. Trái lại, tiền vệ Hà Nội FC còn cất lời động viên đàn em cùng cố gắng để có một trận đấu cống hiến dành tặng khán giả. Kết thúc màn đối đầu trên sân Hàng Đẫy, dù đội nhà không thể giành điểm trước đội bóng đại diện cho Thủ đô, nhưng cá nhân Quang Vinh đã nhận được nhiều lời khen, tán dương từ cổ động viên.

“Có dáng dấp cầu thủ chuyên nghiệp đúng nghĩa rồi con. Duy trì văn hóa thi đấu ấy con sẽ rất nhẹ lòng trong mỗi lần được ra sân. Chú xem và rất vui vì hành động tuyệt vời của con”. Đó là câu bình luận trên không gian mạng của một khán giả khi chứng kiến thái độ thi đấu trên sân của Quang Vinh.

Có thể nói, một cầu thủ trẻ muốn có bước trưởng thành nhanh chóng không chỉ trau dồi chuyên môn mà còn phải hội đủ các yếu tố về văn hóa ứng xử, đạo đức nghề nghiệp. Nếu thiếu đi một trong những điều kiện nói trên, cầu thủ đó khó lòng phát triển một cách bền vững. Nhất là trong thời đại bùng nổ thông tin như hiện nay, hình ảnh cầu thủ luôn được các câu lạc bộ chú trọng. Vì thế, nếu muốn đứng vững trong một môi trường bóng đá chuyên nghiệp, đòi hỏi mỗi cầu thủ phải tự trau dồi đạo đức nghề nghiệp. Đó cũng là một trong những điều kiện cần để hướng đến sự thành công của một chân sút trong tương lai.

Quang Vinh năm nay chỉ mới bước sang tuổi 18, là một trong những cầu thủ trẻ nhất của Sông Lam Nghệ An. Tiền vệ này được Ban Huấn luyện đội bóng xứ Nghệ đánh giá cao về nề nếp sinh hoạt, chăm chỉ trong tập luyện và luôn có ý thức cầu tiến.

“Cậu ấy là mẫu cầu thủ chăm chỉ, có ý thức tự giác cao, luôn nỗ lực trong tập luyện. Tôi dành lời khen cho Quang Vinh và mong rằng cậu ấy sẽ tiếp tục cố gắng hơn nữa để trở thành cầu thủ giỏi trong tương lai”, huấn luyện viên Phan Như Thuật nói về học trò của mình.

Những bước đi đầu tiên tại V.League

Sau khi có màn thể hiện thành công tại Giải Bóng đá U21 Quốc gia 2023, cùng U21 Sông Lam Nghệ An, Quang Vinh được huấn luyện viên Phan Như Thuật gọi lên đội 1 Sông Lam Nghệ An để tham gia V.League 2023/24. Ngay trận đấu mở màn mùa giải mới, tiền vệ sinh năm 2005 đã được Ban Huấn luyện đội bóng xứ Nghệ trao cơ hội vào sân từ băng ghế dự bị. Trong những phút ít ỏi được thi đấu đã giúp Quang Vinh cảm nhận được bầu không khí khốc liệt của đấu trường V.League.

Sự nỗ lực của cầu thủ này trong các trận đấu sau đó dần chiếm được niềm tin từ huấn luyện viên Phan Như Thuật. Quang Vinh chính thức được ra sân trong đội hình xuất phát tại trận đấu gặp Hà Nội FC thuộc vòng 5 V.League 2023/24. Dù chỉ mới bước sang tuổi 18, nhưng tiền vệ này đã thể hiện tâm lý chơi bóng đầy tự tin trước câu lạc bộ giàu thành tích của bóng đá Việt Nam.

Tuy nhiên, phải đến trận đấu tiếp theo thuộc vòng 6, khi Sông Lam Nghệ An được trở về sân nhà để tiếp đón Hoàng Anh Gia Lai, Quang Vinh mới tạo ấn tượng trong mắt khán giả. Tình huống diễn ra ở phút 37, khi Quang Vinh thực hiện cú vô lê đẹp mắt từ ngoài vòng cấm địa đối phương, thủ thành Trung Kiên của Hoàng Anh Gia Lai không thể bắt dính bóng, Văn Lương có mặt đúng lúc để sút tung lưới mở tỷ số cho Sông Lam Nghệ An. Đây cũng là pha lập công duy nhất trong trận đấu này, qua đó, giúp Sông Lam Nghệ An giành trận thắng đầu tiên tại mùa giải 2023/24.

Quang Vinh thực hiện cú vô lê đẳng cấp góp công lớn vào bàn thắng của Văn Lương cho Sông Lam Nghệ An trong trận đấu với Hoàng Anh Gia Lai tại vòng 6 V.League 2023-24. Ảnh: Chung Lê

Sau trận đấu, huấn luyện viên Phan Như Thuật đã không tiếc lời khen với cậu học trò trẻ tuổi của mình: “Quang Vinh là cầu thủ rất có tiềm năng, đã từng được tham gia tại các đội tuyển trẻ. Cậu ấy vừa có kỹ thuật, vừa có thể hình. Tôi nghĩ rằng, trong tương lai nếu được tạo điều kiện cậu ấy sẽ là một chân sút tốt của đội”, ông Thuật chia sẻ.

Tại trận đấu mới đây thuộc vòng 7 V.League 2023/24, Quang Vinh tiếp tục được chọn trong đội hình chính thức của Sông Lam Nghệ An. Như vậy, trong mùa giải đầu tiên được thử sức tại giải bóng đá cao nhất Việt Nam, Quang Vinh đã có tổng cộng 6 lần được ra sân, trong đó, có 3 trận đấu gần nhất được đá chính.

Hy vọng, Quang Vinh sẽ dần tích lũy thêm kinh nghiệm thi đấu, luôn nghiêm khắc với bản thân để sớm trở thành cầu thủ trụ cột tại Sông Lam Nghệ An, giúp đội bóng này đạt nhiều thành công trong tương lai.