Pháp luật Tiếp tục làm rõ nguyên nhân sạt lở, xem xét cắt giảm 2ha mỏ cát ở xã Đồng Văn (Thanh Chương) Cùng với việc xem xét cắt giảm khoảng 2ha diện tích mỏ cát ở xã Đồng Văn, đoàn công tác do Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì đề nghị UBND huyện Thanh Chương xác minh, làm rõ nguyên nhân sạt lở để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật

Thông tin đoàn công tác do Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì kiểm tra xác minh phản ánh tình trạng sạt lở bờ bãi sông Lam xã Đồng Văn, huyện Thanh Chương có liên quan đến việc khai thác cát được Báo Nghệ An điện tử ngày 3/4/2025 đưa tin tại bài viết “Sở Nông nghiệp và Môi trường sẽ kiểm tra, đánh giá việc khai thác cát ảnh hưởng đến bờ bãi sông Lam huyện Thanh Chương”.

Khai thác cát lòng sông ở xã Đồng Văn, huyện Thanh Chương (ảnh cắt từ clip).

Sau khi đoàn công tác kết thúc kiểm tra, Sở Nông nghiệp và Môi trường có Văn bản số 1003/SNNMT-KS gửi UBND huyện Thanh Chương, UBND xã Đồng Văn và Công ty cổ phần Khai thác cát sạn và Vận tải Thanh Chương (tổ chức có mỏ cát tại xã Đồng Văn).

Theo đó, từ kết quả đo đạc hiện trạng và kiểm tra thực tế nhận thấy: Khu vực người dân xã Đồng Văn phản ánh nằm trong diện tích moong (đáy mỏ - PV) 6.320m2, thuộc Khu vực II, xã Đồng Văn, huyện Thanh Chương được UBND tỉnh cấp Giấy phép khai thác khoáng sản số 2905/GP-UBND ngày 10/7/2018; Phía thượng nguồn, nằm ngoài tiếp giáp với Khu vực II, xã Đồng Văn, huyện Thanh Chương có diện tích 1.117m2 có tình trạng sạt lở.

Sở Nông nghiệp và Môi trường yêu cầu Công ty cổ phần Khai thác cát sạn và Vận tải Thanh Chương thực hiện nghiêm việc tạm dừng khai thác theo yêu cầu của UBND huyện Thanh Chương tại Công văn số 765/UBND-TNMT ngày 01/04/2025 cho đến khi hoàn tất xử lý vụ việc; thực hiện các biện pháp để đưa khu vực mỏ về trạng thái an toàn (cắm biển cảnh báo, san gạt khu vực moong...).

Có văn bản đề nghị cắt giảm với diện tích khoảng 2 ha và bản đồ khu vực kèm theo tại Khu vực II, xã Đồng Văn, huyện Thanh Chương của Giấy phép khai thác khoáng sản số 2905/GP-UBND ngày 10/7/2018 (diện tích cắt giảm khoảng 2 ha mà Công ty cổ phần Khai thác cát sạn và Vận tải Thanh Chương đã thống nhất tại buổi làm việc ngày 03/4/2025 - Có bản đồ gửi kèm công văn này) gửi UBND xã Đồng Văn, UBND huyện Thanh Chương, Sở Nông nghiệp và Môi trường để được xử lý (hoàn thành trước 15h00 ngày 4/4/2025).

Văn bản số 1003/SNNMT-KS của Sở Nông nghiệp và Môi trường. Ảnh: Nhật Lân

Sở Nông nghiệp và Môi trường đề nghị UBND xã Đồng Văn tuyên truyền, giải thích để người dân hiểu, tránh tụ tập đông người gây mất an ninh trật tự; giám sát việc thực hiện tạm dừng khai thác đối với Công ty cổ phần Khai thác cát sạn và Vận tải Thanh Chương tại Khu vực II, xã Đồng Văn theo yêu cầu của UBND huyện Thanh Chương tại công văn số 765/UBND-TNMT ngày 01/04/2025;

Đồng thời, cho ý kiến đối với việc cắt giảm diện tích khi Công ty cổ phần Khai thác cát sạn và Vận tải Thanh Chương có văn bản đề nghị cắt giảm diện tích và bản đồ khu vực cắt giảm diện tích gửi về UBND huyện Thanh Chương, Sở Nông nghiệp và Môi trường.

Hoạt động khai thác cát lòng sông ở xã Đồng Văn, huyện Thanh Chương (ảnh cắt từ clip).

Bên cạnh đó, Sở Nông nghiệp và Môi trường đề nghị UBND huyện Thanh Chương chỉ đạo các phòng, ban có liên quan và UBND xã Đồng Văn xác minh, làm rõ phần diện tích 1.117 m nằm ngoài khu vực mỏ (Khu vực II, xã Đồng Văn, huyện Thanh Chương) theo Giấy phép khai thác khoáng sản số 2905/GP- UBND ngày 10/7/2018 của UBND tỉnh là do khai thác hay do sạt lở; xử lý các hành vi vi phạm (nếu có); chỉ đạo Công ty cổ phần Khai thác cát sạn và Vận tải Thanh Chương khắc phục khu vực bãi bồi với độ dốc hợp lý, đảm bảo tuyệt đối an toàn.

Đối chiếu sản lượng khai thác của Công ty cổ phần Khai thác cát sạn và Vận tải Thanh Chương từ ngày 01/01/2025 đến 31/03/2025 để tham mưu các biện pháp xử lý theo đúng quy định của pháp luật. Chỉ đạo các phòng, ban có liên quan và UBND xã Đồng Văn tuyên truyền, giải thích để người dân hiểu, tránh tụ tập đông người gây mất an ninh trật tự.