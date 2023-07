Tiếp tục nắm chắc địa bàn, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống

Theo dõi Báo Nghệ An trên

Sáng 3/7, Đảng uỷ - Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức hội nghị Quân chính đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ quân sự - quốc phòng 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023.

Dự và chỉ đạo hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Nam Đình - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Lê Hồng Vinh - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Đại tá Phạm Văn Đông - Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 4. Đồng chí Đại tá Phan Đại Nghĩa - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ trì hội nghị.

Đại biểu Quân khu 4 và tỉnh Nghệ An tham dự hội nghị. Ảnh: Phạm Bằng

GIỮ VỮNG AN NINH CHÍNH TRỊ, TRẬT TỰ AN TOÀN XÃ HỘI

6 tháng đầu năm 2023, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh thực hiện nhiệm vụ quân sự - quốc phòng trong điều kiện thường xuyên có sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Thường vụ Đảng uỷ, Bộ Tư lệnh và các cơ quan Quân khu; Tỉnh uỷ, UBND tỉnh; sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan, đơn vị đóng quân trên địa bàn.

Đảng ủy - Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã đoàn kết, thống nhất, dân chủ, tạo được sự đồng thuận cao từ cơ quan đến đơn vị cơ sở; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và hoàn thành tốt các nhiệm vụ quân sự - quốc phòng; nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc; cơ quan, đơn vị bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Đại tá Đinh Bạt Văn - Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ quân sự - quốc phòng 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023. Ảnh: Phạm Bằng

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã nắm chắc tình hình, duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, bảo đảm an toàn địa bàn. Chỉ đạo làm tốt công tác chuẩn bị diễn tập khu vực phòng thủ, phòng chống lụt bão - tìm kiếm cứu nạn, tổ chức huấn luyện cho các đối tượng theo đúng kế hoạch.

Nắm chắc tình hình tư tưởng, định hướng dư luận thông tin cho cán bộ, chiến sỹ; Đẩy mạnh công tác tuyên truyền và thực hiện tốt các phong trào thi đua. Duy trì, bảo đảm đầy đủ lượng vật chất hậu cần sẵn sàng chiến đấu.

Ban Chỉ huy Quân sự huyện Nghi Lộc trình bày tham luận tại hội nghị. Ảnh: Phạm Bằng

Công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Lào chu đáo, an toàn; phối hợp tổ chức tốt các Hội nghị sơ, tổng kết các Nghị quyết của Trung ương, Hội thảo khoa học 110 năm ngày sinh Đại tướng Chu Huy Mân; tham gia hội thi, hội thao đạt kết quả cao; bảo đảm tốt công tác hậu cần, kỹ thuật và Tài chính cho các nhiệm vụ.

Tại hội nghị, các đơn vị trực thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã báo cáo cụ thể kết quả thực hiện nhiệm vụ quân sự - quốc phòng 6 tháng đầu năm trên địa bàn; trình bày phương hướng, nhiệm vụ và đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả việc thực hiện nhiệm vụ quân sự - quốc phòng trong thời gian tới.

NẮM CHẮC ĐỊA BÀN, KHÔNG ĐỂ BỊ ĐỘNG, BẤT NGỜ TRONG MỌI TÌNH HUỐNG

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Lê Hồng Vinh - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh nhấn mạnh, 6 tháng đầu năm tỉnh thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh trong bối cảnh nhiều khó khăn. Song tỉnh đã đạt được nhiều kết quả nổi bật, khá tích cực.

Thể hiện, tốc độ tăng trưởng GRDP của tỉnh ước đạt 5,79%, cao hơn bình quân cả nước ước đạt 4,59%. Thu ngân sách nhà nước ước thực hiện 8.489 tỷ đồng. Tính đến ngày 22/6, có 65 dự án cấp mới với số vốn cấp mới là 19.714 tỷ đồng, riêng vốn FDI đạt 725,4 triệu USD, xếp thứ 8/63 tỉnh, thành trong cả nước.

Đồng chí Lê Hồng Vinh - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: Phạm Bằng

Nhiệm vụ quân sự - quốc phòng đã được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện đạt nhiều kết quả nổi bật. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Lê Hồng Vinh nhiệt liệt biểu dương những thành tích đạt được của cán bộ, chiến sỹ Bộ Chỉ huy quân sự trong 6 tháng đầu năm 2023.

Nhấn mạnh 6 tháng cuối năm tình hình chung được dự báo diễn biến phức tạp, khó lường, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh yêu cầu Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phối hợp chặt chẽ với Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tiếp tục trao đổi, nghiên cứu, nắm chắc tình hình trên các địa bàn trọng điểm, làm tốt công tác dự báo, phát hiện sớm; kịp thời tham mưu cấp uỷ, chính quyền có biện pháp ngăn chặn, xử lý có hiệu quả các tình huống; tuyệt đối không để bị động, bất ngờ, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong mọi thời điểm, nhất là vùng đặc thù, tuyến biên giới.

Đồng chí Lê Hồng Vinh - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh trao tặng Cờ thi đua của UBND tỉnh cho các tập thể thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Ảnh: Phạm Bằng

Đại tá Phạm Văn Đông - Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 4 trao Bằng khen của Bộ Quốc phòng và Tổng cục Chính trị cho các tập thể thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Ảnh: Phạm Bằng

Mặt khác, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tham mưu, chỉ đạo 6 huyện, thị xã hoàn thành công tác chuẩn bị và tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ, phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn đạt kết quả tốt. Tham mưu triển khai thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết, đề án quân sự, quốc phòng giai đoạn 2021-2025. Chăm lo xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh, gắn với đơn vị vững mạnh toàn diện.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh yêu cầu Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh làm tốt công tác dân vận, gắn với phong trào “Lực lượng vũ trang tỉnh chung sức xây dựng nông thôn mới” nhất là vùng đặc thù, biên giới. Tổ chức thành lập chi bộ quân sự xã, phường, thị trấn; tổ chức tri ân người có công với cách mạng; phòng chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn.

Đại tá Nguyễn Kỳ Hồng - Chính uỷ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh trao danh hiệu Chiến sỹ thi đua toàn quân, Bằng khen của Bộ Quốc phòng và Tổng cục Chính trị cho các cá nhân thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Ảnh: Phạm Bằng

Kết luận hội nghị, Đại tá Phan Đại Nghĩa - Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã nhấn mạnh, làm rõ thêm những kết quả và tồn tại, hạn chế trong việc thực hiện nhiệm vụ quân sự - quốc phòng 6 tháng đầu năm 2023.

Nhấn mạnh thêm các phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đề nghị các đơn vị nắm chắc tình hình địa bàn, duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, chủ động chuẩn bị lực lượng, phương tiện sẵn sàng cơ động tham gia phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, cứu hộ cứu nạn trên địa bàn.

Đại tá Phan Đại Nghĩa - Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh kết luận hội nghị. Ảnh: Phạm Bằng

Mặt khác, chỉ đạo 5 huyện, thị thực hiện tốt diễn tập khu vực phòng thủ và diễn tập phòng chống lụt bão - tìm kiếm cứu nạn; đôn đốc tiến độ triển khai các dự án; hoạt động giúp đỡ xã nghèo Nậm Giải, huyện Quế Phong và triển khai các nhiệm vụ quan trọng khác.