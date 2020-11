Tiếp tục nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh của SABECO tại Nghệ An

Dự cuộc làm việc, về phía tỉnh Nghệ An, có đồng chí: Lê Hồng Vinh - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành trong tỉnh.

Về phía Tổng Công ty bia - rượu giải khát Sài Gòn SABECO có các ông: Bennett Neo - Tổng giám đốc; Nguyễn Trường Giang - Tổng Giám đốc SATRACO và lãnh đạo các Ban, phòng Tổng Công ty, cùng lãnh đạo các đơn vị thành viên tại Nghệ An.

Toàn cảnh buổi làm việc. Ảnh: Hoàng Vĩnh

Tại cuộc làm việc, đồng chí Lê Hồng Vinh - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực, tích cực đầu tư của Tổng Công ty SABECO tại Nghệ An. Thời gian qua, mặc dù gặp rất nhiều khó khăn do thời tiết, dịch bệnh diễn biến phức tạp và những chính sách mới đã ảnh hưởng rất lớn đến tình hình sản xuất, kinh doanh của các đơn vị thành viên Tổng Công ty trên địa bàn Nghệ An, nhưng trong năm 2020, với sự nỗ lực vươn lên của các đơn vị đã nộp ngân sách nhà nước gần 1 tỷ đồng; giải quyết việc làm cho hơn 1.000 lao động, cùng với đó Tổng Công ty SABECO rất tích tham gia các hoạt động từ thiện, an sinh xã hội trên địa bàn...