Tiếp tục phát triển Báo Nghệ An trên nhiều nền tảng số

(Baonghean.vn) - Đảng ủy, Ban Biên tập Báo Nghệ An yêu cầu các tập thể, cá nhân cần nỗ lực hơn nữa, đẩy mạnh áp dụng công nghệ làm báo hiện đại; nâng cao chất lượng các ấn phẩm.

Chiều 1/12, Báo Nghệ An tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024.

Dự hội nghị có đồng chí Lê Thị Kim Oanh - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh. Ảnh: Đình Tuyên

Hướng tới báo chí đa nền tảng

Năm 2023, Đảng ủy, Ban Biên tập Báo Nghệ An đã lãnh đạo, chỉ đạo chuyên môn tập trung tuyên truyền các sự kiện diễn ra trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Ngô Đức Kiên – Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập và các đồng chí Phó Tổng Biên tập: Trần Văn Hùng, Trần Hữu Nghĩa, Nguyễn Thị Thu Hương chủ trì hội nghị. Ảnh: Đình Tuyên

Chất lượng nội dung, hình thức trình bày trên nhật báo và ấn phẩm cuối tuần tiếp tục được nâng cao, với việc duy trì các chuyên trang, chuyên mục hiện có, phát triển nhiều chuyên mục mới, nhằm đáp ứng yêu cầu của công tác tuyên truyền cũng như việc tiếp cận thông tin của độc giả, nổi bật như: góc nhìn kinh tế, short video...

Đồng chí Trần Văn Hùng - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng Biên tập báo cáo kết quả năm 2023. Ảnh: Đình Tuyên

Báo Nghệ An điện tử tiếp tục khẳng định được vị thế trong hệ thống báo Đảng địa phương. Báo Nghệ An tiếp tục phát triển theo hướng báo chí đa nền tảng. Các kênh Báo Nghệ An trên mạng xã hội tiếp tục phát triển một cách mạnh mẽ.

Năm 2023, toàn cơ quan đạt 65 giải báo chí Trung ương, ngành và tỉnh Nghệ An (tăng hơn cùng kỳ năm 2022 là 5 giải).

Đồng chí Lê Thị Kim Oanh - Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Đình Tuyên

Bên cạnh các hoạt động chuyên môn, Đảng ủy, Ban Biên tập cũng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cơ quan, các tổ chức đẩy mạnh các hoạt động xã hội, từ thiện, nhân đạo. Tổng kinh phí cho các hoạt động xã hội, từ thiện kêu gọi và thực hiện trong năm 2023 của Báo Nghệ An khoảng trên 2,2 tỷ đồng.

Đồng chí Ngô Đức Kiên - Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo Nghệ An phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Đình Tuyên

Báo Nghệ An vinh dự được Tặng Cờ thi đua của Chính phủ vì có thành tích hoàn thành xuất sắc toàn diện nhiệm vụ công tác, dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước của tỉnh Nghệ An năm 2022; Bằng khen của Ban Tổ chức Giải Báo chí Búa liềm vàng toàn quốc tặng Báo Nghệ An vì “Có thành tích xuất sắc trong hưởng ứng giải Báo chí Búa liềm vàng lần thứ VII". Tỉnh ủy, UBND tỉnh tặng nhiều Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

Khuyến khích tinh thần sáng tạo

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lê Thị Kim Oanh – Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh ghi nhận sự đoàn kết, nỗ lực của tập thể khẳng định hình ảnh thương hiệu Báo Nghệ An.

Đồng chí mong muốn trong thời gian tới, trên cơ sở kế hoạch, nhiệm vụ của đơn vị đề ra, Đảng ủy, Ban Biên tập cần tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng nội dung lẫn hình thức các ấn phẩm; hình thức thể hiện các bài viết phong phú, gần gũi hơn với thị hiếu bạn đọc; phản ánh đúng thực tế đời sống của nhân dân.

Đồng chí Lê Thị Kim Oanh - Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh trao Giấy khen cho tập thể, cá nhân xuất sắc tiêu biểu trong thực hiện nhiệm vụ năm 2023. Ảnh: Đình Tuyên

Khen thưởng đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023. Ảnh: Đình Tuyên

Đảng ủy, Ban Biên tập luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, dân chủ tiên phong, gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ; tăng cường công tác quản lý, giám sát đảng viên, phóng viên trong tác nghiệp. Thực hiện tốt các nguyên tắc tập trung, dân chủ, quy chế dân chủ ở cơ sở; đội ngũ cán bộ, đảng viên, phóng viên Báo Nghệ An tiên phong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Ngô Đức Kiên – Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo Nghệ An ghi nhận sự nỗ lực của các phòng chuyên môn, cá nhân, từng bộ phận để Báo Nghệ An đạt được thành tích trong năm qua.

Lãnh đạo Báo Nghệ An khen thưởng tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023. Ảnh: Đình Tuyên

Triển khai nhiệm vụ trong năm tới, đồng chí Ngô Đức Kiên đề nghị các cá nhân, từng bộ phận cần nỗ lực hơn nữa, đáp ứng được yêu cầu làm báo hiện đại, gắn với thực hiện tốt Quy định về đạo đức nghề nghiệp người làm báo, những điều cán bộ, viên chức không được làm; đẩy mạnh áp dụng công nghệ làm báo hiện đại; tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa báo chí đa phương tiện, đa nền tảng.

Khen thưởng cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023. Ảnh: Đình Tuyên

Khen thưởng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. Ảnh: Đình Tuyên

Các phòng chuyên môn cần tiếp tục thực hiện các chuyên đề chuyên sâu, các loạt bài có chất lượng tham gia giải báo chí của Trung ương, bộ, ngành và địa phương. Không ngừng đổi mới nội dung, hình thức, cách thức mở rộng tương tác của báo Nghệ An điện tử, nhằm tăng lượt truy cập; đổi mới cách thức trình bày nhật báo, giữ vững và phát huy thương hiệu Báo Nghệ An.

Khen thưởng cá nhân vượt điểm thi đua năm 2023. Ảnh: Đình Tuyên

Cùng đó, các bộ phận chuyên môn cần nghiên cứu cơ chế, chính sách, văn bản của Đảng và Nhà nước để tháo gỡ khó khăn của đơn vị, phấn đấu đưa Báo Nghệ An ngày càng phát triển.

“Đảng ủy, Ban Biên tập khuyến khích tinh thần, tạo không gian, động lực cho cán bộ, phóng viên, nhân viên phát huy sáng tạo, hiến kế, thực hiện các ý tưởng, cách làm mới để đổi mới tính năng xuất bản, hình thức thể hiện các ấn phẩm, đặc biệt là trên nền tảng số để tăng tính tương tác, quảng bá, tăng sự lan tỏa của Báo Nghệ An”, đồng chí Ngô Đức Kiên nhấn mạnh.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Đình Tuyên

Dịp này, Đảng ủy, Ban Biên tập khen thưởng các chi bộ, đảng viên, các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2023.