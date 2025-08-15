Xây dựng Đảng Tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ, cấp ủy viên có phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ Trong các cơ quan Đảng cấp tỉnh – nơi tham mưu, hoạch định và tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách quan trọng của tỉnh; công tác cán bộ càng được Đảng ủy Các cơ quan Đảng tỉnh Nghệ An đặc biệt quan tâm gắn với yêu cầu đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực tổ chức thực hiện các chủ trương, nhiệm vụ của cấp uỷ Đảng các cấp.

Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh trao đổi với các đại biểu sau Đại hội Đảng bộ Văn phòng Tỉnh uỷ. Ảnh: Mai Hoa

Từ sắp xếp kiện toàn tổ chức bộ máy đến đòi hỏi nâng tầm cán bộ

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói: “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc”, “muôn việc thành công hoặc thất bại đều do cán bộ tốt hoặc kém”. Đảng ta luôn xác định, công tác cán bộ là nguyên nhân của mọi nguyên nhân, là then chốt của mọi then chốt.

Đại hội XIII của Đảng tiếp tục khẳng định: “Công tác cán bộ là nhiệm vụ “then chốt” của công tác xây dựng Đảng, có liên quan đến sự sống còn của Đảng và vận mệnh của chế độ; cán bộ là cái gốc của mọi công việc, là nhân tố quyết định sự thành bại của cách mạng”.

Ban Chấp hành Đảng bộ Các cơ quan Đảng tỉnh tiến hành quy trình giới thiệu nhân sự cho nhiệm kỳ 2025 - 2030. Ảnh: Mai Hoa

Đối với Đảng bộ Các cơ quan Đảng tỉnh Nghệ An – một tổ chức Đảng cấp trên cơ sở mới được thành lập, thì việc xây dựng đội ngũ cán bộ nói chung và cấp ủy viên không chỉ là yêu cầu cấp thiết, mà còn là nhiệm vụ chiến lược có tính quyết định đối với thành công lâu dài của Đảng bộ.

Đảng bộ Các cơ quan Đảng tỉnh được hình thành trên cơ sở tổ chức Đảng của các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy, Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh, MTTQ Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, các cơ quan Tư pháp, Trường Chính trị tỉnh, Báo và Phát thanh, truyền hình Nghệ An.

Đây là lực lượng “tinh hoa” trong hệ thống chính trị cấp tỉnh, là nơi hội tụ đội ngũ cán bộ có trình độ, kinh nghiệm, uy tín và khả năng tham mưu, hoạch định chính sách trên nhiều lĩnh vực then chốt.

“ Đảng bộ Các cơ quan Đảng tỉnh là nơi hội tụ đội ngũ cán bộ có trình độ, kinh nghiệm, uy tín và khả năng tham mưu, hoạch định chính sách trên nhiều lĩnh vực then chốt của tỉnh. Đồng chí Lê Đình Lý - Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Các cơ quan Đảng tỉnh Nghệ An

Hiện tại, Đảng bộ có 12 tổ chức cơ sở đảng, với 1.363 đảng viên. Số lượng cấp ủy viên tham gia cấp ủy các cấp là 180 đồng chí; trong đó đa phần là cán bộ lãnh đạo cấp phòng trở lên (chiếm hơn 75%), nhiều đồng chí có trình độ sau đại học, có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, có năng lực tham mưu, tổng hợp và tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị mang tầm cấp tỉnh.

Các con số biết nói phản ánh chất lượng tương đối cao của đội ngũ này: Đó là hơn 95% có trình độ đại học trở lên, trong đó khoảng 40% đạt trình độ sau đại học; 82% có trình độ lý luận chính trị từ trung cấp trở lên, hơn 50% cao cấp. Đây là nền tảng thuận lợi để phát huy vai trò của Đảng bộ Các cơ quan Đảng tỉnh trong hệ thống chính trị cấp tỉnh.

Ban Chấp hành Đảng bộ Các cơ quan Đảng tỉnh tổ chức hội nghị mở rộng. Ảnh: Mai Hoa

Tuy nhiên, đi cùng với thuận lợi là không ít khó khăn, thách thức. Sự đa dạng về thành phần tổ chức, khác biệt về chức năng, nhiệm vụ chuyên môn dẫn đến không đồng đều về trình độ, kỹ năng công tác Đảng và tư duy chính trị. Một số đồng chí giỏi chuyên môn nhưng thiếu kỹ năng trong hoạt động cấp uỷ, sinh hoạt chi bộ; trong xây dựng và triển khai thực hiện nghị quyết của tổ chức đảng hoặc chưa thực sự phát huy vai trò trung tâm đoàn kết ở cơ sở. Đáng chú ý, tỷ lệ cán bộ trẻ, cán bộ nữ có cơ cấu chưa hợp lý và thiếu tính kế thừa.

Yêu cầu đặt ra trong giai đoạn chuyển mình

Xây dựng đội ngũ cán bộ, cấp ủy viên có phẩm chất, năng lực, uy tín ngang tầm nhiệm vụ luôn là nhiệm vụ có ý nghĩa “sống còn” đối với chất lượng hoạt động của tổ chức Đảng; đặc biệt là trong giai đoạn hiện nay, khi đất nước, tỉnh nhà và cả hệ thống chính trị đang bước vào một thời kỳ phát triển mới, toàn diện, mạnh mẽ và đòi hỏi rất cao về chất lượng nguồn nhân lực, nhất là đội ngũ cán bộ trong hệ thống Đảng.

Đồng chí Võ Thị Minh Sinh - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh chia sẻ về công tác chuyển đổi số của cơ quan Uỷ ban MTTQ tỉnh. Ảnh: Mai Hoa

Trong bối cảnh đổi mới tổ chức bộ máy, tinh gọn và nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, thì chất lượng cán bộ là yếu tố quyết định đến hiệu quả hoạt động của tổ chức. Đặc biệt, đối với Đảng bộ Các cơ quan Đảng tỉnh – nơi trực tiếp tham mưu, cụ thể hóa chủ trương của Tỉnh ủy, thì đòi hỏi này càng trở nên cấp bách, khắt khe và mang tính chiến lược.

Mục tiêu đặt ra đến năm 2030, tăng tỷ lệ cấp ủy viên có trình độ cao cấp lý luận chính trị lên trên 70%; bảo đảm ít nhất 20% cấp ủy viên là nữ, 15% là cán bộ trẻ dưới 40 tuổi; 100% cấp ủy viên được bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ hàng năm; mỗi tổ chức cơ sở đảng đều có quy hoạch cấp ủy kế cận được phê duyệt.

Không chỉ giỏi về chuyên môn, đội ngũ cấp ủy viên còn phải có năng lực lãnh đạo thực tiễn, phương pháp làm việc khoa học, bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức mẫu mực và tinh thần trách nhiệm cao.

Họ phải là những người dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, biết đổi mới, sáng tạo và biết truyền cảm hứng cho tổ chức Đảng và cán bộ, đảng viên trong đơn vị.

Cán bộ cơ quan Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ sử dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động công tác. Ảnh: Mai Hoa

Để hiện thực hóa mục tiêu đã đề ra, yêu cầu đặt ra đối với Đảng ủy Các cơ quan Đảng tỉnh và cấp uỷ từng tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc phải tập trung triển khai đồng bộ 5 nhóm giải pháp “then chốt”:

Thứ nhất, nâng cao chất lượng quy hoạch và đào tạo cán bộ cấp ủy: Tổ chức rà soát, quy hoạch đội ngũ cán bộ cấp ủy có phẩm chất, năng lực, cơ cấu hợp lý; chú trọng đào tạo, bồi dưỡng theo hướng cập nhật, thiết thực, hiện đại. Bảo đảm ít nhất 80% cán bộ quy hoạch được đào tạo, cập nhật chuyên sâu trước khi tham gia cấp ủy.

Thứ hai, phân công rõ người, rõ việc trong cấp ủy: Cấp ủy viên phải được phân công cụ thể nhiệm vụ, lĩnh vực phụ trách. Việc này giúp nâng cao trách nhiệm, phát huy sở trường và khả năng chuyên môn của từng đồng chí.

Thứ ba, sàng lọc, đánh giá và thay thế cấp ủy viên không đáp ứng yêu cầu: Xây dựng tiêu chí đánh giá cụ thể, khoa học; tổ chức kiểm điểm định kỳ để phát hiện, chấn chỉnh và kịp thời thay thế những trường hợp năng lực hạn chế, không đáp ứng yêu cầu công tác trong giai đoạn mới.

Thứ tư, phát huy vai trò người đứng đầu và đổi mới phương thức lãnh đạo: Bí thư cấp ủy phải là trung tâm đoàn kết, gương mẫu, dám nghĩ, dám làm. Tổ chức đảng cần tăng cường sinh hoạt chuyên đề, phát huy trí tuệ tập thể và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong lãnh đạo, điều hành.

Thứ năm, tạo động lực phát triển cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ có tiềm năng: Có chính sách khuyến khích, tạo môi trường để cán bộ trẻ rèn luyện, phấn đấu; đồng thời tăng cường cơ cấu cán bộ nữ, cán bộ có triển vọng vào cấp ủy nhằm bảo đảm tính kế thừa, phát triển bền vững.

Xây dựng đội ngũ cấp ủy viên không chỉ là nhiệm vụ chính trị trước mắt, mà còn là sứ mệnh chiến lược của toàn Đảng bộ Các cơ quan Đảng tỉnh Nghệ An trong hành trình hiện thực hóa mục tiêu xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, đủ sức gánh vác vai trò trung tâm tham mưu, định hướng và tổ chức thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Đây là công việc hệ trọng, đòi hỏi sự lãnh đạo xuyên suốt, quyết liệt của Đảng ủy, đồng thời cần sự tự giác, cầu thị và không ngừng phấn đấu của mỗi cấp ủy viên.

Chỉ khi đội ngũ cấp ủy viên hội tụ đủ “tâm – tầm – tài”, Đảng bộ Các cơ quan Đảng tỉnh Nghệ An mới thật sự là hạt nhân chính trị kiểu mẫu, giữ vững vai trò dẫn dắt và tổ chức thực hiện thành công mọi chủ trương, nhiệm vụ chính trị trong thời kỳ mới./.