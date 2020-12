Tiếp tục xây dựng Yên Thành đạt huyện nông thôn mới nâng cao và kiểu mẫu

Yên Thành tổ chức Lễ công bố huyện đạt chuẩn nông thôn mới và đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba (Baonghean.vn) - Tối 1/12, huyện Yên Thành (Nghệ An) tổ chức Lễ công bố huyện đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019 và đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba. Báo Nghệ An trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An tại Lễ công bố huyện Yên Thành đạt chuẩn nông thôn mới và đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba.

Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An phát biểu tại Lễ công bố huyện Yên Thành đạt chuẩn Nông thôn mới và đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba. Ảnh: Thành Cường

Kính thưa các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương.

Kính thưa đồng chí lãnh đạo Quân khu 4. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ.

Kính thưa các đồng chí lãnh đạo huyện Yên Thành qua các thời kỳ.

Kính thưa quý vị đại biểu, khách quý.

Kính thưa toàn thể Nhân dân!

Trong không khí phấn khởi, tự hào kỷ niệm 990 năm danh xưng Nghệ An và phấn đấu, thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Hưởng ứng Phong trào Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới, hôm nay, chúng ta vui mừng có mặt tại đây dự Lễ Công bố huyện Yên Thành đạt chuẩn Nông thôn mới và đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh Nghệ An, xin trân trọng gửi tới các đồng chí lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, các vị đại biểu, khách quý và toàn thể Nhân dân lời chào trân trọng và lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Kính thưa quý vị đại biểu, khách quý!

Kính thưa toàn thể Nhân dân!

Thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) và Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020; Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, UBND tỉnh Nghệ An đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo ban hành các nghị quyết, kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện các Chương trình.

Người dân Yên Thành dự Lễ công bố huyện Yên Thành đạt chuẩn nông thôn mới và đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba. Ảnh: Thành Cường

Trong đó xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh, góp phần quan trọng vào việc giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống, thu nhập của người dân khu vực nông thôn, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

Sau gần 10 năm triển khai thực hiện, xây dựng nông thôn mới đã thực sự trở thành phong trào mạnh mẽ, rộng khắp trong toàn tỉnh, được cả hệ thống chính trị và đông đảo Nhân dân nhiệt tình hưởng ứng, tích cực tham gia; cơ sở hạ tầng được quan tâm đầu tư xây dựng; diện mạo nông thôn ngày càng khang trang, sạch đẹp, đời sống Nhân dân được nâng lên, môi trường ngày càng được chú trọng bảo vệ.

Trên địa bàn tỉnh Nghệ An đến nay đã có 246/411 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, dự kiến đến hết năm 2020 có 281/411 xã, có 4 đơn vị cấp huyện được Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt chuẩn và hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, trong đó có huyện Yên Thành của chúng ta.

Kính thưa quý vị đại biểu, khách quý!

Kính Thưa toàn thể Nhân dân!

Qua gần 10 năm thực hiện, đến nay huyện Yên Thành từ một địa phương thuần nông có xuất phát điểm thấp và gặp nhiều khó khăn nhưng với quyết tâm cao, nỗ lực vượt bậc trên tinh thần chủ động phát huy nội lực của Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân trong huyện; huyện Yên Thành đã có bước phát triển khá toàn diện, đạt được những thành tích tích cực và khích lệ trên tất cả các mặt; diện mạo nông thôn thay đổi rõ nét, hạ tầng kết nối được đầu tư đồng bộ đạt chuẩn.

Yên Thành có diện tích 54.571,67ha tiếp giáp với các huyện Tân Kỳ, Quỳnh Lưu, Diễn Châu, Đô Lương, Nghi Lộc; là quê lúa, là vùng bờ xôi ruộng mật, một trong những vựa lúa lớn nhất của tỉnh Nghệ An. Trong công cuộc xây dựng nông thôn mới, huyện Yên Thành đã đạt được nhiều thành tích toàn diện, trở thành huyện thứ 4 của tỉnh Nghệ An đạt chuẩn huyện nông thôn mới. Trong ảnh: một góc thị trấn Yên Thành. Ảnh: Sách Nguyễn. Tổng giá trị sản xuất hàng năm trên địa bàn đạt 10.500 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất đạt 9,35%, tổng nguồn vốn huy động xây dựng nông thôn mới đạt gần 5.500 tỷ đồng, trong đó Nhân dân đóng góp gần 1.800 tỷ đồng.



Thu nhập bình quân đầu người đạt 47,51 triệu đồng; tỷ lệ hộ nghèo năm 2019 chỉ còn 1,5%; các di tích lịch sử và truyền thống văn hóa không ngừng được gìn giữ, tôn tạo và phát triển.

Chất lượng giáo dục, y tế được đảm bảo; cảnh quan, môi trường nông thôn được cải thiện; an ninh trật tự được đảm bảo; người dân được thụ hưởng cuộc sống đầy đủ về vật chất và tinh thần.

Với những kết quả đạt được, Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân huyện Yên Thành vinh dự được Thủ tướng Chính phủ quyết định công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019 và Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động Hạng Ba.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, tôi nhiệt liệt chúc mừng và biểu dương những thành tích, kết quả mà Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân huyện Yên Thành đã nỗ lực phấn đấu và đạt được trong thời gian qua.

Tại buổi Lễ này, tôi xin trân trọng cảm ơn các đồng chí lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương đã quan tâm, tạo điều kiện giúp đỡ tỉnh Nghệ An, huyện Yên Thành trong thời gian qua và mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, giúp đỡ trong thời gian tới.

Kính thưa các quý vị đại biểu, khách quý!

Kính thưa toàn thể Nhân dân!

Đón nhận Quyết định công nhận đạt chuẩn nông thôn mới của Thủ tướng Chính phủ và Huân chương Lao động hạng Ba của Chủ tịch nước là vinh dự, là niềm tự hào chung cũng là trách nhiệm to lớn của Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân huyện Yên Thành.

Trong thời gian tới, tôi đề nghị Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân huyện Yên Thành tiếp tục xác định xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ trọng tâm, toàn diện, lâu dài.

Việc củng cố và nâng cao chất lượng, tiêu chí phát triển nông thôn mới phải gắn với phát triển kinh tế - xã hội đảm bảo môi trường và nhu cầu của người dân, lấy người dân là chủ thể; đồng thời tiếp tục thực hiện tốt một số nội dung sau:

Một là, Chú trọng phát huy sức mạnh sáng tạo của các tầng lớp Nhân dân, tạo sự đồng thuận cao của toàn xã hội;

Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động để người dân chủ động, nhiệt tình, tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu gắn với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng Nông thôn mới" và Phong trào thi đua “Chung sức xây dựng Nông thôn mới".

Hai là, Chỉ đạo rà soát, bổ sung, điều chỉnh quy hoạch xây dựng nông thôn mới gắn với thực hiện chủ trương tái cơ cấu kinh tế, đảm bảo phù hợp với quy hoạch và định hướng phát triển của tỉnh;

Phát huy sức dân, phát huy vai trò làm chủ của Nhân dân, xác định Nhân dân là chủ thể quan trọng trong xây dựng nông thôn mới, qua đó xây dựng kế hoạch, chương trình, đề án cụ thể: có lộ trình, thứ tự ưu tiên phù hợp cho từng giai đoạn, từng năm, từng quý và từng tháng để tập trung chỉ đạo và tổ chức thực hiện.

Ba là, Chú trọng công tác cải cách hành chính và cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tăng cường tính năng động của chính quyền, chủ động thu hút đầu tư, hỗ trợ thành lập và phát triển doanh nghiệp; nâng cao năng lực cạnh tranh của huyện, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh.

Bốn là, Thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm khai thác và phát huy có hiệu quả các tiềm năng, lợi thế có sẵn để phát triển toàn diện và bền vững hơn, nhất là phát triển công nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ; tranh thủ và huy động nguồn lực tổng hợp để xây dựng nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu; kết hợp chủ trương Nhà nước và Nhân dân cùng làm với phương châm: Dân biết, dân bàn, dân đóng góp, dân làm, dân kiểm tra, dân hưởng lợi.

Huyện Yên Thành đặt mục tiêu đến năm 2025, đưa thu nhập bình quân đạt 75-80 triệu đồng/người/năm; Tăng trưởng kinh tế bình quân 5 năm đạt 9,6-10,6%. Ảnh: Hồ Các Năm là, Tập trung tổ chức khai thác có hiệu quả các công trình đã đầu tư; thực hiện tốt phong trào bảo vệ môi trường, tạo cảnh quan sáng - xanh - sạch - đẹp. Tiếp tục rà soát, có kế hoạch triển khai xây dựng cơ sở hạ tầng các khu dân cư đô thị, khu dân cư tại các xã, thị trấn.



Với kết quả đã đạt được, tôi tin tưởng rằng Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân huyện Yên Thành sẽ tiếp tục phát huy lợi thế, chủ động nắm bắt các cơ hội phát triển, phấn đấu xây dựng huyện Yên Thành ngày càng phát triển, sớm đạt huyện nông thôn mới nâng cao và huyện nông thôn mới kiễu mẫu. Thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra, góp phần xây dựng huyện Yên Thành ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Cuối cùng, thay mặt lãnh đạo tỉnh xin kính chúc các quý vị đại biểu, khách quý cùng toàn thể cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang và Nhân dân huyện Yên Thành sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

Xin trân trọng cảm ơn!

(Đầu đề do Báo Nghệ An đặt)