Chuyển đổi số Tiết lộ sốc: 80% thế hệ Z muốn kết hôn với AI Một nghiên cứu gần đây từ Công ty chatbot AI – Joi AI (Vương quốc Anh) đã hé lộ một thực tế gây bất ngờ, có tới 80% người thuộc thế hệ Z cho biết, họ sẵn sàng kết hôn với một trí tuệ nhân tạo (AI).

Không chỉ dừng lại ở việc cân nhắc kết hôn với AI, 83% người thuộc thế hệ Z còn tin rằng họ có thể phát triển mối quan hệ tình cảm sâu sắc với AI. Công ty này thậm chí đã đặt ra một khái niệm riêng cho xu hướng mới nổi này là “mối quan hệ AI”.

“Các mối quan hệ AI không nhằm thay thế những mối quan hệ con người đích thực”, Jaime Bronstein, chuyên gia trị liệu tâm lý và cố vấn mối quan hệ tại Joi AI cho biết. “Thay vào đó, chúng mang lại một dạng hỗ trợ cảm xúc khác biệt, giúp cải thiện sức khỏe tinh thần trong một thế giới mà nhiều người đang cảm thấy cô đơn, choáng ngợp và không được thấu hiểu”.

Ảnh minh họa.

Thế nhưng, thực tế đang diễn biến nhanh hơn cả kỳ vọng của chính những người tạo ra công nghệ này. Trong khảo sát 2.000 người thuộc thế hệ Z, 75% cho biết họ tin rằng AI có thể thay thế hoàn toàn tình bạn với con người. Một viễn cảnh không còn xa vời và cũng không kém phần đáng lo ngại.

Theo nhà xã hội học kỹ thuật số Julie Albright – tác giả cuốn “Left To Their Own Devices”(tạm dịch: Khi người trẻ sống cùng thiết bị), đây là một dấu hiệu báo động.

“Ngày càng nhiều người trẻ không có bạn bè thật sự”, bà nói. “AI, đặc biệt là AI biết nói, đang dần học cách tái hiện các tín hiệu cảm xúc con người qua giọng nói và cử chỉ mô phỏng. Dù chỉ là công nghệ, nó vẫn có thể đánh trúng nhu cầu kết nối bẩm sinh của chúng ta”.

Albright chỉ ra rằng, trong kỷ nguyên của điện thoại và Internet, người trẻ ngày nay ít gọi điện, ít gặp gỡ trực tiếp và thường chỉ nhắn tin, khiến việc trò chuyện với AI không khác gì việc nhắn tin với một người bạn ảo. Và trong khi con người phức tạp, dễ gây thất vọng và nhiều mâu thuẫn, thì AI lại luôn sẵn sàng, dễ tiếp cận và “không bao giờ gây phiền phức”.

“Một mối quan hệ mô phỏng có thể thỏa mãn nhu cầu kết nối”, Albright nói, “nhưng chính vì sự dễ dàng đó mà chúng ta ngày càng xa rời những kết nối thực sự, vốn đầy thử thách nhưng cần thiết để trưởng thành”.

Ngay cả Joi AI cũng thừa nhận điều này. Chuyên gia trị liệu Bronstein cho biết, AI có thể là “một người bạn kỹ thuật số đáng tin cậy” giúp lấp đầy khoảng trống cảm xúc, nhất là khi ai đó không tìm thấy sự lắng nghe nơi những con người thật.

“Đôi khi, chỉ cần có ai đó ở bên, dù chỉ là một AI cũng đủ khiến ta cảm thấy được kết nối”, Bronstein chia sẻ.

Tuy nhiên, mặt tối của xu hướng này đã bắt đầu lộ diện. Năm ngoái, một cậu bé 14 tuổi đã tự kết liễu đời mình sau khi nảy sinh tình cảm với một chatbot AI. Một trường hợp tương tự cũng xảy ra với một người đàn ông ở Bỉ vào năm 2023, theo điều tra của công ty truyền thông Vice (Canada).

Các chuyên gia cũng cảnh báo về những rủi ro tiềm tàng như thao túng cảm xúc, lan truyền thông tin sai lệch và sự lệ thuộc tâm lý. Dù vậy, trong một thế giới mà kết nối người với người ngày càng đứt gãy, thật khó để trách móc những ai chỉ đang tìm kiếm sự quan tâm, dù là từ một thực thể ảo.

Không quá bất ngờ khi những từ khóa như “yêu AI” hay “cảm xúc dành cho AI” đã tăng vọt trên nền tảng tìm kiếm Google, lần lượt ở mức 132% và 120% chỉ trong thời gian gần đây.