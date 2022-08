Tìm thấy thi thể bé trai 2 tuổi rơi xuống kênh Nhà Lê

(Baonghean.vn) - Ở lượt trận cuối, U15 Sông Lam Nghệ An đã ngược dòng đánh bại U15 Hà Nội để giành vị trí nhất bảng B, qua đó lọt vào vòng tứ kết với thành tích toàn thắng.

(Baonghean.vn) - Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Thông báo số 244/TB-VPCP ngày 11/8/2022 về Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Nghệ An.

(Baonghean.vn) - Chiều 12/8, Đoàn giám sát do Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Nguyễn Ngọc Lương làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Tỉnh ủy Nghệ An về kết quả thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 25/7/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa”.

(Baonghean.vn) - Ngày 10/8/2022, tại sự kiện công bố TOP 50 Doanh nghiệp Phát triển Bền vững năm 2022 (TOP 50 Corporate Sustainability Awards - CSA) do Tạp chí Nhịp Cầu Đầu Tư tổ chức, Công ty Vinamilk đã được vinh danh Doanh nghiệp phát triển bền vững tiêu biểu thuộc khối doanh nghiệp niêm yết.

(Baonghean.vn) - Trước tình hình tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2022 trên địa bàn tỉnh còn chậm trễ so với kế hoạch và tỷ lệ chung cả nước, UBND tỉnh vừa ban hành Văn bản số 6055/UBND-KT ngày 10/8 gửi các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành thị đốc thúc và yêu cầu các đơn vị ký cam kết về tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2022.

(Baonghean.vn) - Tiền vệ Mario, người Tây Ban Nha chính thức được huấn luyện viên trưởng Sông Lam Nghệ An lựa chọn đầu quân cho Sông Lam Nghệ An.

(Baonghean.vn) - Trong khi Bến xe Quỳ Châu và Bến xe Quế Phong (Nghệ An) thường lâm vào tình trạng vắng vẻ, thì dọc tuyến Quốc lộ 48 xuất hiện nhiều điểm bắt xe tự phát nhưng không được xử lý triệt để.

(Baonghean.vn) - Kể từ khi quay lại sân chơi V.League, Nam Định chưa bao giờ được xem là đối thủ mạnh, nhưng 3 lần gần đây nhất hành quân đến sân Thiên Trường, Sông Lam Nghệ An đều trắng tay.

(Baonghean.vn) - Với chiến lược phát triển bền vững và những chương trình hành động về bảo vệ môi trường được thực hiện bài bản, Vinamilk với cụm Trang trại bò sữa Vinamilk Đà Lạt, đã là 1 trong 3 doanh nghiệp xuất sắc được trao Giải thưởng Môi trường Việt Nam 2021 do Bộ Tài nguyên và Môi trường công bố.

(Baonghean.vn) - Nhằm cụ thể hóa mối quan hệ truyền thống, lâu bền giữa 2 tỉnh Nghệ An và Xiêng Khoảng (nước CHDCND Lào), được sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Nghệ An, năm 2015, Sở Y tế Nghệ An đã ký kết hợp tác cùng Sở Y tế tỉnh Xiêng Khoảng với nội dung hỗ trợ phát triển, nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh và nhân lực y tế cho tỉnh Xiêng Khoảng. Sau 7 năm, hoạt động hợp tác giữa 2 ngành Y tế đã có nhiều kết quả hết nổi bật.