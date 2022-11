Tìm thấy thi thể người đàn ông mất tích khi đi bắt cá ở Hưng Nguyên

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) - Thông tin từ Trung tâm Chỉ huy Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh, vào 10h sáng 25/11 đã tìm thấy thi thể người đàn ông bị trượt chân mất tích khi đi bắt cá tại khu vực đập tràn Thạch Tiền, thuộc địa phận xã Hưng Yên Nam, huyện Hưng Nguyên.

Nạn nhân là anh Hoàng Văn V. (SN 1985), trú tại xóm 8, xã Hưng Yên Nam. Thi thể anh được tìm thấy cách vị trí ban đầu xác định bị đuối nước khoảng 1km.

Theo đó, để tìm được nạn nhân, từ hôm qua đến sáng nay, cùng với sử dụng phương tiện chuyên dụng, Đội Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ số 7 đã phối hợp với các lực lượng, người dân ở địa phương triển khai ngăn dòng, đi rà từng vị trí dọc khu vực đập tràn.

Trước đó, Báo Nghệ An đã đưa tin, vào khoảng 7h30 ngày 24/11, trên địa bàn mưa to, nước dâng cao, anh Hoàng Văn V. (SN 1985), trú tại xóm 8, xã Hưng Yên Nam, đi bắt cá tại khu vực đập tràn Thạch Tiền thì bị trượt chân mất tích. Ngay khi phát hiện sự việc, chính quyền xã đã huy động lực lượng tìm kiếm, đồng thời, gọi báo Trung tâm Chỉ huy Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh. Nhận được tin báo, Đội Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ số 7 đã huy động lực lượng, cùng phương tiện chuyên dụng nhanh chóng có mặt tại hiện trường, triển khai tìm kiếm nạn nhân.

Được biết, vợ chồng anh Hoàng Văn V. có 3 người con, cháu đầu học lớp 6, cháu út mới 3 tuổi, vợ làm công nhân may.