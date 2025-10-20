Kinh tế Tin bão mới nhất: Bão số 12 (bão FENGSHEN) cách Hoàng Sa 540km, thẳng tiến vùng biển Huế - Quảng Ngãi, đang tăng cấp

Theo bản tin mới nhất về cơn bão số 12 (bão FENGSHEN) của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, rạng sáng nay, 20/10, cơn bão số 12 còn cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 540km về phía Đông Đông Bắc, và có khả năng mạnh thêm.



Theo bản tin mới nhất về bão số 12 (bão FENGSHEN) của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 04 giờ ngày 20/10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 17,5 độ Vĩ Bắc; 117,2 độ Kinh Đông, cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 540km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-88km/giờ), giật cấp 11. Bão di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ khoảng 25km/h.

Đến 4 giờ ngày 21/10, bão số 12 di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 20km/h, còn cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 180km về phía Bắc Đông Bắc, có khả năng mạnh thêm. Sức gió vùng gần tâm bão cấp 11, giật cấp 13. Cảnh báo rủi ro thiên tai cấp 3 cho khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa).

Đến 4 giờ ngày 22/10, bão số 12 di chuyển theo hướng Tây Nam, tốc độ khoảng 10 km/h trên vùng biển phía Tây Bắc đặc khu Hoàng Sa, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 10-11, giật cấp 13. Cảnh báo rủi ro thiên tai cấp 3 cho vùng biển phía Tây khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa), vùng biển từ TP.Huế đến Quảng Ngãi.

Đến 4 giờ ngày 23/10, bão số 12 di chuyển theo hướng Tây Nam, tốc độ khoảng 10 km/h trên vùng biển từ TP.Huế đến Quảng Ngãi. Lúc này, bão có khả năng suy yếu, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 8, giật cấp 10. Cảnh báo rủi ro thiên tai cấp 3 cho vùng biển phía Tây khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa), vùng biển từ Tp. Huế đến Quảng Ngãi.

Từ 72 đến 96 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 10km và suy yếu dần thành một vùng áp thấp.

Cảnh báo tác động của bão số 12 (bão FENGSHEN)

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do tác động của bão số 12, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có gió mạnh cấp 7-8; vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 9-11, giật cấp 13; sóng biển cao 3,0-5,0m, vùng gần tâm bão cao 5,0-7,0m. Biển động dữ dội. Toàn bộ tàu, thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão và không khí lạnh kết hợp nhiễu động gió Đông và hiệu ứng địa hình nên khoảng từ ngày 22-27/10, khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi khả năng cao có mưa lớn diện rộng, kéo dài nhiều ngày, cục bộ có điểm mưa rất lớn, nguy cơ cao xảy ra lũ quét và sạt lở đất ở vùng núi.

"Các địa phương cần sẵn sàng phương án ứng phó với kịch bản lũ trên các sông từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có khả năng lên mức báo động 3 và vượt báo động 3. Dự báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ, ngập lụt: cấp 3", Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cảnh báo.

Toàn bộ tàu, thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với nhiễu động trong đới gió Đông trên cao nên đêm 19/10 ở khu vực từ Nghệ An đến Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to và giông, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa 30-60mm, có nơi trên 100mm. Nguy cơ mưa cường suất lớn >80mm/3h. Từ ngày 20/10, khu vực có mưa, mưa vừa và giông, cục bộ có nơi mưa to.

Nghệ An chịu ảnh hưởng nặng sau bão số 10. Ảnh: Quang An

Đáng lưu ý, các chuyên gia khí tượng nhận định, sự xâm nhập của khối không khí lạnh khô có thể khiến bão suy yếu thành áp thấp nhiệt đới trước khi đổ bộ đất liền. Nhưng sự kết hợp giữa ba yếu tố là hoàn lưu bão, không khí lạnh và địa hình đón gió của dãy Trường Sơn sẽ gây ra một đợt mưa rất lớn ở Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi từ 23/10.

Diễn biến cụ thể của đợt mưa lần này phụ thuộc nhiều vào sự tương tác giữa không khí lạnh và cơn bão. Do đó, chính quyền và người dân cần thường xuyên theo dõi các bản tin dự báo thời tiết mới nhất.