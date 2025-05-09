Pháp luật Tin lời 'gia cảnh khó khăn', người phụ nữ cay đắng khi bị hàng xóm lừa gần 800 triệu đồng Lợi dụng sự quen biết và lòng tin của người hàng xóm, Phạm Ánh Nguyệt (33 tuổi, Nghệ An) đã dựng chuyện gia đình khó khăn để vay tiền, vàng rồi chiếm đoạt. Bằng những lời nói gian dối và chiêu trò tinh vi, Nguyệt khiến nạn nhân sập bẫy, mất trắng tài sản và tổn thương tinh thần. Vụ việc là lời cảnh tỉnh về sự nhẹ dạ cả tin và bài học đắt giá trong việc quản lý tài sản.

Bịa chuyện 'gia cảnh khó khăn' để vay tiền, vàng

Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An vừa mở phiên xét xử bị cáo Phạm Ánh Nguyệt (33 tuổi), quê xã Tam Đồng (Nghệ An) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Do đang nuôi con nhỏ nên Nguyệt được tại ngoại. Trong hai ngày diễn ra phiên xét xử, nữ bị cáo một mình đến tòa. Trong khi đó, bà Phạm Thị Th. - nạn nhân của màn kịch do Nguyệt giăng ra thì buồn rầu đến tòa cùng vài người thân.

Giữa bà Th. và bị cáo chẳng phải mối quan hệ máu rủ ruột rà. Họ chỉ là hàng xóm, quen biết nhau trong quá trình Nguyệt từ quê xuống thành phố thuê ki-ốt buôn bán hoa quả. Vì lòng thương, sự tin người mà bị hại đã nhiều lần cho bị cáo vay mượn tiền, vàng. Để rồi, điều bị hại nhận lại là sự lừa dối trắng trợn. Hành vi của Nguyệt không những làm bà Th. bị mất tài sản mà còn khiến tinh thần, cuộc sống của nạn nhân bị đảo lộn.

Bị cáo Phạm Ánh Nguyệt. Ảnh: Trần Vũ

Kể lại quá trình bị Phạm Ánh Nguyệt lừa đảo, bà Th. nhiều lần lắc đầu, bất bình. Bà quen Nguyệt trong quá trình thiếu phụ này thuê ốt bán hoa quả trên đường Đinh Lễ, TP. Vinh (cũ). Từ khách hàng, họ dần thân quen nhau. Quá trình quen biết Nguyệt thấy bà Th. có tài sản, dễ tin người nên nảy sinh ý định lừa đảo.

Ban đầu, Nguyệt đưa ra lý do bố mẹ bị ốm phải nhập viện điều trị nên cần tiền gấp. Động lòng trắc ẩn nên bà Th. không ngần ngại cho hàng xóm vay tiền để lo việc gia đình. Nhận thấy hàng xóm dễ tin người, Nguyệt đưa ra các lý do khác để lừa vay tiền, vàng của bà Th.

Nguyệt lừa nạn nhân việc bố mẹ ở quê có cho thửa đất rừng 22 ha tại huyện Thanh Chương (cũ) đang làm thủ tục sang tên cho mình, hiện cần tiền để làm các thủ tục đất đai. Nguyệt cho hay đã có người muốn mua mảnh đất đó và hứa sau khi bán được bất động sản này sẽ trả lại tiền cho bà T. và cho một số tiền. Để “con mồi” tin tưởng, Nguyệt tự soạn tin nhắn giả danh nhân viên bất động sản đang làm thủ tục lo đất đai rồi gửi cho bà Th. Tin nội dung đó là thật, bà Th. đã nhiều lần cho Nguyệt vay tiền mặt và vàng.

Cơ quan điều tra xác định từ ngày 25/2/2024 đến 16/4/2024, Nguyệt đã đưa ra nhiều thông tin gian dối để lừa đảo, chiếm đoạt của bà Th. 100 triệu đồng và 10 cây vàng (thời điểm định giá số vàng trên giá trị hơn 691 triệu đồng). Tổng giá trị mà Nguyệt đã lừa đảo, chiếm đoạt là hơn 791 triệu đồng.

Khi lòng tin, sự tốt bụng bị lợi dụng

Tại phiên tòa mới diễn ra, bị cáo thừa nhận hành vi lừa đảo để chiếm đoạt tiền, vàng của bị hại. Nữ bị cáo khai vì thấy “bị hại dễ dãi trong việc cho vay tiền, vàng, dễ tin người nên đã nhiều lần tiếp cận lừa đảo bằng chiêu thức vay tiền, vàng”. Để không bị phát hiện, mỗi lần vay mượn tiền hoặc vàng, bị cáo đều viết giấy ghi rõ ngày tháng, số tiền, số vàng vay.

Khi bị bị hại thúc giục việc thanh toán tiền, có đôi lần bị cáo đã trích ra một phần tiền nhỏ để đưa cho bị hại. Toàn bộ tài sản lừa đảo, chiếm đoạt được, bị cáo khai đã dùng để trả nợ mua hàng, chi tiêu cá nhân hết.

Bị hại kể lại việc bị bị cáo nhiều lần thực hiện hành vi lừa đảo. Ảnh: Trần Vũ

Tham dự tòa, bị hại trình bày vấn đề mấu chốt khiến bản thân nhiều lần cho bị cáo vay tiền, vàng là vì sự tin tưởng. Việc bị cáo đưa ra các thông tin thể hiện mình sắp được bố mẹ tặng bất động sản lớn nên bị hại càng tin tưởng. Bị hại cho hay trong khoản tiền bị lừa, có một phần do bị hại đi vay mượn của người khác. Vì vậy, hành vi của bị cáo gây ra khiến cuộc sống, tinh thần của bà bị ảnh hưởng.

Bị hại cảm thấy bức xúc và tức giận trước hành vi lừa đảo của bị cáo. Bà Th. yêu cầu bị cáo phải hoàn trả lại toàn bộ tài sản cho mình để sớm ổn định cuộc sống và trả nợ cho người ta.

Trong phần tranh tụng tại phiên tòa, HĐXX cho rằng bị cáo đã xem thường pháp luật khi nhiều lần thực hiện hành vi lừa vay tiền, vàng. Bản thân bị cáo là người có đủ năng lực trách nhiệm hình sự nhưng vì hám lợi đã thực hiện hành vi lừa đảo. Thông qua phiên tòa, HĐXX cũng nhắc nhở người dân về việc quản lý tài sản của mình. Đừng vì sự nhẹ dạ cả tin mà cho người khác vay mượn tài sản khi chưa tìm hiểu kỹ, kiểm chứng những thông tin mà họ đưa ra.

Được nói lời sau cùng trước khi tòa vào nghị án, bị cáo thể hiện sự ăn năn hối lỗi về hành vi phạm tội của bản thân để xin tòa xem xét giảm nhẹ hình phạt. Nữ bị cáo trình bày hoàn cảnh gia đình khó khăn, đứa con thứ 4 mới hơn 2 tháng tuổi, các con còn nhỏ, đang tuổi ăn học. Bị cáo hứa sẽ cố gắng hoàn trả tài sản cho bị hại. Trước khi phiên tòa diễn ra, bị cáo đã bồi thường hơn 260 triệu đồng cho bị hại.

HĐXX nhận định, hành vi của bị cáo là vi phạm pháp luật, đã xâm phạm đến quyền sở hữu tài sản của người khác được pháp luật bảo vệ. Hành vi phạm tội của bị cáo đã ảnh hưởng lớn đến an ninh trật tự và đời sống của nhân dân nên cần xử phạt một mức án nghiêm minh để răn đe, giáo dục đối với bị cáo. Tuy nhiên, cũng cần xem xét một số tình tiết giảm nhẹ cho bị cáo như thành khẩn khai báo, ăn năn hối lỗi, đã bồi thường một phần thiệt hại.

Xem xét toàn diện vụ án, HĐXX tuyên phạt bị cáo Phạm Ánh Nguyệt 11 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Về dân sự, tòa buộc bị cáo phải trả lại tiền cho bị hại (được trừ đi số tiền đã bồi thường).

Phiên tòa khép lại, bị cáo – do được tại ngoại, lặng lẽ rời đi bằng lối khác để tránh chạm mặt người từng là bạn. Từng thân quen, từng giúp đỡ nhau, nhưng sau tất cả, tình nghĩa ấy đã tan vỡ cùng với niềm tin bị đánh cắp. Vụ án kết thúc bằng bản án nghiêm khắc, nhưng bài học về lòng tin và cách bảo vệ tài sản vẫn còn nguyên giá trị như một lời nhắc tỉnh táo dành cho tất cả chúng ta.