Thứ Ba, 30/9/2025
Tiếng Việt
Kinh tế

Tin lũ đặc biệt lớn trên sông Hồng

Quốc Duẩn 30/09/2025 06:56

Lũ trên sông Thao (sông Hồng) đoạn qua trạm Yên Bái tăng vọt do mưa bão và xả lũ, có lúc 4 giờ dâng 2,6 m, nguy cơ ngập cao ven sông.

Mưa lớn do bão Bualoi (bão số 10) làm mực nước sông Thao/Sông Hồng tại trạm Yên Bái (tỉnh Lào Cai) dâng rất nhanh trong đêm. Chỉ trong 4 giờ, mực nước tăng thêm 2,6 m. Lúc 0h ngày 30/9, cơ quan khí tượng phát tin về lũ đặc biệt lớn trên Sông Hồng.

Tại thời điểm 21h ngày 29/9, thủy điện Đồng Sung xả 5.505 m³/s, cộng hưởng với mưa lớn khiến đường lũ lên gấp.

Trong 6–12 giờ tới, lũ trên sông Thao (sông Hồng) tiếp tục lên, khả năng đạt đỉnh cao hơn mức báo động 3 từ 2–2,6 m; vẫn thấp hơn đỉnh lịch sử năm 2024 khoảng 1,73–1,13 m.

Giai đoạn 12–24 giờ tiếp theo, mực nước bắt đầu giảm nhưng vẫn duy trì trên báo động 3, nguy cơ ngập vùng trũng còn cao.

sông Thao

Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Lào Cai yêu cầu các xã, phường ven sông Hồng thông báo ngay cho người dân, tổ chức hoạt động trên sông, cơ sở nuôi trồng thủy sản, phương tiện vận tải thủy, bến đò và các công trình đang thi công. Mục tiêu là bảo đảm an toàn người và tài sản, chủ động di dời khỏi khu vực có nguy cơ ngập sâu, sạt lở, dòng chảy xiết.

Người dân theo dõi cập nhật lũ, không qua lại bến đò, ngầm tràn khi nước dâng; gia cố bè nuôi, neo đậu phương tiện; di chuyển máy móc, hàng hóa lên vị trí cao ráo; chuẩn bị nguồn điện dự phòng và liên hệ lực lượng chức năng khi cần hỗ trợ.

Thủ tướng chỉ đạo khẩn trương khắc phục hậu quả bão số 10 và mưa lũ

Thủy điện Bản Vẽ cắt giảm 84% lưu lượng lũ, góp phần giảm thiểu thiệt hại cho hạ du

Huy động mọi lực lượng, phương tiện ứng phó với nguy cơ triều cường, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất sau bão số 10

