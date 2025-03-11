Thứ Hai, 3/11/2025
Tin mới nhất về bão Kalmaegi: Di chuyển nhanh, ngày 7/11 có thể vào miền Trung

Bảo Anh 03/11/2025 08:01

Bão Kalmaegi tiếp tục di chuyển nhanh và cường độ mạnh thêm. Dự báo, khoảng 5/11, bão đi vào Biển Đông, trở thành cơn bão số 13; sau đó khả năng di chuyển vào đất liền khu vực miền Trung.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, đến 1h sáng nay (3/11), vị trí tâm bão Kalmaegi đang ở trên vùng biển phía Đông miền Trung Philippines. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh 103-117km/h, giật cấp 14, tăng 2 cấp so với lúc 16h chiều qua (2/11).

Hiện bão đang di chuyển nhanh theo hướng Tây với tốc độ khoảng 30km/h.

bao KALMAEGI.jpg
Vị trí và hướng di chuyển bão Kalmaegi, cập nhật sáng 3/11. Ảnh: NCHMF

Dự báo trong 24 giờ tới, bão tiếp tục đi nhanh theo hướng Tây với tốc độ khoảng 20km/h và cường độ có khả năng mạnh thêm. Đến 1h sáng mai (4/11), tâm bão trên vùng biển phía Đông miền Trung Philippines với cường độ mạnh lên cấp 12 (118-133km/h), giật cấp 15.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão đổi hướng, di chuyển theo Tây Tây Bắc với tốc độ 20-25km/h. Đến 1h sáng 5/11, vị trí tâm bão ở trên khu vực phía Tây miền Trung Philippines, cường độ duy trì cấp 12, giật cấp 15.

Dự báo, khoảng rạng sáng 5/11 (thứ Tư), bão Kalmaegi có khả năng đi vào Biển Đông và trở thành cơn bão số 13 trong năm 2025. Sau khi vào Biển Đông, bão Kalmaegi vẫn di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 20-25km/h, cường độ bão có khả năng mạnh thêm.

Đến 1h sáng 6/11, vị trí tâm bão ở trên khu vực giữa Biển Đông với cường độ tăng thêm một cấp, mạnh cấp 13 (134-149km/h), giật cấp 17.

Sau đó, bão tiếp tục di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20-25km và cường độ có khả năng mạnh thêm.

Đến khoảng 1h sáng 7/11, vị trí tâm bão ở trên vùng biển các tỉnh miền Trung, lúc này cường độ bão có thể mạnh đến cấp 14 (150-166km/h), giật cấp 17.

Trước đó, cơ quan khí tượng nhận định khoảng ngày 7/11, bão có khả năng di chuyển vào đất liền nước ta, vùng trọng tâm cần lưu ý có khả năng chịu tác động trực tiếp là từ Đà Nẵng đến Khánh Hòa.

Biển Đông sắp đón thêm 2-3 cơn bão trong tháng 11, không khí lạnh tăng mạnh

Biển Đông sắp đón thêm 2-3 cơn bão trong tháng 11, không khí lạnh tăng mạnh.

Bão có thể gây gió mạnh và mưa lớn ở các tỉnh khu vực Trung Trung Bộ, Nam Trung Bộ, Tây Nguyên trong khoảng thời gian từ đêm 6-9/11. Cơ quan khí tượng lưu ý, dự báo bão còn bị tác động của nhiều yếu tố quy mô lớn nên có thể thay đổi, chính quyền và người dân cần theo dõi thường xuyên và cập nhật các dự báo mới.

Do ảnh hưởng của bão, từ khoảng chiều ngày 4/11, vùng biển phía đông khu vực giữa Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9, vùng gần tâm bão mạnh cấp 10-12, giật cấp 14-15, sóng biển cao 5-7m.

Trong khoảng ngày 5-6/11, ở khu vực giữa Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa), vùng biển ngoài khơi khu vực Đà Nẵng - Khánh Hòa có khả năng chịu tác động của gió mạnh cấp 12-14, giật trên cấp 17, sóng biển cao 8-10m.

Toàn bộ tàu thuyền, các công trình hoạt động trong vùng nguy hiểm nói trên chịu tác động rất mạnh của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

Theo vietnamnet.vn
https://vietnamnet.vn/tin-moi-nhat-ve-bao-kalmaegi-di-chuyen-nhanh-ngay-7-11-co-the-vao-mien-trung-2458545.html
