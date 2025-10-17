Kinh tế Nghệ An chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão Ngày 17/10, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Nghệ An ban hành Công văn số 56/BCH.SNNMT về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới gần Biển Đông có khả năng mạnh lên thành bão, gửi đến UBND các phường, xã ven biển và các cơ quan, đơn vị liên quan.

Theo bản tin của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hiện nay một áp thấp nhiệt đới đang hoạt động trên vùng biển phía Đông miền Trung Philippines, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 13,5 độ vĩ Bắc; 130,2 độ kinh Đông. Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây với tốc độ 20–25 km/giờ và có khả năng mạnh lên thành bão.



Do ảnh hưởng của hình thái thời tiết này, từ ngày 19/10, vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 6–7, vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10; sóng biển cao từ 2,5–4,5m; biển động mạnh.



Mưa lớn gây ngập úng do ảnh hưởng của bão số 10 tại Nghệ An. Ảnh: Quang An

Để chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh đề nghị UBND các phường, xã ven biển; Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh; Đài Thông tin Duyên hải Bến Thủy và các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện một số nội dung sau:



Theo dõi chặt chẽ bản tin cảnh báo, dự báo và diễn biến của áp thấp nhiệt đới; thông báo cho thuyền trưởng, chủ các phương tiện, tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết để chủ động phòng tránh, có kế hoạch sản xuất phù hợp, đảm bảo an toàn về người và tài sản; duy trì thông tin liên lạc nhằm xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra. Sẵn sàng lực lượng, phương tiện để triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống.

Các cơ quan thông tin đại chúng, đặc biệt là Báo và Phát thanh – Truyền hình Nghệ An, tăng cường thông tin về diễn biến áp thấp nhiệt đới gần Biển Đông có khả năng mạnh lên thành bão đến cấp chính quyền, chủ phương tiện hoạt động trên biển và người dân biết để chủ động phòng tránh, ứng phó.

Tổ chức trực ban nghiêm túc, thường xuyên báo cáo về Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh để kịp thời chỉ đạo, xử lý các tình huống phát sinh.

Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh đề nghị UBND các phường, xã ven biển cùng các cơ quan, đơn vị liên quan quan tâm tổ chức thực hiện nghiêm túc, đảm bảo an toàn cho người dân và phương tiện trong thời gian áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão di chuyển vào Biển Đông.