Tính chuyên nghiệp của đội ngũ trọng tài điều hành Giải bóng đá Thiếu niên - Nhi đồng Cúp Báo Nghệ An năm 2023

(Baonghean.vn) - Giải bóng đá Thiếu niên - Nhi đồng Cúp Báo Nghệ An lần thứ 25 năm 2023 đã thực sự là ngày hội cho các em nhỏ trên khắp địa bàn tỉnh. Để có được thành công đó, không thể không nhắc đến đội ngũ trọng tài đã trực tiếp tham gia điều hành giải.

Cú xua tay chính xác

Buổi chiều của một ngày trung tuần tháng 6, khán đài A sân Vinh hầu như không còn một chỗ trống. Sức nóng như được cảm nhận rõ bởi những âm thanh hò reo được phát ra từ đông đảo khán giả có mặt tại đây. Trọng tài chính Dương Duy Dũng cất còi và trận đấu chung kết giữa Thiếu niên Quỳnh Lưu với Thiếu niên thành phố Vinh tại Giải bóng đá Thiếu niên - Nhi đồng Cúp Báo Nghệ An lần thứ 25 năm 2023 chính thức diễn ra.

Khác với tính chất của một trận đấu chung kết, hai đội không hề có ý định thăm dò mà ngay lập tức đẩy cao nhịp độ tấn công. Với tốc độ rực lửa mà cầu thủ đôi bên thiết lập đòi hỏi tổ trọng tài điều khiển trận chung kết phải luôn tập trung ở mức cao, nhằm đưa ra những quyết định chính xác.

Tình huống gây tranh cãi đến ở khoảng giữa thời gian thi đấu của hiệp 2, khi một số khán giả Quỳnh Lưu cho rằng thủ môn thành phố Vinh đã phạm lỗi với tiền đạo đội nhà trong vòng cấm và đòi phải được hưởng phạt đền. Tuy nhiên sau khi xem lại hình ảnh được phát trên livestream Báo Nghệ An có thể thấy, trước khi xuất phát, thủ môn của Thiếu niên thành phố Vinh đã đứng gần với bóng hơn so với cầu thủ đối phương. Vậy nên chiếu theo luật thì tình huống đó thủ môn không phạm lỗi với tiền đạo Quỳnh Lưu.

Có thể khẳng định chỉ trong một khoảng thời gian được tính bằng giây, trọng tài Dương Duy Dũng đã có một quyết định chính xác. Để có được điều đó, đòi hỏi tổ trọng tài điều khiển trận đấu phải nắm rất rõ luật, luôn duy trì sự tập trung cao, phán đoán tình huống tốt và đủ bản lĩnh để không chịu những sức ép đến từ bên ngoài sân.

Theo dõi tình huống, Trợ lý trọng tài FIFA Trần Duy Khánh cho rằng: “Trọng tài chính điều khiển trận chung kết đã có cú xua tay chính xác, trong tình huống thủ môn Thiếu niên TP Vinh va chạm với một cầu thủ Quỳnh Lưu trong vòng cấm. Ngoài ra, trong suốt quá trình điều hành, tổ trọng tài đã luôn có được sự phối hợp nhịp nhàng, luôn tập trung cao độ, qua đó đã góp phần mang đến một trận đấu thành công”.

Kết thúc trận chung kết, Thiếu niên Quỳnh Lưu với sự xuất sắc đã giành chiến thắng với tỷ số 3-2. Chiến thắng này giúp đội bóng xứ Quỳnh chính thức bước lên ngôi vị cao nhất của Giải bóng đá Thiếu niên - Nhi đồng Cúp Báo Nghệ An lần thứ 25 năm 2023. Đồng thời với cách điều hành chính xác, mềm mại, tổ trọng tài điều khiển trận chung kết cũng được ban tổ chức bầu chọn là tổ trọng tài xuất sắc của giải đấu. Những nhà cầm cân nảy mực của trận chung kết không chỉ làm tốt trong vai trò xử lý các tình huống trên sân, mà còn cho thấy được sự linh hoạt khi giúp các chân sút nhí có thêm sự tự tin, hưng phấn để thể hiện hết khả năng chơi bóng của mình. Có thể khẳng định họ đã góp công lớn để mang đến một trận chung kết mãn nhãn, thỏa lòng mong mỏi của đông đảo khán giả theo dõi trận đấu.

Góp công lớn vào sự thành công của giải

Những ngày trước khi diễn ra giải đấu, công tác trọng tài luôn được ban tổ chức chú trọng và đặt sự quan tâm lớn, bởi giải muốn thành công thì công tác điều hành trong mỗi trận đấu phải thực sự công tâm, khách quan, đúng luật. Bên cạnh đó, để các cầu thủ nhí được hưởng niềm vui trọn vẹn thì sự công bằng, tạo hưng phấn cho các em thi đấu là điều vô cùng quan trọng.

Với những tiêu chí đó, ban tổ chức đã mời Ban trọng tài Nghệ An vào để trực tiếp điều hành giải đấu. Dưới sự điều hành, tổ chức của trọng tài Trần Duy Khánh (Trợ lý Trọng tài FIFA) đội ngũ trọng tài làm việc tại giải đấu năm nay đã cho thấy được sự chuyên nghiệp, có chuyên môn cao, khách quan và không bị chi phối bởi bất cứ một tác động nào về tư tưởng.

Tất cả các trọng tài tham gia điều khiển các trận đấu tại Giải bóng đá Thiếu niên - Nhi đồng Cúp Báo Nghệ An lần thứ 25 năm 2023 đều có trình độ ít nhất là chứng chỉ sơ cấp do Liên đoàn Bóng đá Việt Nam cấp. Điều đặc biệt ở giải năm nay có khá đông trọng tài đang trong độ tuổi rất trẻ. Đội ngũ này được đào tạo bài bản, được tiếp cận với các kiến thức mới, luôn thể hiện được sự nhạy bén, nhanh nhạy khi điều hành các trận đấu.

Trước mỗi trận, Ban trọng tài sẽ chọn ra tổ trọng tài để điều khiển. Mỗi thành viên trong tổ trọng tài phải đảm bảo được các tiêu chí như đủ chuyên môn, sức khỏe, không liên quan đến vùng miền, mối quan hệ với hai đội đang thi đấu trên sân... Ngoài ra đội ngũ trọng tài tham gia giải lần này còn được trang bị bộ đàm, trang phục tiêu chuẩn giúp thuận lợi hơn trong quá trình điều khiển trận đấu.

Tất cả những yếu tố trên đã góp phần để các trọng tài thực thi tốt nhiệm vụ ở tất cả các trận đấu đã qua của giải. Khác với một số mùa giải trước đây, thường xảy ra các kiện tụng, tranh cãi thì năm nay các đội bóng đều tỏ ra hài lòng với cách điều hành của trọng tài.

Ông Vũ Đức Quyết - Huấn luyện viên đội Thiếu niên Yên Thành cho hay: “Tôi đã làm công tác huấn luyện cho các đội bóng Yên Thành tham gia Giải bóng đá Thiếu niên - Nhi đồng Cúp Báo Nghệ An rất nhiều lần, nhưng năm nay tôi thấy đội ngũ trọng tài điều hành các trận đấu hết sức chuyên nghiệp. Họ được trang bị các thiết bị hiện đại, có chuyên môn nghiệp vụ tốt, điều khiển trận đấu khách quan, vô tư, công bằng. Điều đó mang đến sự hài lòng không chỉ cho đội bóng của chúng tôi mà có lẽ là tất cả các đội bóng khác tham gia giải. Tôi chỉ thực sự chưa ưng ý trong trận đấu mở màn của đội Thiếu niên Yên Thành khi đội ngũ trọng tài trẻ điều khiển còn đôi chút lúng túng. Tuy nhiên sau khi nhận phản hồi từ đội bóng, Ban trọng tài Nghệ An đã rút kinh nghiệm và có sự điều chỉnh kịp thời. Tôi nghĩ rằng giải đấu năm nay thành công trong đó có sự đóng góp của đội ngũ trọng tài”.

Đánh giá về công tác trọng tài điều hành tại Giải bóng đá Thiếu niên - Nhi đồng Cúp Báo Nghệ An lần thứ 25 năm 2023, ông Nguyễn Đình Nghĩa - Phó Tổng Giám đốc Câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An, Phó trưởng Ban tổ chức giải cho rằng: “Các trọng tài đã ý thức rất rõ về trách nhiệm của mình khi là một thành viên trong Ban trọng tài Nghệ An. Họ đã làm việc rất tốt, điều khiển các trận đấu khách quan, chính vì thế nên không có bất cứ một khiếu kiện nào của các đội gửi đến ban tổ chức. Chúng tôi đánh giá cao về những đóng góp của đội ngũ trọng tài trong giải đấu lần này”.

Như vậy Giải bóng đá Thiếu niên - Nhi đồng Cúp Báo Nghệ An lần thứ 25 năm 2023 đã khép lại. Giải đấu đã thực sự là ngày hội của các em nhỏ trên khắp địa bàn tỉnh trong mỗi dịp Hè về. Giải đã thành công ngoài mong đợi trong đó có sự cộng hưởng từ nhiều phía như công tác tổ chức, chất lượng chuyên môn của các đội bóng, truyền thông... Đặc biệt là có sự đóng góp của đội ngũ trọng tài trực tiếp điều hành giải.