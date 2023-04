Tình duyên lận đận của 3 nữ MC 'Bạn muốn hẹn hò'

(Baonghean.vn) - Chiều 14/4, Văn phòng Tỉnh ủy phối hợp với Ban Tổ chức Tỉnh ủy tổ chức Lễ công bố Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy bổ nhiệm Thư ký Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An.

(Baonghean.vn) - Chiều 14/4, Liên đoàn Quần vợt tỉnh Nghệ An tổ chức Đại hội đại biểu khóa II, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

(Baonghean.vn) - Chiều 13/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An đã đồng loạt khám xét 5 địa điểm liên quan tới vụ khai thác khoáng sản trái phép tại huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An.