Tỉnh Nghệ An trao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư điều chỉnh dự án Khu công nghiệp WHA

Tham dự buổi lễ, về phía UBND tỉnh có các đồng chí: Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Lê Ngọc Hoa - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo BQL KKT Đông Nam; các sở, ngành và huyện Nghi Lộc. Về phía nhà đầu tư có bà Nguyễn Thị Bích Liên - Tổng Giám đốc Công ty cổ phần WHA Industrial Zone Nghệ An; lãnh đạo Tập đoàn WHA tại Thái Lan dự theo hình thức trực tuyến.

Toàn cảnh buổi lễ. Ảnh: Phạm Bằng Dự án KCN WHA Industrial Zone 1 Nghệ An là một trong những dự án trọng điểm của tỉnh Nghệ An với diện tích quy hoạch là 498 ha, tổng mức đầu tư dự án là 2.056,5 tỷ đồng (tương đương 92,2 triệu USD). Năm 2017, Dự án đã được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư tại Quyết định số 681/QĐ-TTg ngày 22/5/2017 với mục tiêu là đầu tư xây dựng kinh doanh hạ tầng KCN, khu công nghiệp công nghệ cao và khu đô thị.



Giai đoạn 2017-2020, nhà đầu tư đã triển khai đầu tư xây dựng và cơ bản hoàn thành Phân khu 1 của dự án với diện tích 143,5ha. Trong những năm qua, đặc biệt là năm 2020, mặc dù gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 nhưng KCN WHA vẫn đạt được nhiều kết quả tích cực trong thu hút đầu tư các dự án thứ cấp.

Một góc KCN WHA nằm trong Khu kinh tế Đông Nam. Ảnh tư liệu

Tính đến tháng 3/2021, KCN WHA đã thu hút được 7 dự án thứ cấp, tổng vốn đăng ký 2.925,7 tỷ đồng (tương đương 126,6 triệu USD), tổng diện tích cho thuê đất là 54,89 ha, tỷ lệ lấp đầy đạt 53,8%.

Một trong số những dự án thứ cấp có quy mô lớn, có tính động lực phát triển đã đăng ký đầu tư vào KCN WHA là dự án của Công ty TNHH Công nghiệp chính xác Goertek Vina với tổng vốn đầu tư giai đoạn 1 là 100 triệu USD. Dự án đã tổ chức khởi công vào ngày 21/1/2021 và đang triển khai đầu tư xây dựng, dự kiến tháng 12/2021 giai đoạn 1 của dự án sẽ đi vào hoạt động.

Tổng vốn đầu tư giai đoạn 2 của dự án khoảng 200 triệu USD đã được điều chỉnh tăng diện tích đất sử dụng từ 28,8 ha lên 40,4 ha ngày 24/2/2021 và dự kiến giai đoạn 3 của dự án với tổng mức đầu tư khoảng 300 triệu USD. Theo đó, khi dự án hoàn thành sẽ tạo việc làm cho khoảng 30.000 lao động, đóng góp rất tích cực vào sự phát triển kinh tế của tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021-2025 và những năm tiếp theo.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung trao Quyết định đăng ký đầu tư điều chỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Hoa tặng hoa chúc mừng Công ty CP WHA Industrial Zone Nghệ An. Ảnh: Phạm Bằng Để đáp ứng nhu cầu của các nhà đầu tư trong thời gian tới, nhất là xu hướng dịch chuyển làn sóng đầu tư nước ngoài vào Việt Nam nói chung và tỉnh Nghệ An nói riêng và đảm bảo thích ứng chính sách thu hút đầu tư của cả nước, chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và kế hoạch xúc tiến, đầu tư của doanh nghiệp, Công ty cổ phần WHA Industrial Zone Nghệ An đề xuất điều chỉnh dự án với mong muốn tạo quỹ đất công nghiệp sạch để có thể thu hút các dự án sản xuất công nghiệp có quy mô lớn, có tính động lực để thúc đẩy phát triển tiềm lực các nhà đầu tư tại Nghệ An và phát triển kinh tế - xã hội cho địa phương.



Theo đó, Phân khu 2 của Dự án KCN WHA Industrial Zone 1 - Nghệ An với diện tích 354,5ha đã được điều chỉnh mục tiêu từ đầu tư xây dựng kinh doanh hạ tầng Khu đô thị và Khu Công nghiệp Công nghệ cao thành đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng Khu công nghiệp, đồng thời điều chỉnh địa điểm về xã Nghi Hưng và Nghi Đồng (Nghi Lộc) để đảm bảo phù hợp với Quy hoạch chung xây dựng KKT Đông Nam và đồng bộ trong kết nối hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp.

Công ty CP WHA Industrial Zone Nghệ An tặng quà UBND tỉnh Nghệ An. Ảnh: Phạm Bằng

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, trong những tháng cuối năm 2020 và 2 tháng đầu năm 2021, kết quả thu hút đầu tư của tỉnh Nghệ An đạt nhiều tín hiệu tích cực.

Thể hiện là tỉnh đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho Dự án Everwin USA với tổng mức đầu tư 200 triệu USD tại KCN VSIP; Dự án của Công ty Goertek Việt Nam với tổng mức đầu tư giai đoạn 1 là 100 triệu USD tại KCN WHA; cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho Dự án Khu công nghiệp Hoàng Mai I với tổng mức đầu tư 750 tỷ đồng tại thị xã Hoàng Mai.

Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Phạm Bằng

Nhấn mạnh dự án WHA Industrial Zone là dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá đề xuất điều chỉnh dự án hoàn toàn chính xác, đúng với xu hướng phát triển trong việc thu hút đầu tư vào KCN trên địa bàn tỉnh. Và đến ngày 16/3/2021, Thủ tướng Chính phủ đã có quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư của dự án WHA Industrial Zone. Qua đó tiếp tục khẳng định quyết tâm, nỗ lực của tỉnh trong việc hỗ trợ, đồng hành với nhà đầu tư để đạt được mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh.

“Tỉnh Nghệ An trân trọng cảm ơn Tập đoàn WHA Thái Lan, Công ty cổ phần WHA Industrial Zone Nghệ An đã luôn tin tưởng và quyết tâm, nỗ lực để triển khai thực hiện đầu tư dự án. Đồng thời tin tưởng rằng, khi Phân khu 2 với diện tích 354,5 ha của dự án đi vào hoạt động sẽ thực hiện được mục tiêu thu hút thêm nhiều nhà đầu tư vào đầu tư tại KCN”, Chủ tịch UBND tại tỉnh Nghệ An phát biểu.

Xác định đây là một trong những dự án quan trọng, có vai trò động lực trong thu hút đầu tư của tỉnh năm 2021 và giai đoạn 2021 - 2025, tỉnh Nghệ An cam kết sẽ tiếp tục đồng hành để hỗ trợ nhà đầu tư giải quyết các vấn đề vướng mắc, khó khăn để triển khai dự án đạt hiệu quả cao.

Buổi lễ được kết nối bằng hình thức trực tuyến tới Tập đoàn WHA tại Thái Lan. Ảnh: Phạm Bằng Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung giao Ban Quản lý KKT Đông Nam chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, huyện Nghi Lộc chủ động, kịp thời giải quyết những đề xuất, kiến nghị của nhà đầu tư theo quy định và những vướng mắc, khó khăn phát sinh nhằm bảo đảm tiến độ triển khai giai đoạn 2 của Dự án KCN WHA Industrial Zone 1 Nghệ An và các dự án thứ cấp trong KCN.



Đối với huyện Nghi Lộc, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị huyện tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, vận động để nhân dân ủng hộ chủ trương phát triển kinh tế - xã hội, thu hút đầu tư trên địa bàn. Đặc biệt, tập trung giải quyết các vấn đề tồn tại, vướng mắc trong công tác GPMB phân khu 1 và phân khu 2 của dự án KCN WHA để sớm bàn giao mặt bằng sạch cho nhà đầu tư.

Phát biểu tại buổi lễ, ông David Nardone - Tổng giám đốc lĩnh vực công nghiệp và quốc tế kiêm Phó Chủ tịch HĐQT Tập đoàn WHA cảm ơn lãnh đạo UBND tỉnh, các sở, ngành, địa phương đã ủng hộ nhà đầu tư nhằm phát triển thành công KCN WHA Industrial Zone 1 Nghệ An. Việc điều chỉnh dự án phản ánh mối quan hệ bền vững giữa nhà đầu tư và tỉnh Nghệ An ngay từ những ngày đầu và không ngừng lớn mạnh trong những năm vừa qua.

Ông David Nardone - Tổng Giám đốc lĩnh vực công nghiệp và quốc tế kiêm Phó Chủ tịch HĐQT Tập đoàn WHA phát biểu tại buổi lễ. Ảnh chụp qua màn hình: Phạm Bằng

Ông David Nardone nhấn mạnh, với nhu cầu đầu tư tăng thì dự kiến phần lớn diện tích đất tại Phân khu 1 KCN WHA sẽ được tập đoàn cho các nhà đầu tư thứ cấp thuê trước cuối năm 2021. Đồng thời, WHA đang đưa ra những bước đi chiến lược nhằm tiếp tục phát triển hạ tầng của dự án càng nhanh càng tốt để đảm bảo tỉnh có nguồn đất công nghiệp phục vụ các nhà đầu tư, tạo ra nhiều việc làm, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của Nghệ An./.