Tỉnh Thanh Hóa ủng hộ đồng bào Nghệ An khắc phục thiệt hại do lũ lụt

Thay mặt Đảng bộ, lãnh đạo và Nhân dân tỉnh nghệ An, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông chân thành cảm ơn sự quan tâm, sẻ chia khó khăn của Đảng bộ, lãnh đạo và Nhân dân tỉnh Thanh Hóa đối với tỉnh Nghệ An. Đây là những tình cảm hết sức quý báu, sự động viên kịp thời, có ý nghĩa đối với tỉnh.

Đồng chí Lại Thế Nguyên - Phó Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa trao quà hỗ trợ cho 5 hộ của xã Hưng Trung, huyện Hưng Nguyên, Nghệ An . Ảnh: Thành Duy

Đồng chí Nguyễn Văn Thông cũng thông báo với đoàn công tác tỉnh Thanh Hóa về những thiệt hại do mưa lũ, ngập lụt, sạt lở gây ra đối với đời sống, sản xuất của Nhân dân, hạ tầng giao thông... trên địa bàn tỉnh; đồng thời khẳng định sự động viên, hỗ trợ kịp thời của các tổ chức, cá nhân, các cấp, các ngành, các tỉnh bạn, đặc biệt hôm nay đoàn công tác do lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa đã trực tiếp vào động viên, chia sẻ, góp phần giúp Nghệ An sớm vượt qua khó khăn, khắc phục những thiệt hại do hoàn lưu bão số 9 gây ra trên địa bàn.

Gạo hỗ trợ của tỉnh Thanh Hóa được chuyển đến xã Hưng Trung, huyện Hưng Nguyên, Nghệ An. Ảnh: Thành Duy