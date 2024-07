Thời sự Tỉnh ủy, UBND tỉnh Nghệ An ban hành công văn về 2 ngày Quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng Các cơ quan, công sở, nơi công cộng treo cờ rủ, không tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí công cộng trong 2 ngày Quốc tang (25/7/2024 và 26/7/2024).

Công sở phường Lê Mao, thành phố Vinh treo cờ rủ từ ngày 22/7/2024 tưởng nhớ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ảnh: Thành Duy

Thực hiện Thông cáo đặc biệt về tang lễ đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Tỉnh ủy Nghệ An đã ban hành Công văn số 2808-CV/TU, ngày 22/7/2024 gửi Ban Cán sự Đảng, Đảng đoàn; các huyện, thành, thị ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy; Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh truyền đạt ý kiến Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An yêu cầu:

Các cơ quan, đơn vị thông tin kịp thời, đầy đủ đến cán bộ, đảng viên về tang lễ đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Các cơ quan, công sở, nơi công cộng treo cờ rủ, không tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí công cộng trong 2 ngày Quốc tang (25/7/2024 và 26/7/2024).

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan đẩy mạnh tuyên truyền về thân thế, sự nghiệp, những cống hiến to lớn của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc.

Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ đội Biên phòng tỉnh, các địa phương, đơn vị tăng cường công tác đảm bảo an ninh, trật tự; giữ vững chủ quyền an ninh biên giới trên bộ, trên biển, trên không, tuyệt đối không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Cùng ngày, UBND tỉnh Nghệ An đã ban hành Công văn số 6137/UBND-VX gửi các sở, ban, ngành cấp tỉnh; UBND các huyện, thành phố, thị xã yêu cầu thực hiện một số nội dung về Lễ Quốc tang đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, gồm:

Các cơ quan, công sở, nơi công cộng trên địa bàn tỉnh treo cờ rủ trong 2 ngày Quốc tang đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng (ngày 25 và 26/7/2024).

Cờ rủ là Quốc kỳ, có dải băng tang (kích thước bằng 1/10 chiều rộng lá cờ, chiều dài theo chiều dài lá cờ và chỉ treo đến 2/3 chiều cao của cột cờ, dùng băng vải đen buộc không để cờ bay).

UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu các sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh; UBND các huyện, thành phố, thị xã chỉ đạo, hướng dẫn dừng, hoãn tổ chức các chương trình nghệ thuật, sự kiện văn hóa, thể thao, hoạt động vui chơi, giải trí công cộng trên địa bàn tỉnh trong 2 ngày Quốc tang.