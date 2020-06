Tổ chức cuộc thi tìm hiểu 'Lịch sử tỉnh Nghệ An 990 năm hình thành và phát triển'

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An có công văn truyền đạt ý kiến của đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cho phép Tỉnh đoàn Nghệ An tổ chức cuộc thi tìm hiểu “Lịch sử tỉnh Nghệ An 990 năm hình thành và phát triển”.