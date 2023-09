Tổ công tác của Bộ Công an trực tiếp kiểm tra, xử lý vi phạm nồng độ cồn tại thành phố Vinh

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an, 6 tổ công tác (do Cục Cảnh sát giao thông chủ trì phối hợp với một số lực lượng có liên quan) sẽ phối hợp với công an các tỉnh, thành trên địa bàn cả nước để tổ chức kiểm tra, xử lý vi phạm nồng độ cồn. Tại địa bàn Nghệ An, Tổ công tác số 5, do Thượng tá Trần Thanh Hòa - Phó trưởng Phòng 1, Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an làm tổ trưởng.

Tổ công tác số 5 kiểm tra tại địa bàn thành phố Vinh trong tối 22/9. Ảnh: P.V

Theo kế hoạch, Tổ công tác số 5 sẽ phối hợp với các đơn vị của Công an Nghệ An tổ chức kiểm tra, xử lý vi phạm nồng độ cồn đối với người điều khiển xe máy và ô tô ở tất cả các tuyến trọng điểm trên địa bàn tỉnh.

Các phương tiện khi tham gia giao thông qua chốt đều phải dừng lại để lực lượng chức năng kiểm tra. Ảnh: P.V

Trong tối 22/9, tổ công tác đã phối hợp với Đội Cảnh sát giao thông trật tự, Công an thành phố Vinh tổ chức kiểm tra, xử lý vi phạm nồng độ cồn tại nhiều tuyến đường trên địa bàn thành phố.

Kiểm tra nồng độ cồn người điều khiển xe ô tô. Ảnh: P.V

Theo tổ công tác, tùy tình hình, việc kiểm tra ít nhất sẽ diễn ra trong thời gian từ 2-3 ngày, tổ sẽ vừa kết hợp kiểm tra lưu động và cố định.

Thời điểm lập chốt tiến hành kiểm tra, xử phạt hành vi vi phạm quy định nồng độ cồn tập trung vào buổi trưa, buổi tối. Trong đó, cao điểm vào buổi tối, từ 19h30, chủ yếu tại khu vực tập trung đông dân cư, nhà hàng…

Kiểm tra nồng độ cồn đối với người điều khiển xe máy. Ảnh: P.V

Với quan điểm xử lý kiên quyết, triệt để đối với các hành vi vi phạm nồng độ cồn, các phương tiện khi tham gia giao thông qua chốt đều phải dừng lại để lực lượng chức năng kiểm tra.

Tổ công tác lập biên bản xử lý người vi phạm. Ảnh: P.V

Thượng tá Trần Thanh Hòa- Phó trưởng Phòng 1, Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an, Tổ trưởng Tổ công tác số 5 cho biết, trong buổi đầu kiểm tra tại thành phố Vinh, mặc dù chưa có số liệu thống kê cụ thể, nhưng qua số lượng kiểm tra cho thấy người dân chấp hành tốt, số trường hợp vi phạm rất nhỏ.