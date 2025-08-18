Xã hội Tô thắm thêm hình ảnh, phẩm chất cao quý “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới Lực lượng vũ trang Nghệ An ra đời từ truyền thống yêu nước và cách mạng trên quê hương Xô Viết Nghệ Tĩnh, tiếp nối truyền thống của các chiến sĩ "Tự vệ Đỏ", "Xích vệ Đỏ". Trong suốt 80 năm qua, lực lượng vũ trang Nghệ An đã vượt qua nhiều khó khăn, gian khổ, đóng góp to lớn trong các cuộc kháng chiến và bảo vệ Tổ quốc.

Đại tá NGUYỄN VĂN AN - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An

Kỹ thuật: Hồng Toại • 17/08/2025

Trải qua 80 năm (21/8/1945 - 21/8/2025) xây dựng chiến đấu và trưởng thành, LLVT tỉnh Nghệ An đã phát huy cao độ thành tích của các đội “Tự vệ Đỏ”, luôn nêu cao dũng khí cách mạng, lập nhiều chiến công, để lại nhiều dấu ấn lịch sử trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp.

Lá cờ Quyết chiến Quyết thắng của Chủ tịch Hồ Chí Minh trao cho Quân đội nhân dân Việt Nam đã hiên ngang tung bay trên nóc hầm tướng De Castries. Ảnh tư liệu

Hơn 80 ngàn người con ưu tú quê hương Nghệ An tình nguyện gia nhập Quân đội, bổ sung chi viện cho tiền tuyến, góp phần trực tiếp xây dựng các đơn vị chủ lực đầu tiên của Quân đội nhân dân Việt Nam; xây dựng, tổ chức 150.000 dân quân, du kích; huy động gần 20 vạn dân công, thanh niên xung phong vận chuyển hàng vạn tấn lương thực, thực phẩm, mở đường giao thông. Phối hợp với bộ đội chủ lực phục vụ chiến đấu và chiến đấu trên các chiến trường. Huy động, đóng góp hơn 10 vạn tấn lương thực, thực phẩm cho các mặt trận. Lực lượng vũ trang Nghệ An là lực lượng nòng cốt xung kích đi đầu trên mặt trận diệt giặc đói, giặc dốt và là lực lượng tin cậy trong cuộc cách mạng ruộng đất ở nông thôn.

Kết thúc cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, Nghệ An có 96 đơn vị và cá nhân lập chiến công xuất sắc được Nhà nước, Chính phủ khen thưởng, trong đó có 8 cán bộ, chiến sĩ được Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.

Đội dân công hỏa tuyến huyện Quỳnh Lưu tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ. Ảnh tư liệu Dân công dùng xe đạp thồ phục vụ Chiến dịch Điện Biên Phủ. Ảnh tư liệu

Trong 20 năm kháng chiến chống đế quốc Mỹ xâm lược, LLVT Nghệ An cùng lúc thực hiện 4 nhiệm vụ trên 3 chiến trường, tập trung cao độ cả tư tưởng, tổ chức, lực lượng và thế trận rộng khắp tạo nên sức mạnh tổng hợp của các LLVT nhân dân trên địa bàn, góp phần quan trọng cùng quân và dân cả nước đánh bại 2 cuộc chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ. Bất luận sự khốc liệt của chiến tranh Nghệ An là trọng điểm đánh của đế quốc Mỹ, LLVT Nghệ An vẫn quyết giữ vững mạch máu giao thông, giữ vững địa bàn hậu phương, thực hiện chi viện tích cực, toàn diện và tối đa, kịp thời sức người, sức của cho các chiến trường, bảo vệ, khôi phục, phát triển kinh tế, ổn định đời sống nhân dân, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ hậu phương chiến lược. Là nơi khởi đầu của con đường huyền thoại “Đường mòn Hồ Chí Minh” với cột mốc số không tại thị trấn Lạt (nay là xã Tân Kỳ). Một hậu phương góp phần trực tiếp, to lớn “Xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước, mà lòng phơi phới dậy tương lai”, một hậu phương, “Thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người”. Hàng trăm tên làng, tên núi, tên sông cùng hàng ngàn vạn con người gan vàng, dạ ngọc trên đất Nghệ An đã đi vào lịch sử dân tộc, làm nên những bến phà, những chiếc cầu và những tuyến đường giao thông huyền thoại đánh Mỹ, thắng Mỹ như Cầu Cấm, phà Bến Thủy, Truông Bồn…

Đơn vị pháo 37 ly chiến đấu bảo vệ trọng điểm Truông Bồn trên tuyến đường chiến lược 15A. Ảnh tư liệu Lực lượng vũ trang Nghệ An hướng dẫn cho xe qua phà Bến Thủy. Ảnh tư liệu

Trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, tỉnh Nghệ An là địa phương có nhiều đóng góp sức người, sức của lớn nhất cả nước, có hơn 45 nghìn liệt sĩ hy sinh trên các chiến trường và hàng vạn người mang thương tật suốt đời...

Kết thúc chiến tranh, tỉnh Nghệ An có 158 tập thể và 73 cá nhân được Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân và hàng ngàn tập thể, cá nhân được tặng thưởng các huân, huy chương cao quí.

1. Với những chiến công đặc biệt xuất sắc, LLVT Nghệ An đã được Đảng, Nhà nước Quân đội tặng thưởng nhiều phần thưởng danh hiệu cao quý. Đặc biệt ngày 06/11/1978, Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân cho Nhân dân và LLVT tỉnh Nghệ An vì có thành tích đặc biệt xuất sắc trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. 2. Với những thành tích cống hiến đặc biệt xuất sắc trong thời kỳ đổi mới, đặc biệt trong giai đoạn (2014- 2024) ngày 10/10/2024 Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân lần thứ 2 cho Lực lượng vũ trang tỉnh Nghệ An.

Thực hiện nghi thức thiêng liêng hôn lên Quân kỳ Quyết thắng trong lễ tuyên thệ chiến sĩ mới. Ảnh: Trọng Kiên

Trong thời kỳ đổi mới toàn diện đất nước, LLVT Nghệ An tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của quê hương Xô Viết Anh hùng, kiên quyết giữ vững nền độc lập dân tộc, mục tiêu, con đường mà Đảng, Bác Hồ, nhân dân đã lựa chọn. Tổ chức xây dựng LLVT tỉnh vững mạnh toàn diện theo hướng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại. Chủ động, sáng tạo, linh hoạt, tham mưu, phối hợp kịp thời, chính xác cùng các lực lượng, các cấp, các ngành giải quyết triệt để, dứt điểm mọi “điểm nóng”, ngăn chặn thành công âm mưu của các lực lượng chống đối, phản động lợi dụng gây rối ở các địa phương.

Các phương tiện kỹ thuật đại đội trinh sát cơ giới Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh sẵn sàng cơ động thực hiện nhiệm vụ khi có lệnh. Ảnh: Trọng Kiên

Xây dựng lực lượng dân quân Tự vệ vững mạnh, rộng khắp, có chất lượng ngày càng cao và số lượng phù hợp; xây dựng lực lượng Dự bị động viên hùng hậu, được huấn luyện, sắp xếp và quản lý chặt chẽ, bảo đảm sẵn sàng huy động khi có lệnh. Chủ động, tích cực tham gia phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu hộ cứu nạn, thực hiện các nhiệm vụ đột xuất bảo vệ an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh với tinh thần: “Cứu dân là mệnh lệnh trái tim”, “Tính mạng và tài sản của Nhân dân là trên hết, trước hết”.

Đại tá Nguyễn Văn An - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chính ủy Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh thăm hỏi, động viên cán bộ, chiến sỹ Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh đang thực hiện nhiệm vụ giúp dân khắc phục hậu quả mưa lũ tại xã Mỹ Lý. Ảnh: Hoàng Anh

Có thể khẳng định thời gian qua, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh Nghệ An đã sát cánh cùng toàn thể các tầng lớp nhân dân trên địa bàn, luôn đoàn kết đồng lòng thống nhất ý chí và hành động, vượt qua khó khăn, chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, đẩy mạnh phong trào thi đua, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao góp phần tô thắm thêm hình ảnh, phẩm chất cao quý “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới.

Khẩu đội súng cối 82mm (thị xã Hoàng Mai cũ) thực hành tiêu diệt các mục tiêu giả định trong Hội thao phân đội pháo binh dân quân toàn năng năm 2024. Ảnh: Trọng Kiên Khẩu đội súng cối 82mm (thị xã Hoàng Mai cũ) thực hành tiêu diệt các mục tiêu giả định trong Hội thao phân đội pháo binh dân quân toàn năng năm 2024. Ảnh: Trọng Kiên Khẩu đội súng cối 82mm (thị xã Hoàng Mai cũ) thực hành tiêu diệt các mục tiêu giả định trong Hội thao phân đội pháo binh dân quân toàn năng năm 2024. Ảnh: Trọng Kiên Khẩu đội súng cối 82mm (thị xã Hoàng Mai cũ) thực hành tiêu diệt các mục tiêu giả định trong Hội thao phân đội pháo binh dân quân toàn năng năm 2024. Ảnh: Trọng Kiên Khẩu đội súng cối 82mm (thị xã Hoàng Mai cũ) thực hành tiêu diệt các mục tiêu giả định trong Hội thao phân đội pháo binh dân quân toàn năng năm 2024. Ảnh: Trọng Kiên

Trong thời gian tới, tình hình chính trị, kinh tế thế giới, khu vực và trong nước dự báo sẽ tiếp tục có những thay đổi nhanh chóng, diễn biến phức tạp, khó lường; cùng với đó các thế lực thù địch, phản động, các phần tử xấu tiếp tục gia tăng các hoạt động chống phá. Đất nước đang bước vào thời điểm lịch sử mới, kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, hội nhập quốc tế sâu rộng, mang lại nhiều cơ hội cho sự phát triển, đồng thời cũng đặt ra nhiều nguy cơ, thách thức đối với công tác bảo đảm quốc phòng và an ninh.

Bài tập vượt qua chướng ngại vật hàng rào lửa, vòng lửa giúp cho người lính trinh sát tăng khả năng phán đoán, tinh thần hành động kiên quyết, ý chí và lòng dũng cảm. Ảnh Trọng Kiên Huấn luyện vượt hàng rào dây thép gai, giúp cho các cán bộ, chiến sĩ trinh sát sự linh hoạt, khéo léo, khẩn trương nhưng thận trọng và chuẩn xác. Ảnh: Trọng Kiên Thực hành kiểm tra bắn súng AK bài 1, mục tiêu bia số 4 cho các chiến sĩ mới nhập ngũ năm 2025 tại Trung đoàn 764. Ảnh: Trọng Kiên

Trước yêu cầu và tình hình đó, để đảm bảo phát triển kinh tế gắn với đảm bảo vững chắc quốc phòng, an ninh và chủ quyền biên giới, biển đảo, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội theo tinh thần Nghị quyết số 39-NQ/TW, ngày 18/7/2023 của Bộ Chính trị “về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”, lực lượng vũ trang tỉnh nhà tiếp tục phát huy truyền thống 2 lần được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, đoàn kết, thống nhất, chung sức, đồng lòng, tranh thủ tối đa thời cơ, thuận lợi, khắc phục những khó khăn, thách thức, đẩy lùi nguy cơ, phát huy thật tốt vai trò nòng cốt, giữ vững ổn định chính trị, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội, trong đó thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm sau:

Đồng chí Đinh Bạt Văn - Chỉ huy Trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tiến hành kiểm tra công tác huấn luyện chiến sĩ mới tại Trung đoàn 764. Ảnh: Bộ CHQS tỉnh

Tiếp tục quán triệt sâu sắc và vận dụng linh hoạt, sáng tạo Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XIII) “về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới” vào thực tiễn để xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh Nghệ An ngày càng vững mạnh toàn diện, có tinh thần cảnh giác cách mạng cao, bản lĩnh chính trị vững vàng, sẵn sàng chiến đấu, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống; luôn là lực lượng nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Khối sĩ quan tham gia diễu binh diễu hành trong lễ ra quân huấn luyện năm 2025. Ảnh: Trọng Kiên

Củng cố quốc phòng và an ninh, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, thế trận lòng dân; xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, phát huy trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Không ngừng nâng cao chất lượng, sức mạnh chiến đấu toàn diện của lực lượng vũ trang; xây dựng lực lượng thường trực “Tinh, gọn, mạnh”, lực lượng dân quân Tự vệ, Dự bị động viên “Vững mạnh, rộng khắp, vững chắc”, có số lượng hợp lý, chất lượng cao. Đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện, diễn tập sát với tình hình thực tế để tăng khả năng tác chiến, sức mạnh chiến đấu. Tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng, xây dựng, rèn luyện, huấn luyện cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, chấp hành nghiêm kỷ luật Quân đội, giữ vững phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Đại tá Phạm Đình Trung - Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tặng hoa bắn giỏi cho các chiến sĩ đạt thành thích cao trong kiểm tra bắn súng. Ảnh: Trọng Kiên

Tiếp tục thực hiện tốt chính sách hậu phương Quân đội, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho thương binh, gia đình liệt sĩ, gia đình có công với cách mạng. Đảm bảo công tác hậu cần - kỹ thuật, tài chính để phục vụ kịp thời cho các hoạt động của lực lượng vũ trang tỉnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quân sự, quốc phòng trong tình hình mới.

Người lính trinh sát với thân thể cứng như thép, nằm trên bàn chông làm "giá đỡ" đập vỡ tảng đá. Ảnh Trọng Kiên Nhờ chăm chỉ khổ luyện mà cánh tay chiến sĩ trinh sát có thể nằm giữa 10 lớp ngói và chịu được lực đập của búa sắt. Ảnh:Trọng Kiên

LLVT Nghệ An kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống trong không khí cả nước đang thi đua lập thành tích cao nhất Chào mừng 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025). Đây vừa là dịp để chúng ta nhìn lại chặng đường đã qua, tự hào về truyền thống của đơn vị 2 lần Anh hùng LLVT nhân dân, từ đó xây dựng động cơ, quyết tâm mới để phát huy những kết quả đạt được, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, “nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng”, xứng đáng với niềm tin của Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh nhà, tô thắm thêm truyền thống vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng.