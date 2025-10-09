Xã hội Tọa đàm kỷ niệm 45 năm thành lập Nhà Xuất bản Nghệ An Chiều 10/9, Nhà Xuất bản Nghệ An tổ chức Hội nghị cộng tác viên năm 2025 và Tọa đàm nhân kỷ niệm 45 năm thành lập Nhà Xuất bản Nghệ An (12/9/1980 - 12/9/2025).

Tham dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh: Nguyễn Như Khôi - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Đình Hùng - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh; Cùng tham dự có đồng chí Phạm Ngọc Cảnh – Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy.

Cùng dự có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh; cán bộ, lãnh đạo, viên chức Nhà Xuất bản Nghệ An qua các thời kỳ và các tác giả, cộng tác viên của Nhà Xuất bản.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Công Kiên

Nhà Xuất bản Nghệ An tiền thân là Nhà Xuất bản Nghệ Tĩnh được thành lập ngày 12/9/1980. Những năm đầu, cơ sở vật chất, trang thiết bị làm việc đều thiếu, nhưng Nhà Xuất bản Nghệ Tĩnh đã tạo được dấu ấn trong lòng độc giả với số lượng bản tin mỗi đầu sách lên đến vài chục nghìn bản.

Năm 1991, sau khi Nghệ Tĩnh chính thức được chia tách thành 2 tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh, Nhà Xuất bản Nghệ Tĩnh được đổi tên thành Nhà Xuất bản Nghệ An. Năm 2001, Nhà Xuất bản Nghệ An trực thuộc sự quản lý của Sở văn hóa - Thông tin, sau đó là Sở Thông tin và Truyền thông. Thành quả đáng tự hào trong giai đoạn này là những tác phẩm mang giá trị văn hóa và tinh thần sâu sắc.

Đồng chí Bùi Thị Ngọc - Giám đốc, Tổng Biên tập Nhà Xuất bản Nghệ An phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Công Kiên

Giai đoạn từ năm 2015 đến nay, dấu mốc lịch sử quan trọng trong hành trình 45 năm là Nhà Xuất bản Nghệ An chính thức trực thuộc UBND tỉnh. Tiếp nối thành tựu của thế hệ đi trước, tập thể cán bộ, viên chức, người lao động của đơn vị luôn phát huy tinh thần đoàn kết, đổi mới và sáng tạo, không ngừng nỗ lực nâng cao chất lượng nội dung và hình thức xuất bản phẩm.

Qua đó, từng bước xây dựng nên một diện mạo mới, tầm vóc mới, phục vụ hiệu quả nhu cầu ngày càng cao của bạn đọc trong và ngoài tỉnh. Tính đến nay, Nhà Xuất bản Nghệ An đã xuất bản hơn 8.000 đầu sách, với trên 3 triệu bản in, thuộc nhiều lĩnh vực.

Các tác giả, cộng tác viên tham dự hội nghị. Ảnh: Công Kiên

Tại hội nghị, các đại biểu là cán bộ nghỉ hưu, các tác giả, cộng tác viên đã phát biểu ý kiến phát biểu, chia sẻ thể hiện sự gắn kết, tin tưởng và sự tin yêu đối với Nhà Xuất bản Nghệ An. Đây chính là động lực lớn để cán bộ, nhân viên của đơn vị tiếp tục nỗ lực, mang đến những ấn phẩm có giá trị hơn nữa trong thời gian tới.

Nhà văn Nguyễn Ngọc Lợi phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Công Kiên

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Phạm Ngọc Cảnh - Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy ghi nhận những kết quả đạt được của Nhà Xuất bản Nghệ An trong 45 năm qua. Đồng thời, yêu cầu tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trong thời gian tới: Nhà Xuất bản cần nâng cao chất lượng, định hướng mạnh mẽ về nội dung và chính trị, trước hết là những ấn phẩm mang tính giáo dục tư tưởng, lịch sử, văn hóa, khoa học xã hội và pháp luật.

Đồng chí Phạm Ngọc Cảnh - Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: Công Kiên

Chủ động tham mưu, biên soạn những đầu sách có giá trị thực tiễn về kinh tế, xã hội, văn hóa, an ninh - quốc phòng; đồng thời, phục vụ sinh động công tác tuyên truyền cho Đại hội Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XX. Đẩy mạnh chuyển đổi số: Sớm hoàn thiện và triển khai đề án xuất bản sách điện tử, phát triển kho dữ liệu số, nâng cao năng lực xuất bản đa phương tiện, kết nối bạn đọc trên các nền tảng số…

