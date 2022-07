Toạ đàm trao đổi kinh nghiệm giữa Công đoàn tỉnh Nghệ An và Công đoàn tỉnh Xiêng Khoảng

(Baonghean.vn) - Chiều 5/7, tại cơ quan Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An đã diễn ra Toạ đàm Trao đổi kinh nghiệm hoạt động công đoàn giữa Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An với Liên hiệp Công đoàn tỉnh Xiêng Khoảng.

Tham dự chương trình, về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Ngọc Kim Nam - Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh uỷ; Kha Văn Tám - Uỷ viên BCH Đảng bộ tỉnh, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh; Đại diện Sở Nội vụ cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh.

Đoàn cán bộ Liên hiệp Công đoàn tỉnh Xiêng Khoảng gồm 5 thành viên, do đồng chí Phu Von Si Khăm On - Chủ tịch Liên hiệp Công đoàn tỉnh Xiêng Khoảng làm trưởng đoàn.

Thực hiện sự chỉ đạo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm quan hệ Việt Nam - Lào nhân kỷ niệm 40 năm ngày ký Hiệp ước Hữu nghị hợp tác Việt Nam - Lào (18/07/1977-18/07/2017) và 55 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào (05/09/1962 - 05/09/2017), ngày 09/08/2017, tại Nghệ An Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An đã ký thỏa thuận hợp tác song phương với Công đoàn tỉnh Xiêng Khoảng, Lào, nhằm tăng cường tình hữu nghị, sự hợp tác và hiểu biết lẫn nhau giữa Công đoàn 2 tỉnh.

Tại buổi toạ đàm, Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An đã báo cáo tình hình hoạt động Công đoàn Nghệ An thời gian qua và kết quả chương trình hợp tác giữa Công đoàn tỉnh Xiêng Khoảng giai đoạn 2017-2022.

Trong 5 năm vừa qua, 2 đơn vị đã có chuyến thăm, làm việc nhằm trao đổi, hỗ trợ nhau về kinh nghiệm hoạt động công đoàn. Cụ thể, năm 2018, Đoàn cán bộ Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An sang thăm và làm việc với Công đoàn tỉnh Xiêng Khoảng. Năm 2019, Đoàn cán bộ Công đoàn tỉnh Xiêng Khoảng sang thăm và làm việc với Công đoàn tỉnh Nghệ An. Chia sẻ với những khó khăn của đơn vị bạn, Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An đã hỗ trợ cho Công đoàn Lào tổng số tiền gần 44 triệu đồng.

Bên cạnh những kết quả thu được từ các chuyến làm việc, chương trình hợp tác có nhiều nội dung chưa thực hiện được vì bùng phát dịch Covid-19. Thời gian tới, Công đoàn tỉnh Nghệ An sẽ tiếp tục tăng cường quan hệ hợp tác giữa Công đoàn Nghệ An với Công đoàn tỉnh Xiêng Khoảng theo nội dung biên bản ghi nhớ đã ký kết ngày 09/08/2017 với các nội dung cụ thể như: Hỗ trợ trang thiết bị làm việc, đào tạo cán bộ cho Công đoàn tỉnh Xiêng Khoảng; Trao đổi kinh nghiệm về việc bảo vệ quyền lợi của công nhân và công dân lao động, thu thập thông tin và quản lý lao động ngoài hệ thống, lao động lưu động tại 2 nước; Trao đổi thông tin, kinh nghiệm về công tác phát triển tổ chức công đoàn trong các doanh nghiệp tư nhân, kinh nghiệm xây dựng các quỹ xã hội, cách tìm nguồn thu và cách quản lý sử dụng các loại quỹ xã hội.

Trong không khí cởi mở, đoàn công tác Liên hiệp Công đoàn tỉnh Xiêng Khoảng đã chia sẻ những khó khăn trong giai đoạn bùng phát dịch Covid-19 đồng thời đã đặt nhiều câu hỏi cho Công đoàn Nghệ An về các nội dung liên quan đến công tác phát triển đoàn viên, triển khai những nghị quyết của cấp trên, kinh phí hoạt động tổ chức công đoàn và công tác thi đua khen thưởng.

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Kha Văn Tám ghi nhận hiệu quả của buổi toạ đàm cũng như những kết quả 2 đơn vị đã đạt được trong thời gian qua. Mặc dù điều kiện thực tế có nhiều khác biệt nhưng 2 đơn vị đã chia sẻ với nhau rất nhiều kinh nghiệm quý báu liên quan đến xây dựng tổ chức công đoàn. Tất cả những hoạt động của Công đoàn Việt Nam nói chung và Nghệ An nói riêng đều có sự chỉ đạo tuyệt đối của Đảng, đồng thời đội ngũ cán bộ công đoàn cần phải tâm huyết, nỗ lực, cụ thể các chỉ đạo... Đối với đề nghị của Công đoàn Xiêng Khoảng về hỗ trợ đào tạo cán bộ công đoàn, đồng chí cho rằng đây là một nội dung quan trọng và cần có sự vào cuộc của chính quyền tỉnh Nghệ An và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Đồng chí Kha Văn Tám nhấn mạnh: "Chúng tôi nhận thức mối quan hệ Việt - Lào nói chung và Nghệ An - Xiêng Khoảng nói riêng là một mối quan hệ đặc biệt. Với trách nhiệm của tổ chức Công đoàn, chúng tôi sẽ cùng Đảng, Nhà nước và nhân dân vun đắp tình cảm tốt đẹp này. Đồng thời, 2 tỉnh cũng như 2 huyện biên giới Kỳ Sơn - Noọng Hét cũng cần tạo điều kiện để làm việc, đi lại với nhau một cách thường xuyên, gắn bó trong thời gian tới".

Trước tình cảm tốt đẹp và sự đón tiếp nhiệt tình, chu đáo của Công đoàn Nghệ An, đại diện đoàn Công tác Liên hiệp Công đoàn tỉnh Xiêng Khoảng gửi lời cảm ơn chân thành và bày tỏ mong muốn sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của tỉnh Nghệ An, Công đoàn Nghệ An trong thời gian tới.

Trước đó, sáng cùng ngày, đoàn công tác Liên hiệp Công đoàn Lào cùng lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An đã về dâng hương tại Khu di tích Kim Liên, Nam Đàn.