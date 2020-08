Tòa Nghệ An tuyên xử giang hồ sống ảo Trường 'con' cùng người tình

Ngày 24/8, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa xét xử sơ thẩm hình sự đối với Nguyễn Thị Phượng (SN 1974), trú xã Quỳnh Hồng, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An, Trịnh Xuân Trường (biệt danh Trường “con”, SN 1972), trú xã Xuân Tân, huyện Xuân Trường (tỉnh Nam Định) về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.



Bị cáo Phạm Lý Vũ Duy (SN 1984), hay còn gọi là Duy trọc, trú TP.Bạc Liêu (tỉnh Bạc Liêu) bị truy tố về tội “Chống người thi hành công vụ”.

Theo cáo trạng, Trường và Phượng chung sống với nhau như vợ chồng ở một phòng trọ trên địa bàn xã Nghi Phú, TP.Vinh. Khoảng 14h30 phút ngày 2/1/2020, có một người đàn ông tên Hùng ở huyện Tương Dương điện thoại cho Phượng nói người bạn có 1 kg ma túy ketamine bán với giá 280 triệu đồng. Phượng đồng ý mua nên hẹn giao dịch vào tối cùng ngày tại Tương Dương.

Ba bị cáo tại tòa. Ảnh: Trần Vũ Sau đó, Phượng nói với Trường đi cùng để cầm cố xe ô tô của Phượng với giá 350 triệu đồng. Để có phương tiện mua “hàng” Phượng và Trường thuê 1 chiếc xe ô tô khác. Do không biết lái xe số sàn nên Phượng rủ Duy (em rể Phượng) đi cùng để lái xe. Tuy nhiên, Phượng và Trường không nói đi mua ma túy.



Sau đó, Duy điều khiển xe chở Phượng và Trường đi từ TP.Vinh lên huyện Tương Dương. Theo chỉ dẫn của Hùng, Phượng không khó để tìm được thanh niên này. Khi gặp Hùng, Trường và Duy ở bên đường, còn Phượng ngồi xe máy Hùng đi lấy ma túy.

Giao dịch xong, Duy chở Phượng, Trường về TP.Vinh. Đến khoảng 3h30 phút, ngày 3/1, khi chiếc xe đi đến địa bàn xã Lạng Khê, huyện Con Cuông thì công an ra tín hiệu dừng xe. Do lo sợ bị bắt nên Phượng dục Duy lái xe bỏ chạy.

Sợ bị liên lụy, liên quan đến pháp luật nên Duy không chấp hành hiệu lệnh của công an mà điều khiển xe đâm vào thân xe của Công an huyện Tương Dương đang chốt chặn phía trước. Sau đó, Duy tiếp tục lùi xe đâm vào phía trước một chiếc ô tô khác của Công an tỉnh Nghệ An chốt chặn phía sau. Hậu quả, hai chiếc xe bị trầy xước và hư hỏng. Công an đã nổ súng bắn chỉ thiên và bắn vào lốp xe ô tô nhưng Duy không dừng lại mà tiếp tục lái bỏ chạy, Phượng lấy ma túy ném ra ngoài phi tang. Đi được một đoạn, chiếc xe bị thủng lốp, 3 đối tượng mở cửa hòng chạy trốn thì bị công an bắt giữ.

Tại phiên tòa, các bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội của mình và xin HĐXX giảm nhẹ tội để sớm về với cộng đồng.

Được biết, bị cáo Phượng từng 2 lần bị xét xử về tội liên quan đến ma túy.

HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Phượng tù chung thân, Trịnh Xuân Trường 20 năm tù về tội "Mua bán trái phép chất ma túy"; bị cáo Phạm Lý Vũ Duy bị tuyên 2 năm tù về tội "Chống người thi hành công vụ".