Tối 1/6: Thêm 90 ca dương tính; Bộ Y tế thẩm định hồ sơ vaccine Sinopharm

Bộ Y tế tối 1/6 ghi nhận 90 ca dương tính nCoV, gồm 89 ca trong nước và 1 ca nhập cảnh được cách ly ngay.



Như vậy trong ngày 1/6, Việt Nam ghi nhận thêm 251 ca nhiễm, gồm 250 ca ghi nhận trong nước chủ yếu ở Bắc Giang, TP HCM, Bắc Ninh, và 1 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại An Giang. Đồng Tháp lần đầu tiên ghi nhận ca Covid-19 trong đợt dịch này, đưa số tỉnh, thành có dịch lên 37.



90 ca mới tối nay được ghi nhận từ số 7483-7572. Trong đó, 89 ca ghi nhận trong nước gồm tại Bắc Giang 47, Bắc Ninh 10, TP HCM 19, Lạng Sơn 4, Hà Nội 2, Hà Nam 2, Long An 2, Đồng Tháp, Trà Vinh và Vĩnh Phúc mỗi nơi 1.



Số ca mới tối nay nâng tổng số ca nhiễm ở Bắc Giang lên 2.376, Bắc Ninh 876, Hà Nội 414 ca (trong đó Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương 93 ca, 50 ca ở Bệnh viện K), TP HCM 227, Vĩnh Phúc 90, Lạng Sơn 77, Hà Nam 45, Long An 8, Trà Vinh 2, Đồng Tháp 1 ca. Tổng số ca nhiễm cộng đồng từ ngày 27/4 đến nay lên 4.496.





Các chuyên gia đang khẩn trương thẩm định hồ sơ, làm việc cả vào ngày nghỉ cuối tuần. Một số nội dung trong hồ sơ còn cần bổ sung, vì vậy, Bộ Y tế đang tiếp tục làm việc với phía Trung Quốc.

Vaccine Covid-19 của hãng dược Sinopharm được trưng bày trong Hội chợ Thương mại Dịch vụ Quốc tế Trung Quốc tại Bắc Kinh, ngày 6/9. Ảnh: CGTN.



Tính đến đầu tháng 5, khoảng 42 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới đang sử dụng vaccine Covid-19 của Sinopharm. Tổng số liều đã cung cấp là 200 triệu, sau vaccine của các hãng AstraZeneca, Pfizer-BioNTech và Moderna. Việt Nam đã cấp phép khẩn cấp hai vaccine Covid-19 AstraZeneca (Anh) và Sputnik V (Nga). Trong đó, vaccine AstraZeneca đang được triển khai tiêm trong nước cho nhóm ưu tiên ở tuyến đầu chống dịch. Tổng số liều đã tiêm là hơn 1,1 triệu, tỷ lệ người đã tiêm ít nhất 1 liều, chiếm khoảng 1% dân số.



