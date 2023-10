Tội lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản bị xử lý như thế nào?

(Baonghean.vn) - Đây là thông điệp xuyên suốt chương trình tuyên truyền “Học sinh với an toàn giao thông” do Ban An toàn giao thông tỉnh phối hợp cùng các đơn vị chức năng thực hiện cho các em học sinh trong Tháng cao điểm an toàn giao thông cho học sinh tới trường – tháng 9/ 2023.