Tôn vinh các giá trị lịch sử, văn hóa, truyền thống yêu nước và cách mạng của quê hương Nghệ An

(Baonghean.vn) - Hội thảo khoa học 'Nghệ An - 990 năm hình thành và phát triển' là một sự kiện rất quan trọng nằm trong chuỗi các hoạt động thiết thực nhằm kỷ niệm 990 năm Danh xưng Nghệ An, tiếp tục phát huy, tôn vinh và lan tỏa các giá trị văn hóa, tinh thần to lớn, truyền thống lịch sử, cách mạng vẻ vang quê hương Nghệ An.

Nhóm PV