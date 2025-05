Đại hội Đảng bộ tỉnh Nghệ An Tổng Bí thư Tô Lâm Tổng Bí thư của Đảng từ 8/2024 đến nay

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 1974-1979: Sinh viên trường Đại học An ninh nhân dân (nay là Học viện An ninh nhân dân).

- 1979-1988: Cán bộ, Bộ Nội vụ (nay là Bộ Công an).

- 1988-1990: Phó Trưởng phòng, Tổng cục An ninh, Bộ Nội vụ (nay là Bộ Công an).

- 1990-1993: Trưởng phòng, Tổng cục An ninh, Bộ Nội vụ (nay là Bộ Công an).

- 1993-1997: Phó Cục trưởng, Tổng cục An ninh, Bộ Công an.

- 1997-2006: Cục trưởng, Tổng cục An ninh, Bộ Công an.

- 6/2006 - 12/2009: Phó Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh, Bộ Công an; tháng 4/2007 được thăng cấp bậc hàm Thiếu tướng.

- 12/2009: Phó Tổng cục trưởng phụ trách Tổng cục An ninh I, Bộ Công an.

- 2/2010 - 7/2010: Bí thư Đảng ủy, Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh I, Ủy viên Đảng ủy Công an Trung ương; tháng 7/2010 được thăng cấp bậc hàm Trung tướng.

- 8/2010 - 1/2011: Ủy viên Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an.

- 1/2011 - 7/2011: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI, Ủy viên Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an.

- 8/2011 - 1/2016: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an; tháng 9/2014 được thăng cấp bậc hàm Thượng tướng.

- 1/2016 - 3/2016: Ủy viên Bộ Chính trị khóa XII, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an.

- 4/2016: Ủy viên Bộ Chính trị (khóa XII, XIII); Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh; Ủy viên Ban Cán sự Đảng Chính phủ; Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an; Đại biểu Quốc hội khóa XIV, XV; Phó Trưởng ban Ban Chỉ đạo Trung ương phòng, chống tham nhũng (nay là Ban Chỉ đạo Trung ương phòng, chống tham nhũng, tiêu cực); Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Nguyên (7/2016 - 10/2017); tháng 01/2019 được thăng cấp bậc hàm Đại tướng.

- 22/5/2024: Tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV, đồng chí được bầu làm Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, đồng thời Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết phê chuẩn miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Công an.

- 3/8/2024: Được Ban Chấp hành Trung ương Đảng bầu giữ chức Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIII.

- 21/10/2024: Thôi giữ chức Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

- 30/10/2024: Nghị quyết số 1268/NQ-UBTVQH15, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị đồng chí chuyển sinh hoạt từ Đoàn đại biểu Quốc hội Khóa XV tỉnh Hưng Yên đến Đoàn đại biểu Quốc hội Khóa XV thành phố Hà Nội.