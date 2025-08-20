Thời sự Tổng Bí thư Tô Lâm: Đằng sau sự chuyển mình của nền kinh tế là những đêm trắng họp bàn Tổng Bí thư cho biết, đằng sau sự chuyển mình của nền kinh tế là những đêm trắng họp bàn, là những bản thảo viết đi viết lại, là những cuộc đối thoại bền bỉ với doanh nghiệp và người dân để tìm ra lời giải hài hòa lợi ích.

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm 80 năm thành lập Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (28/8/1945 – 28/8/2025), Tổng Bí thư Tô Lâm nhắc lại 80 năm trước, trong những ngày lịch sử long trời lở đất, dưới ngọn cờ của Đảng, toàn dân tộc vùng lên làm chủ vận mệnh của mình.

"Chính quyền cách mạng non trẻ ra đời giữa muôn vàn khó khăn: thù trong, giặc ngoài, giặc đói, giặc dốt hoành hành, ngân khố trống rỗng. Thế nhưng, chính trong khắc nghiệt ấy đã rèn đúc nên bản lĩnh thép của một Chính phủ của dân, do dân, vì dân. Những người nông dân, công nhân, trí thức được giác ngộ đã 'xắn tay áo' dựng xây Nhà nước mới trên nền tảng độc lập dân tộc và khát vọng tự do, hạnh phúc", Tổng Bí thư nói.

Bộ máy Chính phủ qua các thời kỳ đã bền bỉ đắp nền cho sự chuyển mình của đất nước

Theo Tổng Bí thư, từ buổi khai sinh, biết bao thế hệ cán bộ lãnh đạo Chính phủ, từ Trung ương tới cơ sở, đã bước vào giai đoạn thử thách, giai đoạn cam go, mọi cái đều bỡ ngỡ, gian nan.

Lịch sử đã chứng kiến hai cuộc trường kỳ kháng chiến vĩ đại, nơi ý chí của dân tộc kết tinh thành sức mạnh vô song. Trong những năm tháng ấy, các thế hệ lãnh đạo Chính phủ và các cơ quan thuộc Chính phủ đã gánh trên vai cả một “cỗ máy” quốc gia vận hành trong chiến tranh: Chuyển hóa nguồn lực ít ỏi thành sức mạnh toàn dân; tổ chức sản xuất, hậu cần; điều phối chính sách, giữ vững kỷ cương; huy động trí tuệ, tài lực và lòng dân, sức dân cho tiền tuyến.

Tổng Bí thư Tô Lâm. Ảnh: TTXVN

"Từ 'hạt gạo chia đôi', từ 'bát cơm sẻ nửa', Chính phủ của chúng ta đã hiện thực hóa tinh thần “dĩ bất biến, ứng vạn biến”: kiên định mục tiêu độc lập tự do, nhưng linh hoạt, mềm dẻo, sáng tạo trong mọi sách lược", Tổng Bí thư nhấn mạnh.

Tổng Bí thư đánh giá, đó là những năm tháng mà mỗi văn bản chỉ đạo, mỗi quyết định điều hành đều in đậm dấu ấn trách nhiệm với sinh mệnh quốc gia; nơi mà mỗi tấc đất giải phóng, mỗi nhà máy, công trường, làng xóm, thôn bản, những mái trường, trạm y tế, nhà văn hóa được xây dựng, được khôi phục sau các trận bom của kẻ thù đều có bóng dáng của những người “đầu tàu gánh vác” trong bộ máy Chính phủ.

Nhắc đến thời khắc ngày đất nước thống nhất, non sông thu về một mối, Tổng Bí thư cho biết, Chính phủ lại đứng trước một sứ mệnh vô cùng nặng nề, trọng đại là hàn gắn vết thương chiến tranh, khắc phục hậu quả đổ nát, đưa cả dân tộc bước vào thời kỳ kiến thiết, phát triển.

"Đó là giai đoạn mà từng đồng vốn, từng ký gạo, từng mét vải đều quý như vàng; mỗi quyết sách đều là sự cân nhắc đầy trăn trở giữa nhu cầu bức thiết và nguồn lực hạn hẹp", Tổng Bí thư chia sẻ.

Theo Tổng Bí thư, giữa bộn bề thiếu thốn ấy, các thế hệ lãnh đạo Chính phủ và các cơ quan thuộc Chính phủ đã kiên trì tìm đường đổi mới quản trị, thí điểm những cơ chế mới, tháo gỡ rào cản, khơi thông nguồn lực xã hội.

Khi đổi mới được khởi xướng, Chính phủ một lần nữa đi đầu trong đột phá tư duy, đó là chuyển từ cơ chế tập trung, bao cấp sang kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, đặt nền móng cho một thời kỳ phát triển mới, nơi pháp luật, thị trường và kỷ cương quản trị trở thành bệ đỡ cho sáng tạo và khởi nghiệp.

"Từ những bước đi đầu tiên đầy thận trọng cho tới những cải cách thể chế ngày càng hoàn thiện, bộ máy Chính phủ qua các thời kỳ đã bền bỉ đắp nền cho sự chuyển mình của đất nước. Mỗi kế hoạch 5 năm, mỗi chương trình mục tiêu quốc gia, mỗi dự án hạ tầng chiến lược là một viên gạch trong đại công trình dựng xây Tổ quốc; mỗi nỗ lực giảm nghèo, mở rộng an sinh, phổ cập giáo dục và bảo hiểm y tế, hiện đại hóa nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới là một cầu nối để không ai bị bỏ lại phía sau", Tổng Bí thư bày tỏ.

Trên mặt trận đối ngoại, Chính phủ đã cùng toàn hệ thống chính trị kiên định đường lối độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển; chủ động, tích cực hội nhập quốc tế; mở rộng quan hệ đối tác; đưa Việt Nam trở thành thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế.

Những hiệp định thương mại tự do thế hệ mới, những kết nối hạ tầng chiến lược, những tuyến cao tốc, cảng biển, sân bay, những khu công nghiệp, khu công nghệ cao mọc lên là bằng chứng sống động của một Việt Nam đổi thay từng ngày.

Đằng sau những con số tăng trưởng là mồ hôi, trí tuệ và tâm huyết của biết bao nhà quản trị

"Đằng sau những con số tăng trưởng là mồ hôi, trí tuệ và tâm huyết của biết bao nhà quản trị quốc gia từ Trung ương đến địa phương. Đằng sau sự chuyển mình của nền kinh tế là những đêm trắng họp bàn, là những bản thảo viết đi viết lại, là những cuộc đối thoại bền bỉ với doanh nghiệp và người dân để tìm ra lời giải hài hòa lợi ích. Đằng sau sự thịnh vượng đang đến gần là những hy sinh lặng lẽ của nhiều thế hệ cán bộ giữ mình trong sạch, thượng tôn pháp luật, đặt lợi ích quốc gia dân tộc lên trên hết, trước hết", Tổng Bí thư xúc động.

Tổng Bí thư bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với các thế hệ lãnh đạo Chính phủ và các cơ quan thuộc Chính phủ qua các thời kỳ, những người đã góp mồ hôi, xương máu, tuổi trẻ và cả tính mạng của mình để xây nền hành chính, quản trị quốc gia.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đón Tổng Bí thư Tô Lâm đến dự lễ kỷ niệm 80 năm thành lập Chính phủ. Ảnh: Nhật Bắc

"Tri ân là để khắc ghi, và khắc ghi là để tiếp bước. Truyền thống quý báu của Chính phủ có thể gói gọn trong mấy chữ: bản lĩnh - kỷ cương - đoàn kết - liêm chính - hành động - sáng tạo - hiệu quả - vì dân", Tổng Bí thư đúc kết.

Tổng Bí thư nhấn mạnh, bản lĩnh để đứng vững giữa đổi thay; kỷ cương để hệ thống vận hành thông suốt; đoàn kết là sức mạnh; liêm chính để giữ lòng dân; hành động để biến nghị quyết thành hiện thực; sáng tạo để vượt qua thách thức; hiệu quả để nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân; và vì dân, để mọi chính sách đều tìm về mục tiêu tối thượng là hạnh phúc, ấm no của mỗi người dân Việt Nam.

Nhìn lại để đi tới, tri ân để tiếp bước. Mỗi chặng đường chúng ta đi qua đều thấm đẫm dấu ấn của đoàn kết, trí tuệ và kỷ luật; của kiên định mục tiêu, linh hoạt sách lược; của ý Đảng hòa quyện lòng dân. Chúng ta tự hào về truyền thống, chúng ta tôn vinh thành quả 80 năm qua và trong thời điểm bước ngoặt hiện nay, chúng ta càng cần hành động trên tinh thần cách mạng tấn công như các bậc tiền bối đã từng làm.

"Trước những mái đầu bạc phơ mà tinh anh, sáng suốt; trước những trái tim đã trải qua bao gian lao mà vẫn cháy bỏng yêu nước thương dân, chúng tôi luôn trân trọng và càng thấy trách nhiệm nặng nề. Mỗi đồng chí là một pho sử sống, là một tấm gương để thế hệ hôm nay và mai sau học hỏi, để vững bước tiến vào tương lai", Tổng Bí thư chia sẻ.