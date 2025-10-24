Tổng Bí thư Tô Lâm dự Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam-Bulgaria

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức của Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tới Cộng hòa Bulgaria từ ngày 22-24/10, chiều 23/10 theo giờ địa phương, tại thủ đô Sofia, Bộ Tài chính Việt Nam và Đại sứ quán Việt Nam tại Bulgaria phối hợp với Bộ Đổi mới và Phát triển Bulgaria tổ chức Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam-Bulgaria.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng thống Cộng hòa Bulgaria Rumen Radev, cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam và đông đảo doanh nghiệp hai nước dự diễn đàn.

Tổng thống Rumen Radev đón Tổng Bí thư Tô Lâm đến dự Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam- Bulgaria. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Phát biểu chào mừng tại diễn đàn, Tổng thống nước chủ nhà Rumen Radev cho rằng Việt Nam và Bulgaria có mối quan hệ lịch sử, truyền thống hữu nghị lâu dài. Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam-Bulgaria là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong bối cảnh quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước đang bước vào giai đoạn phát triển mới, sâu sắc, hiệu quả và thực chất hơn.

Bulgaria đã đào tạo cho Việt Nam hơn 30.000 chuyên gia lành nghề, sinh viên, nghiên cứu sinh, trong số đó có nhiều người giữ các vị trí quan trọng trong chính phủ và các lĩnh vực kinh tế, khoa học, văn hóa của Việt Nam, tham gia tích cực vào việc vun đắp tình hữu nghị giữa hai nước.

Tổng thống Rumen Radev nhấn mạnh nhân chuyến thăm chính thức lần này của Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam, tại hội đàm, hai bên đã thông qua Tuyên bố chung nâng cấp quan hệ song phương lên Đối tác chiến lược và sẽ tiếp tục mở rộng, làm sâu sắc hơn mối quan hệ giữa hai nước, tạo nền tảng vững chắc để tiếp tục thúc đẩy quan hệ thương mại song phương.

Tổng thống Bulgaria Rumen Radev phát biểu. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Tổng thống Rumen Radev bày tỏ ấn tượng trước những thành tựu mà Việt Nam đã đạt được trong quá trình đổi mới, xây dựng và phát triển đất nước, mang lại những lợi ích thiết thực.

Ông cũng cho rằng Việt Nam đã duy trì được sự ổn định và phát triển mạnh mẽ, trở thành điểm sáng về tăng trưởng trong khu vực và trên thế giới.

Tổng thống Rumen Radev nói rõ Bulgaria đã trở thành một trong những quốc gia về trung tâm đổi mới sáng tạo, phát triển công nghệ cao, trí tuệ nhân tạo (AI) và sản xuất các sản phẩm có giá trị cao về công nghệ.

Ông mong muốn hai bên hỗ trợ tạo điều kiện cho doanh nghiệp hai nước kinh doanh, đầu tư tại mỗi nước, mang lại hiệu quả thiết thực.

Tổng thống Rumen Radev mong muốn đón nhiều sinh viên Việt Nam sang học tập tại Bulgaria, phát huy truyền thống hợp tác trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo và lao động; nhấn mạnh doanh nghiệp hai bên có thể cùng nhau hợp tác, đầu tư và có những sản phẩm chung.

Tổng thống Rumen Radev đề nghị các doanh nghiệp Bulgaria hợp tác với các doanh nghiệp Việt Nam trong các lĩnh vực Bulgaria có thế mạnh như khoa học công nghệ, nông nghiệp sạch, dược phẩm, giáo dục, năng lượng tái tạo và logistics châu Âu…

Phát biểu tại diễn đàn, Tổng Bí thư Tô Lâm bày tỏ vui mừng được đến thăm đất nước Bulgaria tươi đẹp trong dịp hai nước kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao; cho rằng chuyến thăm chính thức Bulgaria lần này tạo động lực để thúc đẩy quan hệ hai nước lên tầm cao mới.

Hai bên đã tuyên bố nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược, là mốc son lịch sử, mở đầu trong giai đoạn mới, vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định của khu vực cũng như toàn cầu.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh sự hiện diện của Tổng thống Rumen Radev tại Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam-Bulgaria như lời cam kết sẽ tạo điều kiện hợp tác thuận lợi cho các doanh nghiệp hai bên hợp tác và đầu tư.

Tổng Bí thư Tô Lâm cho rằng thế giới đã và đang trải qua nhiều biến động phức tạp, khó lường, không chỉ về địa chính trị mà còn về kinh tế và thương mại, tạo ra cả cơ hội và thách thức.

Những khó khăn của kinh tế thế giới càng khiến cho hai nước phải hợp tác để tạo ra các giá trị lớn, đáp ứng nhu cầu phát triển của mỗi nước. Trong đó, hợp tác phát triển kinh tế, thương mại và đầu tư đều là những trụ cột quan trọng.

Tổng Bí thư Tô Lâm cho rằng đất nước Bulgaria phát triển được là nhờ phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tạo ra năng suất lao động cao.

Chính vì vậy, hai bên cần tăng cường hợp tác trong lĩnh vực khoa học công nghệ, chuyển đổi số, quốc phòng, an ninh, phát triển công nghiệp quốc phòng; thúc đẩy hợp tác về nguồn nhân lực.

Vui mừng chứng kiến những thỏa thuận hợp tác được trao tại diễn đàn, tiếp tục khẳng định quan hệ hợp tác giữa hai nước ngày càng phát triển vì lợi ích của nhân dân hai nước, Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định Đảng, Nhà nước Việt Nam cam kết luôn đồng hành, lắng nghe, chia sẻ và mong muốn tiếp tục nhận được sự ủng hộ, hợp tác chặt chẽ của bạn bè và đối tác quốc tế với vai trò cầu nối, thúc đẩy của các nhà đầu tư nước ngoài, đặc biệt là các nhà đầu tư Bulgaria trong quá trình xây dựng và phát triển đất nước.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng thống Bulgaria Rumen Radev chứng kiến lễ trao Thỏa thuận hợp tác về công tác trọng tài giữa Trung tâm Trọng tài quốc tế Việt Nam với Tòa trọng tài (thuộc Phòng Thương mại và Công nghiệp Bulgaria - BCCI). Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Tại diễn đàn, Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng thống Rumen Radev cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã chứng kiến Lễ trao các thỏa thuận hợp tác, bao gồm Thỏa thuận hợp tác về công tác trọng tài giữa Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam với Tòa Trọng tài (thuộc Phòng Thương mại và Công nghiệp Bulgaria - BCCI); Thỏa thuận ghi nhớ về hợp tác chiến lược giáo dục và trao đổi học thuật giữa Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh và Đại học Kinh tế Varna; Thỏa thuận hợp tác quốc tế toàn diện giữa Đại học Tổng hợp Sofia và Đại học Bách Khoa Hà Nội trong các lĩnh vực trọng điểm: AI, học máy, khoa học máy tính; Thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực công nghệ vũ trụ giữa Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel) và Công ty EnduroSat EAD; Thỏa thuận hợp tác về công nghệ thông tin và chuyển đổi số giữa Tập đoàn Trí Nam với Tập đoàn Software Group (Bulgaria).