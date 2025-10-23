Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Cộng hòa Phần Lan

Theo Đặc phái viên TTXVN, chiều 22/10 (theo giờ địa phương), Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã rời thủ đô Helsinki, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Cộng hòa Phần Lan từ ngày 20 - 22/10/2025, theo lời mời của Tổng thống Cộng hòa Phần Lan Alexander Stubb.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân rời Thủ đô Helsinki, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Cộng hòa Phần Lan. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Tiễn Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tại sân bay quốc tế Helsinki, về phía Phần Lan có các ông: Mika Koskinen - Cục trưởng Cục Lễ Tân, Bộ Ngoại giao; Pekka Juhani Voutilaine - Đại sứ Phần Lan tại Việt Nam. Về phía Việt Nam có bà Phạm Thị Thanh Bình - Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Phần Lan; cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Phần Lan.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Tổng Bí thư Tô Lâm đã hội đàm Tổng thống Cộng hòa Phần Lan Alexander Stubb và chứng kiến Lễ ký các văn kiện hợp tác song phương Việt Nam - Phần Lan; hội kiến với Thủ tướng Phần Lan Petteri Orpo; tiếp Chủ tịch Đảng Cộng sản Phần Lan; gặp Phó Chủ tịch thứ nhất Quốc hội Phần Lan; gặp gỡ đại diện một số doanh nghiệp Phần Lan tiêu biểu và chứng kiến Lễ trao các văn kiện hợp tác giữa hai nước; thăm Trung tâm trải nghiệm - Trụ sở Công ty Nokia tại Phần Lan; dự Chương trình hòa nhạc do Đại sứ quán Việt Nam tại Phần Lan và Thành phố Helsinki (Phần Lan) phối hợp tổ chức; thăm Đại học Aalto, gặp gỡ sinh viên Việt Nam tại Phần Lan; tiếp đại diện Hội hữu nghị Phần Lan-Việt Nam…

Chuyến công tác của Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã thành công tốt đẹp với những dấu ấn nổi bật, hai bên nhất trí ra Tuyên bố chung về việc thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược giữa Việt Nam và Phần Lan. Quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam - Phần Lan được xây dựng trên nền tảng 52 năm hữu nghị, hợp tác trên nhiều lĩnh vực, dựa trên sự tin cậy, bình đẳng và tôn trọng lẫn nhau, với mục đích làm sâu sắc hơn quan hệ song phương và đa phương vì lợi ích của nhân dân hai nước.

Quan hệ Đối tác chiến lược giữa hai nước, đồng thời, góp phần thúc đẩy hòa bình, ổn định và thịnh vượng ở khu vực và trên thế giới, trên cơ sở tuân thủ Hiến chương Liên hợp quốc, luật pháp quốc tế và các nguyên tắc tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau.

Hai bên nhất trí tăng cường hơn nữa các chuyến thăm và tiếp xúc cấp cao song phương trên tất cả các kênh Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội, chính quyền địa phương của Việt Nam và chính quyền Phần Lan, nhằm củng cố hợp tác chính trị và tăng cường hiểu biết lẫn nhau.

Hai bên nhất trí thiết lập cơ chế tham vấn chiến lược thường niên về các vấn đề khu vực và quốc tế, phối hợp giải quyết những thách thức an ninh truyền thống và phi truyền thống, cũng như rà soát, cập nhật các hoạt động hợp tác trong quan hệ song phương, bao gồm những hoạt động thảo luận song phương trong các lĩnh vực quốc phòng và an ninh.